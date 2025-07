Eva Harvez, integrante de Pim Pau: “La mirada de los niños nos motiva a seguir” El conjunto artístico presenta una aventura cargada de juegos, música y danza para los bajitos y toda la familia.

Por primera vez, Pim Pau subirá al escenario del Teatro Sarmiento hoy a la tarde (ver DATO) con una propuesta musical que invitará a la familia a divertirse en este inicio del receso invernal a través del juego, la música y la danza. El trío artístico está integrado por la bailarina y coreógrafa Eva Harvez (Provincia de Buenos Aires), el artista visual y compositor Cássio Carvalho (Brasil) y el músico Lucho Milocco (Santa Fe). Juntos comparten en común la pasión por las artes y la docencia.

“Comenzamos en 2014 un proyecto de arte y educación para la infancia y para quienes acompañan su crecimiento cuyo eje es la interrelación de la música, la poesía, los juegos, la danza y las artes visuales. Nos conocimos en la ciudad de Buenos Aires trabajando para vincularnos con las infancias y comenzamos a compartir recursos de canciones y juegos que en un momento trascendió el ámbito escolar’, expresó a DIARIO DE CUYO, Eva Harvez acerca de esta iniciativa artística autogestiva. Durante los primeros pasos del proyecto, Eva contó que “se nos ocurrió la idea de formar un canal de YouTube para volcar el material audiovisual que teníamos y compartirlo con las familias y la comunidad docente. Eso empezó a crecer y a generar un público y una demanda. Luego comenzaron a venir los discos y los shows porque ya teníamos un público cautivo queriendo vernos’, mencionó la artista sobre los inicios del grupo en la plataforma que sirvió de despegue a su iniciativa. El canal cuenta con más de 700 millones de visualizaciones y 1.5 millones de suscriptores, lo que los llevó a convertirse en la agrupación musical con más suscriptores de la escena independiente infantil de Sudamérica. En medio de este fenómeno, editaron los discos Recreo (2016), Corazón de crianza (2019), Upa (2023) y Cumpleaños (2024), los últimos 3, fueron nominados en los Premios Gardel como Mejor Álbum Infantil. Recientemente, recibieron el premio Konex ‘a la música popular para la infancia’ que entrega dicha fundación cada 10 años.

De este forma, el grupo se consolidó como una de las formaciones más convocantes de Latinoamérica y que logró consolidar audiencias en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú. Incluso, sus obras alcanzaron Centroamérica, Cuba y México. Es más, los sonidos de Pim Pam lograron cruzar el Atlántico y escucharse en España. “Más allá de lo que se veía desde las pantallas o lo que se escuchaba en un disco, los chicos querían vernos en vivo. Así comenzaron las giras con espectáculos, cursos de formación docente y congresos educativos respecto al arte en la educación y los recursos excepcionales con los que nosotros trabajamos en el aula’, destacó la hacedora quien recordó que al agotar localidades de su primera producción en 2016, debieron agregar más funciones para ‘toda la gente que venía esperando vernos’.

En este sentido, Eva subrayó que comenzaron como ‘una aventura amplia y multitudinaria’ en los escenarios.

“Tenemos una mirada integral de cómo son los procesos de crecimiento de los niños y las niñas porque, justamente, más allá de tener un una formación artística, también somos docentes. Entonces, en esto de generar y de crear material, estamos atentos a lo pedagógico’. Y continuó desarrollando el perfil del grupo: “La realidad es que somos tres personas con mucho empuje, curiosidad e impulsión creativa. Cássio y yo somos pareja y entre los tres somos muy amigos. Entonces, eso hace que estemos en constante búsqueda, investigando, indagando sobre lo que se puede hacer para las infancias’, afirmó Harvez. Además, agregó que: “Todo lo que se genera, se invierte en el proyecto para hacer nuestros videos, giras, canciones, producir nuestros discos y también en la editorial que tenemos para publicar nuestros libros. Con todo esto ya no tenemos el tiempo para poder estar en una aula de lunes a viernes. Pero fue muy importante pasar por la experiencia de ser docentes, porque eso hace que puedas mirar la vida de una manera distinta’.

La coreógrafa apuntó que a través del vínculo y el contacto interpersonal con su público, puede entender cuáles son las temáticas que atraviesan las realidades de los pequeños y como acompañarlos. “¿Qué temáticas los atraviesan? Eso depende mucho de si es primera infancia y del punto geográfico. Entonces, cuando vos entendés que las infancias son diversas, los temas van a cambiar. Es muy difícil hablar de una temática concreta. En la actualidad, hay algo que atraviesa a todas las generaciones y a nosotros también, que es el uso de los dispositivos y la tecnología. Algo que nos preocupa mucho a todos’, recalcó Eva. Al respecto, sostuvo que al momento de pensar el material a compartir con las familias, prefieren armar recursos artísticos que “no hipnoticen, que sean desaturados de estímulos, en colores particulares que no sean estridentes y que no estén cargados de información. Al vernos, no queremos que nos escuchen como personas que hablan en diminutivo o se infantilizan para entablar un vínculo, porque los tiempos cambiaron’.

¿Qué los activa a continuar con esta propuesta?, Eva respondió que es aquello que su público devuelve: “La mirada de los niños nos motiva a seguir. Eso nos inspira a continuar investigando en el territorio de la música y del movimiento’, manifestó la artista. “Pim Pau es muchas cosas, no se puede sintetizar en una sola frase, pero sí podría decir que es una forma de mirar la vida y el mundo, la realidad que vivimos; lo que implica estar presente. Nunca nos imaginamos la repercusión que podía llegar a tener lo que habíamos soñado. Esto es una sorpresa y un regalo’, dijo Harvez como reflexión final de esta amena charla.

> DATO

Pim Pam. Viernes 4 de Julio. 18 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $21.000, 23.000 y 25.000 en boletería y en EntradaWeb.