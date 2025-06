El chico de Las Chacras que dormía sobre cajones de uva y hoy se luce en Madrid Omar Andrada es jockey profesional y el protagonista de esta magnífica historia de superación. Testimonio vivo de que cuando se quiere, se puede.

Nació y creció en un rincón olvidado de Caucete, donde las oportunidades escasean y la vida es cuesta arriba. Hijo mayor de once hermanos, Omar Daniel Andrada supo desde chico lo que era andar a caballo por necesidad y no por deporte. Hoy, con 44 años, es testimonio vivo de que cuando se quiere, se puede llegar muy lejos: vive en Madrid, donde se luce entrenando y montando equinos luego de forjar una carrera como jockey profesional que comenzó en el campo árido de Las Chacras y lo llevó a recorrer hipódromos de Argentina y Europa.

“Nacer acá y llegar tan lejos no es para nada fácil, es un orgullo muy grande”, se emociona Sara Elizondo (67), la madre. Y Jorge Andrada (73), el padre, asiente. Este diario los visitó en su modesta y amplia casona construida sobre la montaña, a la que no es fácil acceder, ubicada a unos dos kilómetros de la Escuela Rómulo Giuffra, que está en el corazón de Las Chacras. El camino es una huella hacia arriba, que tiene dificultosas rocas por superar y algunas subidas peligrosas. Pese a ello, en la puerta descansa un viejo Fiat Regatta que cuesta lo que sale una rueda de una 4×4. En ese vehículo los Andrada bajan cada tanto a Caucete a hacer compras mensuales y luego vuelven para retomar los trabajos en el campo.

Dormía en el piso o sobre unos cajones de uva, pero hoy me doy cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena” Omar Andrada

En una galería abierta, cerca del corral donde ahora hay solo dos caballos porque los otros andan sueltos, sobre la pintura vieja de una pared resaltan dos collages pegados sobre cartones. En las fotos se puede ver a un menudito jockey con cara sonriente junto a un caballo y un trofeo, en otras se lo ve festejando junto a sus padres. Ese muchacho de 166 centímetros y 54 kilos es Omar, que ahora atiende la llamada desde el Viejo Continente. Allá son las 8 de la mañana, 3 de la madrugada de acá. “Antes la vida en el pueblo era aún más dura que ahora, no había transporte, no había luz. El que tenía una bicicleta era un lujo”, recuerda con la voz arrastrada y las erres bien marcadas que no ha perdido pese a los más de 10.000 kilómetros que lo separan hoy de su tierra. “Íbamos a la escuela en burro o caballo, y jugábamos carreras entre los hermanos. El Omar nos ganaba pero no todas las veces”, se ríe David, un año menor que el controvertido, que desde España deja salir una carcajada al ver el video con el testimonio de su hermano.

Orgullo. Parte de los Andrada, en Las Chacras, donde Omar creció rodeado de animales y valores que hoy lo acompañan en Madrid. Siguen habitando el pueblo, mientras celebran desde lejos el presente del jockey.

Tras completar los primeros años de escuela en su pueblo, se fue a Caucete para terminar la secundaria. Fue el comienzo de una etapa durísima, a la par de la crisis del 2001. “Vivíamos en un ranchito que nos prestaba un tío que apenas tenía una cocinita. Dormíamos en el piso o sobre cajones de uva. Yo estudiaba de noche y de día trabajaba en los parrales”, cuenta. Con esfuerzo y la ayuda de una hermana que vivía con él y hacía pan para vender o cambiar en ferias de trueque, logró terminar la secundaria y hasta hizo un curso de Electricidad Domiciliaria. Pero su destino estaba sellado: lo esperaba el mundo ecuestre.

Un día, ya trabajando en Caucete para la familia Maurín, criadora de caballos, un hombre de Rosario llegó a comprar un ejemplar y pidió un peón. La oportunidad fue para Omar. “Mis viejos se enteraron dos días antes de que me fuera. Nunca había salido de la provincia”, recuerda. Llegó a Luis Palacios, un pueblito santafesino donde trabajó seis años en un club ecuestre llamado Pingo Fe. Allí vivía, cuidaba caballos y comenzó a entrenar equitación. “Ese pueblo me ayudó a seguir, a soportar la distancia y ese mundo nuevo para mí. Si hubiese ido directamente a Rosario, no sé si hubiese aguantado el cambio”, admite.

