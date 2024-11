La expo de la creatividad El arte de los videojuegos, de la mano de desarrolladores locales, será exhibido ahora en Rawson.

Para los apasionados por la combinación de las artes y la tecnología, la creación digital y la fascinante aventura de idear y producir videojuegos, Alt Tech es sin duda el espacio adecuado donde empezar. La segunda edición de la exposición provincial más importante en el desarrollo y producción de videojuegos está por llegar a Rawson. Faltan pocas horas para que se despliegue una plataforma indispensable para dar visibilidad a los proyectos que se encuentran en construcción y que se destacan en propuestas innovadoras y originales por parte de estudios y productoras locales. Bajo la organización y coordinación por la Asociación Desarrolladores Emergentes de Videojuegos (ADEV), esta expo tecnológica se constituye como un encuentro dinámico que congrega a profesionales y aficionados de múltiples y diversas disciplinas, además de propiciar intercambio de experiencias, capacitaciones e interacciones entre los propios juegos en desarrollo con el público participante.

La primera feria que se realizó, en el Museo de la Historia Urbana, resultó con una óptima convocatoria de jóvenes y padres curiosos por conocer todo este campo tecnológico y artístico. Ahora la apuesta se redobla y en esta oportunidad tendrá lugar en el Centro de Convenciones Libertadores de América (en Villa Krause) para recibir a los asistentes interesados y público en general.

La experiencia de probar juegos sanjuaninos regresa con una nueva edición. La primera fue el año pasado en el Museo de la Historia Urbana.

La estructura del evento tendrá dos fases, una virtual (con conferencias por streaming) y otra presencial, en ambas participarán invitados, destacados actores de la industria nacional e internacional para contribuir en la transmisión de conocimientos y articulaciones con el ecosistema local de desarrolladores. Como así también, el evento generará oportunidades de contacto con inversores y profesionales de experiencia para apoyar los proyectos avanzados. En otro aspecto, se otorgarán premios y distinciones a estudios y academias locales que contribuyeron en los últimos años al crecimiento del ecosistema sanjuanino en el desarrollo de videojuegos.

Jorge Godoy, actual presidente de ADEV, explicó a DIARIO DE CUYO la importancia de este encuentro para difundir cómo es el trabajo en la producción de juegos con creatividad puramente sanjuanina.

‘Queremos, desde nuestro espacio, orientar el aprendizaje de conocimientos, fomentar la creatividad y apoyar proyectos para que el desarrollo de los videojuegos esté al alcance de los sectores más populares de nuestra comunidad. Por eso, el enfoque que tiene este encuentro es talento y tecnología. Todos tenemos una dimensión espiritual, artística e intelectual que, junto a la vocación y el gusto por hacer, más las habilidades técnicas, se conjugan en una instancia de superación y creación en comunidad. Ese es el concepto que abordamos’, dijo el educador.

Profesionalizar talentos jóvenes para que puedan armar su primer estudio es todo un desafío, no obstante, las herramientas necesarias, deben facilitarse y esa es la tarea que desempeña la asociación. ‘Primero entendemos al videojuego, tanto en su consumo como su creación, en una actividad cultural. Eso requiere de conocer de dibujo y de diseño, conocer sobre sonido, escribir guiones, tener una dinámica de trabajo grupal y multidisciplinaria. Y también, una capacitación constante y diversificación de tareas, esos son los ejes principales para que un proyecto avance’, dijo Godoy.

En la expo, el público podrá mirar el contenido de cada stand pertenecientes a los estudios sanjuaninos Moon Valley (con su juego de terror A simple door); Iota Games (con una novela visual basado en mitos y leyendas de Cuyo); N Games (tienen varios prototipos), Nutrición en Vivo (con un juego educativo sobre alimentación saludable); Academia Hamster Boy (sobre arte, diseño e ilustración); Academia Turing (vinculado a la programación); y Academia Power Up Club Atlético Del Fanzine; Cool Wallet y Laboratorio de Escritura Rayuela, entre otras instituciones y empresas. En todos, los visitantes podrán explorar y utilizar dispositivos para probar diferentes experiencias de juego de manera libre y gratuita.

