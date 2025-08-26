Los abuelos fueron protagonistas en el desfile aniversario de Rivadavia Ayer, hasta las personas mayores que viven en la Residencia Eva Duarte desfilaron.

Con un acto participativo y emotivo, Rivadavia celebró ayer su 117mo aniversario. El municipio organizó un desfile cívico-militar en el que las personas mayores fueron las verdaderas protagonistas. Frente al palco oficial hicieron su paso los abuelos de la Residencia Eva Duarte y los que asisten a todos los centros de jubilados, entre otros. El evento estuvo encabezado por el intendente del departamento, Sergio Miodowsky, y el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín.

Contentos. Los abuelos de la Residencia Eva Duarte estuvieron contentos por participar del desfile de Rivadavia y recibir el reconocimiento del público.

El desfile aniversario de Rivadavia tuvo un factor sorpresa. Fue el paso de los abuelos de la Residencia Eva Duarte que durante su paso saludaron alegres a los espectadores que no escatimaron en aplausos para celebrar su participación. Pero, no fueron los únicos mayores de 60 que desfilaron ayer y que fueron ovacionados, con la particularidad también de ser los encargados de abrir el evento.

Uno tras otros hicieron su paso los mayores que integran los 7 Centros de jubilados que funcionan en Rivadavia. Cada uno, portando orgulloso el estandarte que los identificaba.

A ellos se sumaron las personas mayores que forman parte de 10 uniones vecinales que también quisieron estar presentes en la celebración. La mayoría no tenía estandarte, pero portaron carteles realizados en cartulina para que tanto las autoridades y el público las identificara.

Presentes. Personas mayores de diferentes instituciones educativas, culturas y artísticas estuvieron presentes en el desfile de Rivadavia.

Comenzó el desfile de las instituciones artísticas con la participación de las academias de danzas donde los bailarines de más de 60 también tuvieron una participación estelar y con un acompañamiento musical inesperado. Los miembros de la Banda de Música de la Policía de San Juan dejaron de tocar las tradicionales marchas para interpretar cuecas y zambas para acompañar su paso.

Con ritmo. Las miembros del taller de folclore de personas mayores ‘Bailar y vivir’ contagiaron entusiasmo con su paso a todos los presentes en el desfile departamental de ayer.

El desfile continuó con la participación de todas las instituciones que funcionan en el departamento, que también fueron acompañados con música acorde a la actividad. En esta ocasión, los músicos de la Policía tocaron ‘Muchachos’ y otras canciones que se usaron para alentar a la ‘Scaloneta’ durante el último mundial.

Alumnos. Estudiantes de todas las instituciones educativas del departamento desfilaron por el aniversario, incluidos los CENS con alumnos mayores.

Los empleados de todas las áreas municipales también desfilaron, recibiendo el aplauso entusiasmado de la gente. Incluso hasta las 4 movilidades 0km que adquirió el municipio hicieron su paso frente al palco, mientras el locutor informaba que la camioneta será destinada al área de Servicios mientras que los 3 Fiat Cronos tendrán como destino la Policía Comunal.

Cierre. Los miembros del RIM 22, de Gendarmería y de la Policía de San Juan cerraron el desfile, siendo la principal atracción para los niños presentes.