Omar Daniel Andrada.

Sin embargo, luego vino el salto al Hipódromo de Rosario, a través de Lucas Cudiciotti, con quien salía a herrar por las tardes, mientras que en las mañanas montaba caballos de carrera que le daban para hacer vareo. De a poco, los entrenadores notaron su talento, como el prestigioso Juan Guillermo Ublich, quien lo impulsó para que obtuviera su licencia profesional de jockey. De la mano de él, con quien forjó una gran amistad, y a fuerza de trabajo y perseverancia, triunfó en muchas carreras que le permitieron correr en pistas de prestigio nacional como Palermo y San Isidro. Recuerda grandes victorias con, por ejemplo, “Bonito Balsero”, “Master of Light” o “Yarará”, algunos de los bichos con los que ganó más de 70 carreras.

Su trayectoria estaba en auge cuando el amor tocó a su puerta. Conoció por Facebook a Vanesa Patricia Sosa, una rosarina apasionada por las motos. La relación creció y se casaron en marzo de 2023. Al día siguiente, se subieron por primera vez a un avión rumbo a Europa.

Convocados por Ariel Palacios, un jockey amigo que trabajaba en España, aterrizaron en Madrid, vivieron un tiempo en San Sebastián y luego se establecieron en Pozuelo de Alarcón, cerca del Hipódromo de la Zarzuela, donde Omar trabaja actualmente entrenando y cuidando caballos de una caballeriza. Aunque ya hizo algunas pruebas como jockey invitado, está en trámite para obtener su licencia oficial. “Allá lo respetan mucho, lo escuchan mucho porque sabe un montón. De todo lo que aprendió de chiquito acá, ha llevado ideas muy buenas para allá y por eso lo valoran mucho”, explica David, el hermano.

David Andrada, hermano de Omar.

“No me gusta tanto el movimiento de la ciudad, pero es todo muy hermoso y tenés todo cerca. Hemos recorrido castillos, museos, montañas. Es muy bueno el transporte acá”, dice el jockey. Aunque disfruta su presente, Omar no olvida su origen: “Jamás pensé hacer lo que estoy haciendo, pero sí desde chico siempre tuve el sueño de irme a trabajar en algo que me gustara y volver a Las Chacras”. Desde la casa de siempre, su madre Sara lo resume con una mezcla de emoción y orgullo: “Lo mejor es que no ha perdido la humildad. Siempre que puede viene o está en contacto permanente, no pierde las costumbres de acá y no se olvida de sus raíces, es como si nunca se hubiese ido lejos”.

Omar posa en la entrada del Hipódromo de la Zarzuela, en Madrid.

En el Castillo de Manzanares El Real.

Y así, el chico que dormía sobre cajones de uva en un ranchito hoy vive del mismo sueño que comenzó jugando carreras en burro o caballo con sus hermanos. Su historia, hecha de coraje, sacrificio y superación, es un espejo donde los jóvenes de Las Chacras pueden verse reflejados. Porque si Omar lo logró, ¿por qué ellos no?

BOOK DE FOTOS

Un joven Omar en la Difunta Correa.

Uno de los cuadros que hay en la casa de Las Chacras. A la izquierda, de amarillo, el jockey de Las Chacras.

Uno de los cuadros que hay en la casa de Las Chacras.

Saliendo de la pista del Hipódromo de Rosario tras un triunfo.

Omar junto a sus padres en Rosario.

Con sus padres y una hermana, con el Río Paraná de fondo.

En el Hipódromo de Rosario cuando ganó el Clásico Presidente de la República con “Súper Dakota” de Juan Guillermo Ublich.

Omar, en el centro, recién llegado al aeropuerto de Madrid con su esposa. Su amigo Ariel Palacios fue a recibirlos.

Trabajando en el Hipódromo de San Sebastián.

Corriendo en el Hipódromo de Madrid.

Junto a su esposa en el Castillo de Manzanares El Real.