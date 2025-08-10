La crisis del agua, otro flagelo en Gaza Los gazatíes deben caminar hasta 1 Km para conseguir llenar algunos bidones. Hacen horas de colas y hasta surgen peleas.

Debilitados por el hambre, muchos gazatíes recorren cada día un paisaje en ruinas para toda el agua que necesitan para beber y lavarse, una difícil carga que sigue estando muy por debajo de los niveles necesarios para mantener a la gente sana. Aunque la atención mundial se ha centrado en la hambruna en Gaza, donde tras 22 meses de una devastadora campaña militar israelí un observatorio mundial del hambre afirma que se está produciendo una situación de hambruna, la crisis del agua es igual de grave.

Aunque parte del agua procede de pequeñas unidades de desalinización gestionadas por organismos de ayuda, la mayor parte se extrae de pozos de un acuífero salobre que se ha contaminado aún más por las aguas residuales y los productos químicos que se filtran entre los escombros, propagando la diarrea y la hepatitis.

Las tuberías israelíes que antes suministraban a Gaza gran parte del agua potable están ahora secas. Israel interrumpió el suministro de agua y electricidad a Gaza al principio de la guerra. Aunque reanudó parte del abastecimiento más tarde, las tuberías dañadas y los responsables del agua de Gaza afirman que no ha entrado ninguna recientemente.

La mayor parte de las infraestructuras de agua y saneamiento han quedado destruidas y las bombas del acuífero dependen a menudo de la electricidad de pequeños generadores, para los que rara vez se dispone de combustible. Moaz Mukhaimar, de 23 años y estudiante universitario antes de la guerra, dijo que tiene que caminar alrededor de un kilómetro y hacer cola durante dos horas, para buscar agua. A menudo va tres veces al día, arrastrándola a la tienda familiar por un terreno lleno de baches en un pequeño carro de mano de metal.

“¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar así?”, pregunta mientras arrastra dos bidones de agua muy salobre para limpiar y otros dos de agua más limpia para beber. Su madre, Umm Moaz, de 53 años, dijo que el agua que recoge es necesaria para la familia extensa de 20 personas que viven en su pequeño grupo de tiendas de campaña en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.

“Los niños van y vienen y hace calor. No paran de querer beber. Quién sabe si mañana podremos volver a llenar el depósito”, explica.

Según Naciones Unidas, el nivel mínimo de emergencia de consumo de agua por persona es de 15 litros al día para beber, cocinar, limpiar y lavarse. El consumo medio diario en Israel es de unos 247 litros al día, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.

Bushra Khalidi, responsable de política humanitaria de la agencia de ayuda Oxfam en los territorios palestinos ocupados por Israel, que el consumo medio en Gaza es actualmente de tres a cinco litros al día.

Oxfam afirma que las enfermedades prevenibles y tratables transmitidas por el agua estaban “arrasando Gaza”, con un aumento de casi el 150% en los últimos tres meses.

Para muchos habitantes de Gaza, el mero hecho de hacer cola para conseguir agua y transportarla supone ya varias horas al día, lo que a menudo implica forcejear con otros por un puesto en la cola y muchas veces se producen enfrentamientos.