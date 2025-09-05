La vuelta los rostros blancos Esta segunda edición arrancará el próximo domingo y contará con elencos de distintas provincias y de San Juan.

Este domingo y este lunes, el Anfiteatro El Globito será la sede elegida para el segundo Festival Nacional de Mimo y Teatro Físico Mimo Fest 2025. Durante estas 2 jornadas, a partir de las 17 h, el espacio resonará con las risas de los peques y de familias enteras con los shows que exhibirán las agrupaciones autoconvocadas. Se trata de las compañías Pocamosca, Les Arbres y Todoterreno desde Mendoza; Lalo Chade y Compañía Cuerda Payasa Clown de Maxi López, ambas oriundas de San Luis; Otto Poroto del partido de Morón (Provincia de Buenos Aires), Silvia Fariña de Olavarría (Provincia de Buenos Aires) y Rock Surfears Circo que arribará desde Merlo (Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires) y por San Juan se hará presente Mimonstruos de Luis Clavero, como elenco anfitrión de este acontecimiento.

“Todas serán varietés en la que los artistas se toman la libertad de elegir cuáles de sus obras mostrarán al público en cada ocasión”, expresó a DIARIO DE CUYO, Luis Clavero, desde la organización de esta iniciativa que el año pasado superó las expectativas. Esto permitió sumar voluntades “para realizarlo nuevamente con el deseo de instalarlo el día de mañana y que siempre se celebre en la primera semana de septiembre como fecha fija, lo que no se hace en ningún lado en Argentina. Sería un gran sueño”.

Sin embargo, habrá un pequeño entremés dedicado a la nostalgia que quizás piante algún lagrimón en los espectadores adultos. Será con el homenaje a Oscar Kummel, actor, director, mimo y titiritero, uno de los precursores de estas disciplinas en San Juan que falleció el 14 de septiembre de 2012 a los 77 años de edad.

De acuerdo a lo mencionado por Clavero, el acto en memoria de este maestro de maestros será “con palabras alusivas y el recuerdo de su esposa y dos de sus hijos ya que su hija Katia vive en Ushuaia y no puede llegar a tiempo. También viajará especialmente Víctor Correa, un artista sanjuanino que se radicó en Luján, allá en Buenos Aires, y fue uno de los grandes compañeros de ruta de Kummel en la década del “70”, él relatará algunas vivencias y anécdotas de su época compartida. También se invitó a actores y actrices que trabajaron con él durante su larga trayectoria”.

¿Cómo surge la propuesta de recordar a Kummel? Para hacer posible que se estableciera el Día Nacional de Mimo que festejaremos en la provincia, Kummel fue una de las piezas fundamentales que apoyó la idea durante el primer Festival y Congreso Latinoamericano de Mimo que se hizo en Buenos Aires, en esa reunión nació la propuesta y él fue esencial para su existencia”, relató Clavero al respecto de lo que se convertirá en lo más preciado del acto de inauguración del festival que ya tiene su propia cuenta en la red social de Instagram.

Por otro lado, además de las funciones para los bajitos a través de funciones con entrada a la gorra, para que el festejo sea completo también se desarrollarán una serie de talleres de mimo y teatro físico que dictarán los integrasntes de la compañía Les Arbres y Silvia Fariña, además de los cursos de recursos técnicos para la Ilusión del Punto Fijo también con Les Arbres y de mimo con Ishi Martín que dirige y actúa en el grupo Rock Surfears Circo. Todas estas actividades tendrán lugar en el interior del Centro Cultural San Martín con un costo previo de inscripción de $5.000 para quienes se encuentren en el inicio de este arte.

“Nuestro objetivo central es que en el Día Nacional del Mimo, que se festeja cada 8 de septiembre para promover la actividad, se lleve a cabo el Mimo Fest en San Juan. Cada vez tiene a más compañías expectantes después de la primera edición de la cual se llevaron una impresión hermosa y muchas ganas de volver sobretodo; y aunque la situación económica no ayuda, hay algunos que ya empezaron a consultar por el tercer encuentro que se vendrá el año que viene ¡Si Dios quiere!”, afirmó el histórico mimo local satisfecho con la iniciativa que no se consiguió hacer en 2023 en conmemoración de las 5 décadas del primer Festival y Congreso Latinoamericano de Mimo de Argentina que se llevó a cabo en Buenos Aires – si bien el Día Internacional se conmemora cada 22 de septiembre recordando la muerte del gran Marcel Marceau-, pero sí se concretó en 2024 bajo en nombre Mimo Fest en la misma semana que en esta oportunidad, siempre mediante la Asociación Argentina de Mimo.

“Este año, el Municipio de la Capital nos cedió el lugar para la realización de los talleres en el Centro Cultural San Martín y para las funciones el escenario del Anfiteatro El Globito, todo lo demás lo hicimos todo a todo pulmón para organizar todo para las 15 personas que nos visitarán para esta ocasión como artistas y talleristas y coordinar los espectáculos para el público, Creemos que va a gustar mucho, hay para todos los gustos y para todas las edades con técnicas de mimo gestual, mimo corporal y teatro físico, bien variadito”, reflexionó Clavero sobre la versión 2025 de esta producción.

EL CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO

DOMINGO 7

– Centro Cultural San Martín ( España y Mitre)

A las 13 h, Taller de Mimo y Teatro Físico a cargo de la Compañía Les Arbres.

A las 15 h, Taller de Mimo y Teatro Físico a cargo de la Silvia Fariña.

– Anfiteatro El Globito (Av. José Ignacio de la Roza 712 oeste)

A las 17 h, Apertura de festival.

A las 18 h, Varieté de mimo a la gorra.

LUNES 8

– Centro Cultural San Martín ( España y Mitre)

A las 10 h, Taller de Recursos Técnicos para la Ilusión del Punto Fijo a cargo del grupo Les Arbres.

A las 15 h, Taller de mimo con Ishi Martín.

– Anfiteatro El Globito (Av. José Ignacio de la Roza 712 oeste)

A las 17 h, Show con grupos participantes y conversatorio.