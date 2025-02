La Deolinda ya tiene premios Votada por el público, ganó dos estatuillas GEA: Música Original e Intérprete Femenina.

Estrenaron con éxito el año pasado y luego realizaron una mini gira. Agenda en mano, el 2025 empezó organizando más fechas, pero la nueva temporada sumó una alegría inesperada. “Deolinda, el musical’, del sanjuanino Pablo Flores Torres, obtuvo cuatro nominaciones a los Premios GEA, que organiza la publicación homónima dedicada a este arte, donde vota el público. “Es de los premios más importantes del teatro musical, de los más esperados luego de los Hugo’, señaló el creador y director de esta obra, que recientemente se alzó con dos de ellos: Flores Torres ganó en Mejor Música Original y la protagonista, Sofi Jazmín, en Mejor Intérprete femenina de musical off (también fueron nominados a Mejor musical off y Mejor intérprete masculino de musical off, a Paulo Arlettaz).

Pablo Flores Torres compuso la música de las 8 canciones de Deolinda (con letras de Cesareo Alfonso García), ya disponibles en Spotify. Abajo, la protagonista, Sofi Jazmín, y el elenco.

“Gracias a todo ese público hermoso que votó para que podamos tener este reconocimiento. Gracias GEA Musical por este mimo hermoso. Y gracias a las personas que nos acompañaron en nuestra historia de amor bien nuestra’, escribió el artista en sus redes, extendiendo su gratitud a todo el equipo. Y a su tía Emilia Flores, escritora que inspiró su versión.

“Deolinda es una obra muy colorida, con mucha energía, para toda la familia. No cuenta la leyenda, sino que es como una precuela: el musical termina cuando ella decide atravesar el desierto con su bebé. Si bien se cuenta algo de eso, hacemos foco en lo previo, sin la parte trágica’, explicó a DIARIO DE CUYO el director, compositor y arreglador radicado en Buenos Aires, cuya firma llevan varios títulos aplaudidos en el país y el extranjero.

Aunque sabía del fervor por la Difunta a lo ancho y largo de Argentina, Pablo albergaba ciertas dudas sobre la recepción del musical. “Y me sorprendió, porque siendo una historia tan nuestra, tan sanjuanina, impacta mucho afuera. Pasó con el elenco, por ejemplo fue impresionante el amor de Sofi para conectar con su personaje. ¡Ahora hasta quiere tener un tatuaje de Deolinda! Como la hicimos en el Regina, que es la sala de la Casa del Teatro, hubo muchos actores conocidos que fueron y nos decían “Pensar que mi abuela me contaba de la Difunta Correa…”. Hasta nos etiquetaban con el personaje de “La China” Suárez en Linda, donde hace de una sanjuanina, habla de Deolinda’, se explayó.

Así como se montó en Santa Fe, con protagónicos de Buenos Aires y elenco local, el musical (que encierra varios guiños a San Juan) estrenará en marzo en Entre Ríos, después en Córdoba. Sobre mitad de año vendrá a la provincia, a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Lo que no está definido aún es si la harán con la misma fórmula.

“Tenemos muchas ganas de llevarla, mucha expectativa y un poco de inquietud también… Vamos cosechando una linda experiencia y ahora este premio… Ojalá Deolinda sea profeta en su tierra’, concluyó Flores Torres entusiasmado.