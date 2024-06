“Lo importante es seguir el deseo” La voz femenina del hip hop argentino regresa a Mamadera Bar, para presentar sus nuevas canciones.

Viene de hacer un periplo internacional por varios países y continúa recorriendo los escenarios argentinos. En medio de una agenda llena de presentaciones, Sara Hebe no se olvida de sus seguidores en Cuyo, por eso se tomó la tarea de armar un mini-tour por San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja. En esta nueva ocasión, la rapera volverá a Mamadera Bar, que es ya la casa anfitriona por excelencia y el lugar en el que más cómoda se siente para desarrollar todo su arte en vivo. El próximo sábado mostrará su nuevos temas y recientes lanzamientos como “Beivip”, “Hulk” y las canciones del disco “Sucia Estrella”, entre otras obras anteriores. Sara es una voz femenina indiscutible en la escena del hip hop nacional, cuya carrera se consolidó hace mucho tiempo transitando también cruces con la cumbia, el dancehall, el funk, el reggaetón. Pero cuando sube a escena irrumpe con una fuerte actitud de rock metal y punk. No sólo hace numerosas colaboraciones con otras exponentes de la música urbana, también, mantiene una tradición de invitar a sus shows a artistas emergentes de nueva camada para apoyar y darles lugar dentro del circuito musical. En este sentido, tendrá como soporte local a las chicas del colectivo de freestyle femenino Hip Boss. La cantante habló a DIARIO DE CUYO sobre su conexión con el fandom sanjuanino y de cómo está la escena urbana en el país. “Amo venir a San Juan desde hace años, porque hay un recorrido hecho en Mamadera, estuve antes con formaciones diferentes, pero el público siempre espera, porque existe un vínculo fuerte. Me encantan estas giras porque se trata de mantener el motor prendido”. Hebe hizo un gran salto de notoriedad al consagrarse ganadora del Martín Fierro, a consecuencia de su hit de la ficción de la TV Pública “El Marginal” y le valió, también, ser distinguida por los Premio Tato y Democracia. Con un presente de alta productividad artística, dio su mirada sobre el actual movimiento de la música urbana, “la respuesta de la gente que me viene a ver y que se suman otros por primera vez, es positiva. Teniendo en cuenta la situación muy difícil que estamos viviendo, pagar una entrada con lo que significa moverse, la gente sale con la mejor predisposición a pesar de todo. La onda está y los recitales se mantienen. Creo que la escena del hip hop está en un buen momento de expansión, también un poco explotado porque hay una sobreproducción de artistas muy buenos con representación de Argentina en Latinoamérica y en el mundo. Eso está muy bien, pero por otro lado, hay que buscar minuciosamente lo que es original, más genuino o más especial”, opinó Sara. Pero aunque la industria no deja de generar nuevas figuras y agrandar la oferta de propuestas, Sara muy bien conoce desde adentro lo complejo que es sostenerse como artista independiente. “Todo el tiempo estoy tratando de crear nuevas cosas que me gusten primero, pero los costos son muy altos. La industria no sólo presiona, también soy yo misma que me exijo seguir produciendo, hay un empuje, sí, para escribir, hacer relatos, historias y canciones, pero deben estar acompañados por una estética. Para mí, lo importante es seguir el deseo, hacer lo que queremos y disfrutar arriba del escenario”. A lo largo del tiempo, el hip hop argentino desde los ’80 y ’90 hasta el presente tuvo varias etapas en su evolución. Gracias al legado de Actitud María Marta y otras mujeres del rap, hoy hay muchas más caras femeninas en los escenarios, sin embargo, hay ciertos micromachismos que todavía cuesta que deconstruyan: “Algunas estructuras se ablandan, pero sólo en lo superficial, de manera maquillada. Con todo eso sigue habiendo monopolio en el espacio y responde a un mismo canon, que es el de siempre, un mismo tipo de mujer, una estética determinada. Si bien hubo avances en la lucha feminista y transfeminista por más derechos e igualdad, al final no está cambiando en profundidad el sistema como debería ser”, comentó.

“Sucia Estrella” es un LP que en sus 14 canciones traza una narrativa sobre temas como al amor, el sexo, la industria, la estética y la realidad social. El cuidado del agua y de los recursos naturales están en sus letras, incluso el calentamiento global, la expulsión de las comunidades originarias de sus territorios, el abuso de poder y el deseo son los temas frecuentes en sus entregas. Lo que sucede en la calle es su principal fuente de materia prima a la hora de componer y crear poética en sus canciones. No obstante, Sara contó que se planta ahora más en escuchar que hacer catarsis: “Con todo, hay momentos en que me encuentro donde no sé qué decir, porque esta realidad es muy difícil y delirante de leer. Cuesta escribir algo profundo y bueno en caliente. Por eso estoy en un momento más de escuchar en lo que se dice afuera. Hay una sensación que parece que todo te abruma. Sin embargo, estoy atenta a cómo la poesía puede surgir en este momento histórico y raro. Admiro a la pibas de las nuevas generaciones, que me pongo a escucharlas. Finalmente, la riqueza de lo poético está en no ser explicito, ni tirar algo crudo y literal. Tiene que haber una búsqueda, una búsqueda de leer, interpretar y reinterpretar la realidad. Después, esa poesía la escribís. Y si guste o no, eso ya será otra historia”, concluyó.

DATO

Sara Hebe. Con Hip Boss en Mamadera Bar (Lateral de Av. Circunvalación 1959 norte). Sábado 8 de junio, 22 hs.

Entrada: $8.000. Anticipadas en www.entradaweb.com