Las Damas del jazz harán su debut Romina Suárez, Rosabell Medero Rodriguez y Sol Riveros se presentarán el 7 de diciembre.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se conocieron en julio del año pasado cuando el trompetista hondureño radicado en San Juan, Elmer Meza, las convocó para tocar en la Alianza Francesa. La experiencia les gustó tanto que ahora se preparan para su gran estreno como trío, en el marco del programa de Patio de Jazz organizado por La Madeleine. “Tenemos incertidumbre de saber qué pasará cuando nos presentemos’, expresó la guitarrista Romina Suárez a DIARIO DE CUYO, previo a la presentación oficial del conjunto compuesto también con Rosabell Medero Rodríguez en violín y Sol Riveros en contrabajo bajo el nombre Damas Jazz, el 7 de diciembre.

“Había cierto feeling cuando tocábamos en los ensayos, eso fue lo más lindo, salían natural y divertido; y ahí quedó la semillita. Previamente yo había asistido a un conversatorio de la saxofonista Yamile Burich, que había venido a la provincia en el marco del tercer Festival de Jazz y habló del momento en que formó una banda sólo de mujeres respecto al tema de la inserción en la industria, que es un poco más difícil pero que siempre hay que animarse a dar el primer paso. Eso quedó resonando y el año pasado coincidí con Sol y Rosa, a quien no conocía. Y aquí estamos’, destacó haciendo énfasis en los consejos de la instrumentista que volverá a la provincia (será acompañada de la pianista japonesa Tomoko Ohno para tocar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, el 30 de este mes, en el ciclo de la Fundación Circuito Argentino de Jazz).

Un trío dinámico. De izq. a der. Rosabell en violín, Romina en guitarra y Sol en contrabajo, ellas son las primeras Damas del Jazz.

“Al tiempo de haber tocado en la Alianza, nos preguntamos por qué no hacer acá lo que dijo Yamile Burich. No era fácil por el tema tiempo, cada una tenía sus cosas y se hacía difícil, había que acordar y ponerse de acuerdo, pero un dijimos: “”Bueno, lo hagamos”. Claro que estamos algo ansiosas por saber que tal sale’, reflexionó la guitarrista.

“Esperamos compartir un buen momento y que todo esa energía llegue al público. Y que se nos den todas las posibilidades que puedan surgir, como conciertos dentro y fuera de la provincia o colaboraciones con otras intérpretes. Nuestra primera fecha será el 7 de diciembre y tenemos otra el 8 de febrero’, sostuvo Sol que acerca del ritmo mencionó que eligieron el gypsy “por ser vibrante y enérgico’ ya que “combina la improvisación del jazz con las influencias de la música gitana’.

Por su parte, Rosabell es cubana de nacimiento y decidió continuar su trabajo como violinista en San Juan como parte de las cuerdas de la Camerata San Juan y como docente de la Orquesta Escuela; y ahora en Damas Jazz.

“Me vine hace unos 6 o 7 años y cuando comencé a tocar con Elmer conocí el jazz. Soy la única extranjera del grupo que tiene un formato muy particular para San Juan ya que no hay agrupaciones de este tipo acá. Me encantaría seguir por este camino y expresar todo lo que puedo hacer con el violín. Estoy muy emocionada’, dijo la artista quien tiene altas expectativas con esta apuesta.

De tal forma, esta primera propuesta jazzística y 100% femenina se presentará oficialmente con canciones como Blue Drag de Tcha-Badjo, All of Me, La Vie en Rose, entre otras, a las que ellas le imprimirán un toque íntegramente fem.

> Noches ideales para jazzeros

MIRA TAMBIÉN La música y los bailes presentes en la vida social sanjuanina

Hoy con EM Quintet Dixiland arrancará El Patio de Jazz de La Madeleine una propuesta que constará de recitales, dos sábados al mes, culminando el sábado 26 con GON trío. Tal como confirmó Natacha Cruz, presidenta de la Fundación Circuito Argentino de Jazz, noviembre tendrá la actuación de Bad Mojo, el 16; y de EM Jazz Quartet, el 23. Y diciembre traerá a Damas Jazz, el 7; y a Abel Herrera y Elmer Meza “Estándares de Jazz’, el 14. En tanto que enero representará el regreso de GON trío, el 18; y de Bad Mojo, el 25. Y, ya en febrero, el listado incluirá tres fechas con la vuelta de Damas Jazz, el 8; y las melodías de EM Jazz Quartet, el 14 y el 15 con un especial de San Valentin.

“El Patio de Jazz de La Madeleine surgió a raíz del éxito que tuvieron las noches de jazz del año pasado en ese mismo lugar, cuando se programó un concierto por mes. Esta vez Mariano Carmona, dueño del espacio, nos convocó con muchas ganas de ofrecer algo distinto y en un formato más distendido, así nació todo. Nos pusimos manos a la obra, convocamos a las bandas y armamos el cronograma con jazz en todos sus estilos y formatos’, manifestó Cruz respecto a la apuesta, cuya “frutilla del postre será la presentación de la primera banda de jazz de chicas’, como recalcó.

“Esperamos que esto se prolongue en el tiempo y que se vaya instalando en San Juan, que si bien no cuenta con un club para este género, ha logrado instalar una agenda anual con artistas provinciales, nacionales e internacionales’, dijo la hacedora satisfecha por los logros en esta rama del arte.