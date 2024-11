“La televisión me devalúa” Moria Casán /Como anfitriona del Huacó Fashion Fest, iniciará su temporada en San Juan.

Desde un hotel en Los Ángeles (EE.UU) luego de viajar a China junto a su pareja Fernando “Pato’ Galmarini, “La One’ diálogo con DIARIO DE CUYO, previo a su presentación en el complejo sanjuanino Quatro el próximo 17 de este mes. Con la chispa que la caracteriza, Moria Casán habló de lo que representará el inicio de su temporada en San Juan, el punto de inflexión que significó la obra Brujas, que cumplirá 35 abriles en Mar del Plata; de la tele y de su biopic en Netflix; proyectos que la mantienen “más activa que nunca’, como dijo.

– Volvés a San Juan con tu lengua karateca…

– Que no es poca cosa. Estoy divina y lista para empezar abriendo la temporada en la Huacó Fashion Fest.

– ¿Cómo se arma tu verano?

– El 26 de diciembre debutamos con Brujas en el Teatro Atlas de Mar del Plata que nos vio nacer el 3 de enero del “91. Es despedida definitiva por lo menos para esta temporada. ¡35 años de una obra récord del teatro argentino! Ninguna pudo igualarla ni en espectadores ni en nada. Acá el público ve el oficio, además del talento para hacer reír porque no es fácil, creo que es lo más difícil que hay.

– ¿Por qué?

– La gente llora por puntos sensibles o por la memoria emotiva. Hacer reír cuesta porque nadie se ríe de las mismas cosas, un chiste que a uno le provoca risa, puede que a otro no. En Brujas se da una situación de comedia dramática con todos los elementos que debe tener. Es una obra en la que comencé a trabajar en el “91 con producción de Rottemberg y Bredeston.

– ¿Es un antes y un después?

– Tengo que agradecer a Nora Cárpena que me eligió para ese papel que, si dudas, es una bisagra en mi carrera artística. Hasta ese momento yo había hecho revista. Gracias a eso yo era quien era y siempre me contrataban.

– ¿Cómo llegaste a la revista porteña?

– Por suerte, por azar o gracias al universo, pero nunca tuve que ir a un casting. Tuve la suerte de haber sido siempre elegida y ser figura. Tuve muchos mimos de parte de esa profesión. Ser vedette es muy difícil, más difícil que hacer reír todavía, porque estás desprovista de todo, hasta de ropa y tenés que ganar al público con tu ángel.

– Y saber bajar las escaleras…

– Tenés que tener talento, además de bajar las escaleras y superar el cuerpo, porque ahí lo fundamental entra por la belleza. Pero Brujas cambió mi vida. Y en mayo se viene otra obra de la que no puedo hablar.

– ¿Ya empezaste con la serie sobre tu vida?

– No puedo contar pero ahí voy a trabajar mucho. Será una serie ficcionada para la que ya me contrató Netflix. Voy a intervenir en lo que será el libro, porque voy a contar mi punto de vista y me va a dirigir Armando Bo hijo. Todo va a ser una bomba.

– ¿Tiene fecha de estreno?

– En el 2026, creo. Este año que comienza, será el casting porque mi vida atraviesa muchas épocas. Pero no puedo decir si voy a estar.

– ¿Y hay proyectos en TV?

– No me interesa. La tele me devalúa. Me encanta verla, porque me divierte.

– ¿Qué te parece el nuevo Cantando que va por América?

– Yo fui jurado mucho tiempo y ya no me divierte. Ví un poco del nuevo Cantando pero me divierte más cuando hay gente que no canta. Es una cosa grande que se volvió algo más chica. Son nuevas formas de hacer tele también. Uno no se puede quedar en lo de siempre y si no está Tinelli al frente es tal vez porque no le interese un Cantando más económico, digamos. Está en una etapa de “no hay platita’.

– ¿Y qué opinás de la vuelta de Susana?

– No la ví. Siempre la vuelta de una persona tan famosa es agradable para el público porque la quiere.

– ¿Cómo está la relación entre ambas?

– Ni bien ni mal. No es que estemos peleadas ni nada, pero no nos relacionamos.

– ¿Podría invitarte a tu living?

– No creo, no voy a ningún lugar. A Mirtha tampoco. Ya hice muchas notas en mi vida, no hay persona que haga más notas que yo. En lo que menos pienso es en hacer TV pero puede que salga algo.

– O sea que no lo descartás…

– Por ahora. Actualmente me siento bien haciendo Picnic extraterrestre en el canal de streaming Nave Nodriza, donde tengo contrato hasta fin de año. ¡Estoy chocha!

– ¿Qué reflexión haces de tus más de cinco décadas de trayectoria?

– Soy muy cable a tierra, no me neurotizo con la profesión, siempre la tomé como algo lúdico. Empecé por elección. Nunca me crié con resentimiento de ser la chica frustrada, nunca dormí en una plaza o sufrí hambre, como lamentablemente muchos tuvieron que hacer para llegar hasta acá. No pasé por nada de eso, lo mío siempre transitó como en algodones, digitado por el universo. Supongo que algún ángel especial debo tener para que, después de 50 años de carrera, me sigan convocando. Y tengo a mi familia sana y yo estoy sana ¿Qué otra cosa puedo pedir?

LA FIESTA

Huacó Fashion Fest se llevará a cabo el domingo 17 de este mes en Quatro (San Miguel entre Calle 6 y 7).

“El gran momento de la velada llegará cuando las luces se apaguen y se encienda la pasarela para presentar la majestuosa puesta en escena de Ángeles, como se llama, con imponentes pantallas led’, explicó desde Huacó Producciones, Natalia Delgado a DIARIO DE CUYO acerca de la superproducción del diseñador correntino Marcelo Péndola, que arribará desde Buenos Aires con una glamorosa apuesta representada por 18 modelos de San Juan, Córdoba y Mendoza ,en la que “La One’ será presentada como la gran anfitriona de la noche.

Previo a este bloque especial, desde la productora, señalaron que la propuesta contará con las pistas los dj’s Nico Jofre y Patineta para hacer bailar a la concurrencia.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a $8000 en LENNON (Peatonal Rivadavia) y SIROCCO (Laprida y Las Heras).