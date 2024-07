Las nuevas bandas piden pista En el debut del festival, Mavek, Rever y Nectaria! abrirán camino a otras jóvenes agrupaciones.

Tienen entre 16 y 18 años, la música corre por sus venas y están decididos a avanzar con su proyectos, a los que les dedican varias horas de sus días, entre tocadas, prácticas y estudio. Lamentablemente, las posibilidades de subir a escena no sobran para ellos, integrantes de las llamadas bandas emergentes, pero no se quedan de brazos cruzados. Muy lejos de eso, los chicos y chicas de Mavek, Rever y Nectaria! tomaron la iniciativa: armaron una propuesta y la presentaron en el Centro Cultural Conte Grand. Las puertas se abrieron de par en par y así, de forma mancomunada, nació el Festival Rock al Sol, que hoy tendrá su primera edición. Cada una con su sueño, su apuesta y su impronta, estas tres jóvenes agrupaciones serán las que darán el puntapié inicial de una movida que quieren sostener en el tiempo, dándole la posibilidad a sus pares de compartir la experiencia; y al público local de que las conozca y escuche lo que hacen. “Sumergite en el Festival de Rock al sol San Juan, donde las bandas emergentes locales se convierten en estrellas’, arengan desde el Conte Grand, invitando a este recital que, además de música, lanzará una buena bocanada de aire fresco en el ruedo local.

REVER. Formada en septiembre de 2023, tiene un sonido moderno que apuesta a lo enérgico, cargado del groove de los géneros más pesados. Está integrada por Santiago Torrent (vocalista principal), Lourdes Herrera (batería), Gabriel Barbieri (bajo), Fabrizio Bianchi (guitarra y coros) y Santiago Ramírez (guitarra y coros). Instagram: @reverband

“Todo surgió por ellos, que trajeron este año el proyecto. Entre las tres bandas gestaron la idea, son todos amigos y van para el mismo lado. Nosotros hemos apoyado con el espacio, la asistencia técnica y de producción, como se hace con todos los artistas que presentan su proyecto; y ellos arman el show, las gráficas, están convocando feriantes… Están muy activos y lo que quieren que se sumen otras bandas y que se vaya armando la escena del rock entre los adolescentes’, comentó desde el Centro Cultural Lore Esbry. “Están empezando, pero están empezando con todo. Y el Conte Grand siempre está abierto a los proyectos emergentes, experimentales, de todas las áreas; es como su sello; y bueno, no podía faltar la música de los más jóvenes’, agregó la también artista, que subrayó el compromiso de los noveles colegas.

“Me encanta verlos, me da mucho orgullo ver que las nuevas generaciones están tomando la música con sentimiento, hecha de corazón, bien hecha. Me admira la lucidez que tienen a esta edad para estudiar, para tocar, para encarar sus bandas… Si bien son chicos, hacen las cosas en serio y ese es el camino. Está buenísimo y ojalá otros pibes sigan ese concepto, porque en esto nada es inmediato, se requiere amor y también tiempo, dedicación y trabajo…’, se explayó Esbry.

NECTARIA!. Combina el estilo grunge de los “90 y música alternativa. Letras sinceras y potentes riffs crean una experiencia intensa de amor y rebeldía. Integrada por Octavio Martínez (guitarra y coros), Gonzalo Heredia (guitarra), Joaquín Mazza (vocalista principal), Victoria Boggiano (bajo y coros) y Francisco Cuevas (batería). Instagram: @nectaria.band

“Las tres bandas nos tomamos muy en serio todo esto y estamos enfocados en hacer música y aprender cada día más. Puedo decir que las tres queremos tener un público propio, que nos conozcan en San Juan, dejar una pisada en la cultura local, que sepan quiénes somos… No es un pasatiempo de acá a un año’, ratificó Francisco Cuevas, baterista de Nectaria! que tomó el rol de vocero de Rock al sol. “Lo del Festival empezó porque todos nos conocemos, somos amigos, hay buena onda y con Santi y Tomi, de las otras dos bandas, hablamos de hacer un evento, porque somos bandas emergentes. Nosotros tenemos un poquito más de shows, Mavek uno y para Rever va a ser el debut. Nuestra idea es darnos a conocer, tener más shows y también ayudar a bandas que se quieren dar a conocer y que por ahí no tienen la oportunidad o los contactos, porque bueno, nunca contratan a bandas nuevas… Así que el objetivo es repetirlo en unos meses, con otras bandas, que sabemos que les va a servir para dar su primer paso y así las pueden empezar a conocer’, explicó Fran, que reconoció que si bien “amamos hacer música’, también es un trabajo que demanda tiempo, esfuerzo y que tiene sus costos, algo que no siempre es reconocido, menos aún cuando son muy jóvenes y están empezando.

“Por ahí nos han pagado algo, por ahí te dan una pizza ¿viste?… Nos gusta lo que hacemos, pero también necesitamos lo monetario para sostenernos’, opinó el artista. A eso se suma que “por ahí cuando vas a pedir una fecha te piden videos de shows y al no tener, no te tienen en cuenta y así sigue como un círculo… Más que nada nos movemos por las redes sociales, así que para nosotros un show así es como ir armando nuestro curriculum. Esperamos que todo esto sirva para que se sumen otras y vean que hay muchas bandas en San Juan que valen la pena’, agregó el artista de 18 años, al igual que sus amigos, expectante por lo que sucederá hoy.

“Estamos todos muy ansiosos y emocionados, con muchas ganas de que llegue la hora. Parece que mucha gente está interesada y va a asistir… bueno, esperemos! Estamos felices por esta oportunidad’, cerró ilusionado Cuevas.

DATO

ROCK AL SOL. Con Mavek, Rever y Nectaria! Hoy a las 18 hs, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras), entrada libre y gratuita. Habrá feria de emprendedores.