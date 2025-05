Axel en San Juan: “La gente sigue conectando con mis canciones” El cantautor llegará a San Juan para celebrar sus 25 años de carrera.

Inició el “25 Tour”, la gira federal que pensó Axel para compartir con sus seguidores sus 25 años de trayectoria. Y en el medio de su programación de conciertos, puso como fecha para San Juan el próximo 31 de mayo, cuando cantará en el Teatro Sarmiento. Axel empezó su recorrido musical en 1999 con su disco ‘La clave para conquistarte’ y desde entonces no paró de sacar canciones que rápidamente se convirtieron en hits como Amo, Miradas, Tu amor por siempre y Celebra la vida. Con el lanzamiento de su último álbum Vuelve, en 2024, el artista viene recorriendo Mar del Plata, Chaco, Corrientes, Formosa, Tucumán y Santa Fe, con un repertorio renovado, entre temas nuevos y clásicos reversionados. Antes de su nueva visita a la provincia, el artista que sostiene que conserva un especial afecto por los sanjuaninos, puesto que fueron los primeros en recibirlo con puertas abiertas durante sus comienzos musicales, dialogó con DIARIO DE CUYO.

– ¿Cómo será este reencuentro que tenés preparado con los sanjuaninos?

– Estoy muy feliz de regresar después de tanto tiempo y para celebrar estos 25 años de música. San Juan es la tierra que me vio nacer. Será una noche inolvidable en el Teatro Sarmiento, que sé que ahora está renovado y ha quedado muy lindo. Repasaremos los nueve discos y será un espacio para toda las emociones desde el amor, el desamor, el llanto, la alegría, la euforia y la celebración, será realmente algo muy sanador.

– ¿Por qué has sostenido este vínculo especial con San Juan?

– Nunca había conocido a la provincia antes de dedicarme a la música profesional. Y todo cambió cuando hice mi primer recital en junio de 2000 en una disco que se llamaba Aruba. Nunca lo olvido. Eso se lo debo a Hugo De Bernardo, quien fue la primera persona que confió en mí y me llevó por primera vez. A partir de entonces forjé un vínculo muy fuerte. Logré hacer de dos a tres recitales al año, después vino la Fiesta del Sol, conciertos en el Estadio Aldo Cantoni… Siempre había un motivo hermoso para llevar mi música a los sanjuaninos, porque me hicieron sentir como si estuviera en mi segunda casa. Hasta Mecha, la esposa de Hugo me consentía como si fuese mi mamá. Siempre me recibía con el termito de té caliente y unas semitas para compartir.

– ¿Caló hondo esa calidez y hospitalidad de los sanjuaninos?

– Sin dudas, hay mucha comunión con San Juan y lo vivo como una gran familia. Es gente que amo profundamente; y cada concierto lo vivo como una fiesta. Recibo mucho cariño cada vez que voy, desde la gente que trabaja en el hotel donde me hospedo hasta los que trabajan en los recitales. Por eso y muchas cosas más, pienso que en estos 25 años sigo más vigente que nunca. Además, hay nuevo público que se suma y eso es genial porque la gente sigue conectando con mis canciones.

– ¿Desempolvás los clásicos con nuevos arreglos y sonidos diferentes?

– Sí, vengo trabajando en toda una renovación en las canciones, pero que siempre respeto la esencia de cada uno de los temas. Hay cambio de arreglos, sonidos y algunos ritmos más bailables y alegres. La puesta tiene nuevos conceptos visuales pero sin dejar de lado lo que realmente hago, que son canciones de amor.

– ¿Cuál es la razón por la cual estas canciones no se oxidan?

– Pasa que cada tema puede calar más profundo en una persona o en otra, no sé en verdad bien por qué. Pero lo que sí sé es que temas como Amo, Celebra la vida, Miradas, Afinidad, Quédate, De punta a punta, Qué estás buscando, Quédate, son infaltables. El amor jamás pasará de moda. Por supuesto hay géneros y ritmos que tienen más espacio en las radios hoy en día que otros. Siempre pasan las modas o las tendencias, pero las canciones de amor siempre estarán y se sostendrán con el paso del tiempo. Si un chico 15 o 20 años, en algún momento se enamora y dedicará tiempo a estas canciones a la persona querida. Ahí ocurre la magia, por eso las canciones de amor resultan inoxidables.

– ¿Sentís que tu voz es inoxidable?

– Me siento en el mejor momento de mi vida. A nivel laboral y personal estoy vital, fresco y con muchas ganas y energías de tener nuevas melodías. Hay canciones como El motivo y Abismo que hacen un recorrido muy lindo y no quiero pecar de falta de humildad en mí, estoy lejos de eso, pero sí puedo decir que hay Axel para rato.

– Ante los cambios vertiginosos de la escena musical ¿Cómo vas adaptándote a las nuevas tendencias y expresiones?

– Es cierto que hoy todo va mucho más rápido, pero me llevo muy bien con otros colegas, es super necesario que salgan nuevas voces y propuestas. Eso enriquece todo el circuito de la música. Esto sucede como en una ciudad, una persona pone un restaurante y otra persona a treinta metros pondrá otro. Entonces el negocio empieza a salir bien y se ponen otro local y así se genera una zona gastronómica donde la gente lo puede identificar y reconocer, donde se come muy bien. En nuestro caso es lo mismo. Cuanto más músicos podamos transmitir lo que sentimos y compartir propuestas, el público lo agradece. De esta manera nos retroalimentamos, crecemos y entre todos nosotros aprendemos, cruzamos herramientas. No creo que todo esté inventado o sabido, entonces estoy atento a todo lo que está en movimiento.

MIRA TAMBIÉN Homenaje a Constantini en los 25 años de Medicina en la Católica

– ¿Qué desafíos están en el camino todavía?

– El desafío que todo artista tiene, el de renovarse y de mantenerse continuamente. Sigo siendo fiel a lo que me identifica y mientras lo haga, seré auténtico. El foco lo tengo puesto siempre ahí.

– Tanta energía puesta en lo artístico requiere estar bien en el plano personal ¿O no?

– Soy cantautor y canto lo que me sucede por dentro y por fuera, entonces lo personal siempre se mezcla con lo artístico. Las emociones tienen mucho que ver y eso se refleja en mis canciones. Cuando conecto con otras generaciones es hermoso, porque no es lo mismo cantarle con un lenguaje a un niño de 11 años como a una persona de 25 o 50. En mi caso, trato de establecer un repertorio apto para todo público y lo abordo con mucha responsabilidad. Por eso Celebra la vida se canta tanto en un jardín de infantes, en escuelas, universidades y hasta en un centro de jubilados.

– ¿Y a quién le cantás hoy?

– La verdad que no quiero ser arrogante con esto que quiero decir, pero primero canto para mí. No canto para agradarle a nadie, canto por mi propio placer, canto por mi propio amor y poder sanarme con mis canciones que hablan de lo que me pasa y lo que siento. Si después lo que canto conecta con tanta gente, ahí está lo verdaderamente feliz que me hace que eso suceda; porque además hace que esa música sea el sostén mío y de mi familia, que para eso luché y soñé tanto.

DATO

Axel 25 Tour. Sábado 31 de Mayo. 22 hs. Teatro Sarmiento (Alem 31 norte). Entradas: Platinum: $35.000; Gold: $30.000; Pullman: $25.000; gradas: $20.000. Anticipadas en Tuentrada.com