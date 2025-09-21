Las 15 claves a tener en cuenta para disfrutar a pleno de la FestiJoven El acceso al Parque de Mayo estará habilitado a partir de las 15, y los shows iniciarán a las 16.30.

Finalmente llegó el día. No sólo se produjo el cambio de estación, sino que además se realizará le festejo oficial del Día de la Juventud y de la primavera. Hay 15 claves que se deben tener en cuenta para disfrutar a pleno de la FestiJoven, organizada por el Ministerio de Familia, con la intervención de los demás ministerios y dependencias del gobierno provincial.

Se espera que miles de sanjuaninos participe de esta propuesta que incluye diversión para todas las edades.

1- Lugar. La FestiJoven se realizará en el sector Oeste del Parque de Mayo, en las inmediaciones del Monumento al Deporte. En este espacio se concentrarán y desarrollarán todas las actividades programadas por las dependencias de varios ministerios para conmemorar el Día de la Juventud y la llegada de la primavera.

2- Accesos. Habrá 6 puntos de ingreso al Parque de Mayo: en Avenida Libertador y Las Heras; sobre calle Las Heras (frente al Centro Cultural Conte Grand); por calles 25 de mayo y Maradona; en la intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo; en la esquina de calles Urquiza y San Luis y sobre Avenida Libertador por el lateral del Club Lawn Tennis.

3- Horarios. Desde la Dirección de Juventudes dijeron que a partir de las 15 estará habilitado el ingreso al Parque de Mayo. Y está previsto que las actividades en el escenario comiencen a las 16. La conducción del evento estará a cargo de los comunicadores Vicky Vedia, Luis Linares y Karina Bottino. Calculan que la fiesta terminará antes de las 23.

4- Seguridad. El operativo de seguridad para la FestiJoven incluye la más de 250 efectivos policiales distribuidos dentro del Parque de Mayo y de las inmediaciones para un mayor control. Habrá efectivos controlando el ingreso de la gente en los 6 accesos habilitados. También realizarán la revisión de bolsos, mochilas y conservadoras.

5- Prohibiciones. Durante la duración de la FestiJoven estará prohibido ingresar al Parque de Mayo con bebidas alcohólicas. Mientras que sí estará permitido el ingreso de bebidas sin alcohol, mate, infusiones y comidas.

6- Escenario. Como el año pasado, en esta ocasión la FestiJoven también contará con un único escenario. El mismo se ubicará detrás del Estadio Aldo Cantoni lo que permitirá que la gente, desde cualquier sector, tenga una buena visión de las actividades y espectáculos que se realicen sobre el mismo.

7- Actividades. Está previsto que una serie de juegos y actividades recreativas, como vóley playa, fútbol tennis, basquet, tiro de penales en parejas e inclusive una kermesse urbana con su propia propuesta de skate park, bikers y rollers, demostración de parkour y otros ritmos urbanos (freestyle, break dance, hip hop, ska, k-pop) comiencen a disfrutarse a partir de las 15.

8- Más propuestas. Durante la jornada habrá sorteos y competencias además de la presencia de diferentes streamings e iniciativas mediáticas locales que transmitirán en vivo todo lo que vaya ocurriendo tanto sobre el escenario como en los diferentes sectores del Parque donde se desarrollen las actividades.

9- Limpieza y ecología. A lo largo de la jornada se repartirán entre la gente bolsas ecológicas para la separación de residuos plásticos, desechos orgánicos, papeles y latas. El objetivo es mantener la limpieza en el predio y, además, fomentar la importancia de la separación de residuos en origen para su posterior recuperación y reciclado. Personal municipal de Capital, se abocará a la limpieza y el ordenamiento de este espacio.

10- Más servicios. En las cercanías de lugar central de las actividades habrá diferentes food trucks que ofrecerán un importante diversidad de comidas para la venta. También habrá puesto de hidratación instalados en diferentes puntos donde la gente tendrá acceso gratuito a agua envasada. Además habrá una feria de emprendedores sociales.

11- Prevención y asistencia. Distribuidos en diferentes sectores y debidamente identificados habrá puestos sanitarios, de Protección Civil y de hidratación como también puntos de encuentro y 6 ambulancias para prestar servicio en caso de urgencia. Grupos Scouts de Santa Lucía estarán presentes con su programa ‘Conocete’ de Salud Mental, y la Cruz Roja con talleres de RCP.

12- Artistas. Una decena de artistas locales subirán al escenario para deleitar al público con diferentes géneros musicales y para todas las edades. Actuarán La Costa, Aby Only, Cuerda Floja, AnitaPau, La Nueva Banda, Mi combo RKT (Fueron banda soporte de L-Gante y La Joaqui), De la Lora, Pijama Party, Palo Santto y Omega. También actuará el Dj Leo Franovich, quién fue soporte de Bizarrap y Fer Palacio y que en esta oportunidad se presentará con su set para hacer bailar y saltar a todos.

13- Transporte. Con el objetivo de facilitar la llegada y el regreso de los estudiantes al evento, estará disponible el boleto escolar gratuito. Entre las 11 y las 23, quienes asistan podrán acceder al beneficio abonando el pasaje con tarjeta SUBE física o digital, sin necesidad de presentar la credencial. Sólo deberán indicar al chofer su destino. El pasaje gratuito se mantendrá habilitado hasta la medianoche, permitiendo el regreso luego de finalizado el espectáculo.

14- Líneas de colectivos. Estas son las líneas de colectivos para llegar al Parque de Mayo:

El Triunfo: TNS, 3, 320, 321, 323, 341, 345 y 364.

TNS, 3, 320, 321, 323, 341, 345 y 364. Albardón: 4, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 420, 422 y 460.

4, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 420, 422 y 460. Mayo: C, 2, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 214, 242 y 243.

C, 2, 201, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 214, 242 y 243. Alto de Sierra: D, 300, 301, 302, 303, 304 y 305.

D, 300, 301, 302, 303, 304 y 305. U.T.E (La Marina La Positiva): TEO 1, TEO 2, TEO 3, B, E, 100, 101, 102, 103, 122, 123, 125, 126, 127, 129 y 130.

TEO 1, TEO 2, TEO 3, B, E, 100, 101, 102, 103, 122, 123, 125, 126, 127, 129 y 130. Libertador: A, 140, 141, 142 y 162.

15- Condiciones climáticas. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico se espera para hoy una temperatura máxima de 20 grados, con lluvias aisladas durante las primeras horas de mañana, mientras que el resto de la jornada se presentará con cielo mayormente nublado. En tanto que durante la mañana y la tarde prevalecerá el viento del sector Sur con ráfagas de entre 42 y 40 kilómetros.