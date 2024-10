La FNS, un semillero de talentos y motor del crecimiento profesional Así la definieron quienes hoy forman parte de la producción de este evento, tras empezar desde abajo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Trabajan casi las 24 horas del día para que el evento se desarrolle sin sobresaltos y exitosamente. Lo hacen desde el anonimato y sin recibir todo el reconocimiento público que merecen por su labor. Son los sanjuaninos y sanjuaninas que hoy llegaron a formar parte de la producción de ‘Somos energía, show central de la Fiesta Nacional del Sol, tras haber comenzado desde abajo. Directores coreográficos y de Contenido Audiovisual; diseñadores de efectos sonoros; y asistentes de Dirección, hablaron sobre el ‘orgullo’ de ser uno de los engranajes de la FNS a la que definieron como un semillero de talentos y motor para el crecimiento profesional.

* Cecilia Berón

Función: Asistente de Dirección/ stage manager. Dixit: ‘La FNS nos permite potenciar nuestras profesiones, madurar nuestros talentos y poner los conocimientos al servicio de la comunidad y el arte’.

Cecilia Berón lleva casi una década aportando su talento a la FNS. Comenzó en la edición 2015 desarrollando tareas de utilería y escenografía para ‘Pasiones Argentinas’, la temática de ese entonces-

Luego pasó a ser asistente de dirección de las áreas técnicas y siguió escalando posiciones hasta convertirse en la stage manager de este evento, con un rol que arranca con el inicio del show y termina cuando se baja el telón. Es la encargada de coordinar, sincronizar y marcar ingresos y salidas de todos los recursos usados en la puesta en escena, desde el encendido de luces hasta la aparición del elenco. ‘Desempeñar este rol es un gran desafío, ya que es como se el reloj de la obra de inicio a fin. Pero, estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí, gracias a que la FNS me ofreció un camino de aprendizaje y crecimiento en distintas áreas de mucha logística. Estoy muy agradecida porque en este evento es donde uno descubre talentos y profesiones, y surge la posibilidad de profesionalizarse y crecer en lo artístico y cultural’, dijo Berón.

> Oscar Díaz

Función: Director de Contenido Audiovisual. Dixit: ‘Creo que la FNS es un espacio importantísimo que promueve tanto la formación como la superación de técnicos y artistas sanjuaninos’.

Oscar Díaz también comenzó desde abajo en la Fiesta. Su primera participación fue en el 2017, realizando trabajos ‘eléctricos, y desde entonces pudo desempeñarme en puestos de mayor jerarquía y, alejando de su mente la idea que alguna vez tuvo de emigrar a otras tierras. Hoy, es el director de Contenidos Audiovisuales de ‘Somos energía’.

MIRA TAMBIÉN Voluntarias del amor

‘Estudié Realización Cinematográfica en la ENERC que resultó ser un gran polo de oportunidades para los que deseamos formarnos en este mundo hermoso del audiovisual. Y la FNS fue el complemento perfecto. Mi rol actual es diseñar el guión visual que acompaña el show en conjunto (danza, vestuario, escenografía, música, iluminación y demás) y que se convierte en imágenes hechas realidad gracias al trabajo de muchos técnicos 100% sanjuaninos. Es increíble la cantidad de personas involucradas directa en indirectamente en el show (más de 500), por lo cual es una construcción muy colectiva’, dijo Díaz.

> Leandro Vega

Función: Diseñador de efectos sonoros. Dixit: ‘Soy feliz de trabajar con colegas muy talentosos. La FNS te permite conocer profesionales y formar vínculos de trabajo’.

Leandro Vega se define como un profesional autodidacta. Llegó a ser diseñador sonoro, productor musical y mezclador, leyendo manuales y revistas a fines, viendo y, sobre todo, ‘experimentando mucho’. Esta ambición profesional es la que también lo llevó a escalar posiciones en la FNS. ‘Mi historia profesional en la FNS arrancó en el 2017 cuando me convocó Rolando García Gómez para hacer la postproducción del espectáculo final. A partir de ahí seguí vinculado a la Fiesta, pero siempre a través de los distintos directores y colegas que fueron participando. Este año estoy a cargo de todos los efectos sonoros y de la mezcla final. Y me siento orgulloso’, sostuvo Vega.

> Jennifer Piñero

Función: Asistente de Dirección. Dixit: ‘La FNS te enseña a trabajar en equipo, valorando la tarea desde el productor hasta del que se encarga de que cada elemento esté donde debe estar’.

La primera participación de Jennifer Piñero en la Fiesta fue en el 2008 como asistente de producción. También participó como actriz, asistente de la dirección artística del espectáculo central, asistente de dirección de la adaptación del show final para el Teatro del Bicentenario y Tecnópolis, entre otras funciones. Este año, nuevamente la convocaron para asistente de Dirección ‘Somos energía’. ‘Gracias a los diferentes roles que desempeñé en este evento conocí y aprendí a trabajar con la diferentes áreas artísticas y técnicas, posibilidad que te forma como un verdadero profesional. Pero, nada de esto sería posible si no existiera el excelente trabajo en equipo que hay en la FNS. Y son muchísimas las personas que trabajan atrás, construyendo este proceso desde lo más mínimo’, sostuvo Piñero.

MIRA TAMBIÉN Servir es dar Vida

> Alejandro Almarcha

Función: Director coreográfico. Dixit: ‘La FNS te da la posibilidad de hacer cosas que siempre imaginamos y soñamos hacer desde la danza cuando formábamos parte del elenco como bailarines’.

A los 4 años, Alejandro Almarcha comenzó a incursionar en el folclore. Pero, tras integrar el elenco de bailarines del espectáculo central de la FNS 2007, también se capacitó en danzas contemporáneas. Pero esto no fue todo. Gracias a sus aportes a la Fiesta y a su profesionalismo, en el 2017 fue convocado a forma parte del Programa de Formación de Bailarines del Teatro del Bicentenario. Labor que desempeña actualmente, sin dejar de involucrarse en el evento más importante de la provincia. Este año, es uno de los directores coreográficos de ‘Somos energía’. ‘La verdad que es un gran desafío poder identificar y representar, a través de la danza, nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro clima. No me esperaba tener esta responsabilidad y espero cumplir con todo’, afirmó el bailarín.

> Luz López

Función: Codirectora coreográfica. Dixit: ‘Este año me tocó ser la codirectora coreográfica de la FNS y me siento muy afortunada de poder llevar a cabo este rol junto a cientos de artistas sanjuaninos’.

El caso de Luz López es un poco a la inversa. Ella se capacitó y adquirió experiencia en otras provincias y países, y quiso aportar todo su aprendizaje a la FNS. También comenzó a participar de este evento como bailarina desde la edición 2010. Hoy, por su trayectoria, se ganó el rol de codirectora coreográfica del espectáculo central. ‘Trabajar en la Fiesta y en este puesto es un orgullo. Siento que todos los años de formación y experiencia que tuve en otras provincias y fuera del país han hecho que yo me nutra y pueda aportar vivencias a este show, revalorizando el trabajo del bailarín para que baile y lo haga lo mejor posible. Justamente esto es la FNS, un mundo de oportunidades’, dijo López.