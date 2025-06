El IPV sorteará más de 200 viviendas que estaban vacantes, en seis departamentos Son en total 219 casas recuperadas, que se encuentran en 6 departamentos distintos.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confirmó la realización del primer sorteo público de viviendas correspondiente a la actual gestión provincial del gobernador Marcelo Orrego. Esta convocatoria se enmarca dentro del programa “Sorteo Provincial de Vivienda – San Juan 2025” y ofrecerá la posibilidad de adjudicar 219 casas que quedaron vacantes en sorteos anteriores.

Las unidades a sortear pertenecen a seis barrios ubicados en distintos departamentos de San Juan. Estas viviendas no fueron asignadas previamente debido a que algunos postulantes no cumplían con los requisitos exigidos o no presentaron la documentación necesaria, mientras que en otros casos no hubo interesados inscriptos. Las autoridades del Instituto ya habían anticipado que iban a trabajaren un relevamiento de ese tipo de situaciones puntuales, para que no quedara ninguna casa sin habitar, atentos al déficit habitacional que hay en la provincia.

Del mismo modo, aclararon que las más de 200 viviendas que sortearán ahora no pertenecen a un barrio futuro, sino que están distribuidas en distintos complejos habitacionales realizados por el IPV. De modo que ya están incluidas de antemano en la proyección oficial de entregar a lo largo de este año 1.412 nuevas viviendas en 18 barrios en toda la provincia, es decir, un 40% más de lo que se logró durante 2024, cuando el Gobierno entregó a los adjudicatarios del IPV 1.012 viviendas, lo que implicó una inversión provincial superior a los $45.000 millones.

El total de estas 219 viviendas recuperadas, y para el cual llamarán casi a fin de mes a los interesados a inscribirse, se encuentra distribuido de la siguiente manera: en Capital, 15 casas en el Barrio Maipú II; en Rawson, 11 en el Barrio Medepym Ampliación; en Chimbas, 43 en el Barrio El Alba; en Ullum, 100 en el Barrio Sierras de las Invernadas; en Jáchal, 23 en el Barrio Los Trigales; y en 9 de Julio, 27 casas en el Barrio La Majadita.

La convocatoria está dirigida a personas con domicilio en los departamentos de Capital, Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Jáchal y 9 de Julio, según el barrio al que deseen postularse. Cada grupo familiar deberá optar por un solo barrio y podrá inscribirse en un único sorteo, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

La inscripción estará habilitada a partir del 23 de junio próximo y se realizará únicamente a través del sitio web oficial del IPV. Un mes después se llevará a cabo el sorteo entre los inscriptos que hayan sido validados en los padrones. Con esta iniciativa, la gestión provincial inicia un nuevo ciclo de adjudicación de viviendas, con el objetivo de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para más familias sanjuaninas.

Por otro lado, el IPV adelantó que en los próximos días se publicará el cronograma completo del proceso, que incluirá las fechas para la carga y consulta de padrones provisorios, el período de correcciones, el cierre definitivo de los padrones y la publicación final por barrio.