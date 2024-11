Lo absuelven, lo condenan, lo detienen y, por fallas procesales, queda libre otra vez El tribunal que revocó la absolución, anuló ayer otra decisión del Tribunal que absolvió. Polémica por la preventiva del acusado.

Fiscalía sufrió ayer otro revés en su intención de que un empleado municipal vaya la cárcel con prisión preventiva, mientras queda firme el fallo por el que, por mayoría, un tribunal lo condenó a 9 años, revocando así la anterior sentencia de tres jueces que lo habían absuelto por el beneficio de la duda. El imputado fue castigado por tres hechos de abuso sexual contra su nieta entre los 8 y los 17 años (hoy tiene 19): un episodio de abuso gravemente ultrajante, otro de acceso carnal y el tercero de abuso simple, agravados por ser el abuelo y por provocar un grave daño en la salud mental de la víctima. Había sido denunciado el 5 de enero de 2023.

Los mismos jueces del Tribunal de Impugnación que aplicaron 9 años de pena, Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza, más Juan Carlos Caballero Vidal (votó por un castigo de 3 años sin encierro por abuso simple), anularon ayer por fallas procesales otra decisión de los magistrados que habían absuelto al municipal: Gerardo Fernández Caussi, Sergio López Martí y Javier Figuerola.

Según fuentes judiciales, cuando la primera sentencia fue revocada y hubo condena, Fiscalía pidió la detención del acusado y el juez Fernández Caussi ordenó encerrarlo con prisión preventiva. Pero un par de días después, anuló su decisión porque no contaba con el voto de los otros dos jueces. Y porque la defensora, María Noriega, había reclamado y, en consecuencia, la decisión de condenar no estaba firme y el pedido fiscal no debía ser analizado por el tribunal que absolvió.

Al reclamar, la defensora le pidió a Blejman, Rosso de Balanza y Caballero Vidal que la dejen llegar a la Corte de Justicia para intentar revertir la condena. Pero le respondieron que, si bien no estaba habilitada para ir a la Corte, si podía reclamar ante otro tribunal de impugnación (es lo que dicen la ley) para que revisen si estuvo bien condenar o no.

A pesar de que el tribunal que absolvió consideró que no tenía jurisdicción en el caso porque el fallo condenatorio será revisado, ordenó medidas de coerción (someterse al proceso, presentarse en una comisaría, no molestar a la víctima).

Entones el fiscal del caso, Mariano Juárez Prieto, ayer acompañado por la fiscal de Impugnación, Silvina Gerarduzzi, insistieron en pedir que el municipal vaya preso con prisión preventiva.

Pero ayer los jueces Blejman, Rosso de Balanza y Caballero Vidal, le recordaron a Fiscalía que cuando se lo condenó a 9 años, no ordenaron meterlo preso porque el fiscal no lo pidió al quejarse por la absolución y tampoco lo hizo la fiscal en la audiencia de impugnación.

Además, volvieron a anular la decisión del tribunal que absolvió por ordenar medidas de coerción al imputado, porque la causa no la tienen ellos y pasará a otros jueces de Impugnación.

Así, el municipal podría ser detenido e ir a la cárcel, pero una vez que el fallo en su contra quede firme.