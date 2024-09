La reina sanjuanina de Marí Marí Modelo y bailarina, se ganó la corona de la agrupación entrerriana con sede en CABA.

Segunda Embajadora Nacional del Sol 2020 -banda que entregó en la edición 2023 de la Fiesta Nacional del Sol, luego que volvió a efectuarse después de la pandemia-, Paisana Nacional del Festival de Malambo de Laborde 2019 y exintegrante de la Compañía Bien Argentino; Ana Paula Anzor recibió otro gran desafío. Radicada en Buenos Aires, la bailarina se convirtió en reina de la comparsa Marí Marí Conecta, un desprendimiento de la agrupación enraizada en Gualeguaychú, que estableció una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exhibir su trabajo en todo el país.

“¿Qué emociones sentí? Cuando me dieron la noticia no lo podía creer, me puso recontenta. La primera ver que bailé con Marí Marí fue por ser de Chimbas. Usar ese traje es un reconocimiento súper lindo. Es como seguir representando a la provincia, ya no como embajadora II, sino desde otra perspectiva, así como lo hice con Bien Argentino desde el folclore, expresó Ana Paula Anzor a DIARIO DE CUYO, tras su debut el sábado pasado, en el acontecimiento organizado por el Municipio de Cañuelas, con uno de los trajes “más costosos de Gualeguaychú’, realizado “con pedrería y una base de matelaseado’, además de incluir “un espaldar carísimo, al igual que la corona con el tocado’, como mencionó.

“Me toca ir un poquito más lejos llevando el espíritu del ser chimbero, llevando un pedazo de San Juan a todos lados. Es una gran oportunidad que no esperaba, hay chicas que vienen bailando hace muchos años y me eligieron a mí. Estoy agradecida, de verdad, con los productores de Marí Marí’, subrayó explicando que ser elegida reina no es sólo “portar la corona’ sino que “significa tener un puesto de baile destacado’ porque “sos encargada de hacer un solo de danza’.

“La sensación es hermosa ¡Única! Ese traje se puede usar mientras no lo ocupe la Reina en Gualeguaychú, Itatí Guerra, y nosotros tengamos oportunidad de mostrar la comparsa . Ella además es embajadora nacional del carnaval. Esto representa mucho para mí, sobre todo, tiene que ver con el de dónde vengo yo, como chimbera también represento toda esta cultura’, agregó en relación a esta nueva puerta que se abre para su carrera.

“Para el carnaval, que se realiza todos los años, la comparsa selecciona los distintos roles a través de elecciones que hacen sus coordinadores y directores, así eligen a la reina, a las pasistas, a las bastoneras, que serán parte del desfile anual. Acá, Marí Marí Conecta, tiene la función de llevar un pedacito de la comparsa replicando todo lo que se hace allá, con la idea de llevarla a todo el país. El coordinador general, Juan Cruz Santana, tiene que elegir a la reina, la pasista, las bastoneras, los banderines, los arlequines, según nuestro cumplimiento y el talento. Así me llegó el cargo de reina. Creo que tuvieron en cuenta que había sido embajadora de la Fiesta Nacional del Sol y porque represento al carnaval de Chimbas’, explicó la bailarina, de 31 años de edad, que es parte del grupo desde que se estableció en la Capital del país persiguiendo su sueño de “poder vivir del arte’.

“Es un empujón importantísimo. Hoy me dedico mucho a las redes sociales, soy community manager e influencer. También, al ser Paisana Nacional (Festival de Laborde), sigo siendo referente del folclore y participo tanto de lo que es danzas folclóricas como de las expo rurales trabajando con distintas marcas y con la difusión de lo que es turismo y cultura con agencias de viajes y empresas de colectivos’, dijo sobre la tarea a la que está abocada en el universo 2.0, además de continuar en la danza como parte del elenco “Llegamos los gauchos’, dedicados al malambo fantasía, con el que generalmente se presentan en una estancia de Exaltación de la Cruz frente a turistas extranjeros.

Por otro lado, Anzor mencionó que el mes que viene “probablemente’ volverá a la provincia para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol, en tanto sigue perfeccionándose, en un “constante proceso de búsqueda’, como reflexionó.

“Siempre Marí Marí Conecta fue invitada a ser parte del Carnaval de Chimbas, por eso ellos conocen la provincia y seguro que quieren volver, pero lo próximo se está programando todavía. Sí se sabe que estarán en la Feria Internacional del Turismo’, añadió feliz de lograr vencer la mala racha laboral que enfrentó después de abandonar su rol en Bien Argentino, tras 4 años de ser parte del elenco consagrado en las temporadas de verano de Carlos Paz que arribó a San Juan en varias ocasiones y arribó a teatros porteños como el Gran Rex y el Luna Park, en sus giras nacionales.