La TecnoArena llega a la FNS Por primera vez habrá un espacio exclusivo para jugadores, con actividades recreativas y competencias.

A pocos días de comenzar una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, se supo que entre las distintas atracciones que tendrá la feria temática habrá un espacio que constituirá todo un paraíso para la comunidad gamer sanjuanina. Se trata de la TecnoArena, una plataforma de entretenimiento digital que concentrará las principales atracciones y competencias de los videojuegos en general y de deportes electrónicos. De la mano de la empresa LAG Sports, en convenio con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, este espacio tiene como propósito ofrecer a las familias que asistan interactuar y experimentar con los juegos de consolas de última generación y también 15 máquinas de juegos arcades (para los nostálgicos de los “80 y ’90). Pero sin dudas el principal atractivo serán los tres torneos de deporte electrónico más populares del momento: los juegos de Valorant, FC 24 (el simulador de fútbol conocido como FIFA) y Counter Strike 2.

La TecnoArena estará ubicada en una zona cercana al Skate Park frente al Estadio del Bicentenario y tendrá una superficie de 17 metros de ancho por 45 metros de largo, con una capacidad para albergar a 150 espectadores. Los competidores dispondrán de 10 computadoras de última generación preparadas y conectadas en red para llevar a cabo los enfrentamientos en las rondas eliminatorias y la final. La ambientación no será un detalle al azar, puesto que habrá iluminación LED, pantallas gigantes, sonido y equipamiento especial para que aporten una cuota importante de color y dinamismo al show, que incluso será transmitido en vivo por canales de streaming. Además, en los stands y otros sectores del espacio habrá otro tipo de actividades y charlas informativas. Se distribuirán regalos de las marcas auspiciantes Logitech, Thermaltake y Coller Master y habrá sorteos de Tecnobytes por una PC Gamer.

Detrás de toda esta movida está LAG Sports, que viene desarrollando desde hace 7 años eventos de este tipo, motorizando y jerarquizando la práctica del deporte electrónico en la provincia. Al principio, por 2017, se hacían de manera modesta y en ámbitos domésticos o en salas públicas y cibercafés, pero con el tiempo la comunidad fue creciendo y demandando más espacio y participación. En 2020 se formalizó, en plena pandemia, gracias al auge de los torneos online de Fornite, The Clash Royale, League of Legends y Counter Strike. Cuando se fue flexibilizando el aislamiento se hizo el primer presencial de FIFA y en 2021 llegó la Gamer Battle, la más importante en aquel tiempo, que tuvo lugar en el Costanera Predio Ferial. En 2022 apareció el Zero Fight y se generó el más convocante, el Gamer Fest, que desde ese año se hace anualmente. En paralelo, los deportes electrónicos fueron reconocidos e incorporados en intercolegiales y en la Fiesta Nacional del Sol de 2023, LAG instaló el primer stand con algunas máquinas y soportes. Sin embargo, esa presencia terminó de manera abrupta, puesto que ese día se suspendió la feria por lluvia y granizo. Pese a ese traspié, el entusiasmo para esta primera TecnoArena es grande.

‘Nos tocaron los peores días, hubo granizo, lluvia, viento y en la carpa que estuvimos se inundó y todo fue suspendido aquella vez. A pesar del clima y los problemas, aprendimos sobre cómo hay que responder y actuar ante situaciones así. Desde lo logístico, los protocolos y la estructura, contaremos con un evento seguro esta vez’, remarcó Ismael Mansur, referente de LAG Sports, quien dijo que que el deporte electrónico cuente con una ventana importante de exposición en la principal fiesta de la provincia “es una enorme oportunidad’. “El e-sport en Argentina es muy costoso. Montar una arena solo con el equipamiento adecuado para desarrollar un torneo cuesta unos 30 millones de pesos sin contar con infraestructura, logística y otras tecnologías. Por eso esta ocasión ayudará a muchos jugadores locales puedan armar equipos competitivos para adquirir experiencias y ascender. Con esta iniciativa seguimos motivando el deporte electrónico a que crezca en la región’, señaló el streamer.

Más allá de los torneos y del aspecto lúdico, los organizadores también contemplarán la dimensión formativa (seguridad y salud de los jugadores, por ejemplo). Para ello, tienen previsto una serie de encuentros y charlas, para todo público. ‘Cada vez se suman más padres y abuelos, no solo por acompañar a los chicos, sino que también plantean inquietudes y preguntas: Dónde se puede estudiar programación, si es posible ejercer una profesión con esto, cómo es el mundo digital. La semilla que plantamos hace siete años está dando frutos’, subrayó.

Cronograma de competiciones

Las clasificatorias previas se están desarrollando de forma online para completar un cupo de 12 equipos en total para los torneos de Valorant y Counter Strike 2, mientras que FC 24 cuenta con 64 jugadores en total. El formato presencial de los tres torneos se realizará en la TecnoArena. Torneo de Valorant: Se disputará de manera presencial del 31 de octubre al 2 de noviembre, en la plataforma ChallengerMode, por equipos de 5 integrantes cada uno. Torneo de Counter Strike 2: A partir del 31 de octubre, la plataforma elegida es FaceIt y se juega por equipos de 5 jugadores vs 5 jugadores. Torneo de EA Sports FC 24: La final es el 2 de noviembre, el torneo será en PlayStation 5, en formato uno contra uno. El acceso es gratuito para todos los juegos y competencias.