Las conferencias virtuales iniciarán a las 9 hs. El primero será Guillermo Núñez (fundador del estudio Xowen), que hablará sobre la narración fotorrealista y la cuarta dimensión. Luego será el turno de Javier Brunet (representante de ADVA Santa Fe) acerca de cómo emprender en la industria del videojuego. Finalmente, Durgan Nallar (escritor de guiones y diseñador narrativo) hablará sobre cómo adaptar obras literarias a la producción de videojuegos. Mientras que la conferencia presencial será a las 18 hs en el Centro de Convenciones Libertadores de América (frente a Plaza de Villa Krause), a cargo de Carlos Palloti (empresario de software), que hablará sobre diseño y arquitectura de videojuegos y de la economía del conocimiento.

DATO

Alt Tech. Sábado 30 de noviembre, desde las 16 hs, Centro de Convenciones Libertadores de América (Frente a Plaza Centenario de Villa Krause). Entrada libre y gratuita.

> Ficciones transmedia y los videojuegosDurgan Nallar, investigador, profesor, consultor y especialista en diseño de juego y narrativa transmedia quien participará en las charlas de Alt Tech. Es reconocido por escribir el guión de Vlad Circus: Descenso a la locura (del estudio argentino Indiesruption). Esta aventura audiovisual de terror psicológico (disponible para PC, Playstation, Xbox y Nintendo) provocó un hito en el mercado del videojuego indie argentino (ganador del Premio EVA 2023 a mejor narrativa y mejor juego elegido por la prensa). Tras el éxito del juego, publicó el libro precuela ‘La historia del Circo Vlad’, una novela que puede leerse antes, durante o después de jugar o incluso leer sin jugar. DIARIO DE CUYO se comunicó con Durgan, quien comentó sobre la importancia de la narrativa en el videojuego como obra.

‘Para lograr una buena historia en un juego, es que es el jugador pueda tomar las decisiones para explorar, descubrir misterios y haciendo que la trama no sea lineal. Se combina mucho con la jugabilidad y el guión permite varias tramas que se abren para diferentes caminos’, contó el escritor salteño radicado en Buenos Aires. En otras palabras, afirmó que ‘crear un juego no es suficiente, tiene que contar con una historia que le aporte un valor agregado a la experiencia de juego’. Por todo ello, la creación de universos narrativos y el cruce con la literatura con los videojuegos, es más frecuente y natural en el sector. No obstante, Durgan admite que todavía hay dificultades por atraer a escritores de ficción tradicional al campo del videojuego. Argumentó que en la mayoría de los casos hay un gran desconocimiento de sus posibilidades. ‘Hoy el videojuego es una herramienta narrativa poderosa para crear nuevas ficciones. La literatura ofrece un campo infinito para experimentar desde el policial, la aventura, el terror, el romance, la acción o la fantasía, hay un sinfín de géneros que se pueden combinar. Fruto de ello se dio la novela de Vlad Circus y la publiqué como autor independiente. Depende mucho de la promoción que se haga de esta actividad’, contó el guionista.

Durgan dijo que hay dos grandes terrenos, el de los juegos de alto presupuesto (superproducciones que cuestan igual o más que hacer una película) y el de los juegos indies de autor, que requiere menos procesos y son más accesibles de crear para estudios pequeños. ‘Hacer un videojuego, es una combinación de arte y tecnología y que concentra varias disciplinas. Se requiere de un programador, músico, animador, narrador, artista visual, diseñador, ilustrador, etc. Hoy es una salida laboral interesante con la ventaja que se puede hacer a distancia desde cualquier lugar. En este mundo, todo es posible de desarrollar y convertirlo en una forma de vida’, concluyó el escritor y periodista.