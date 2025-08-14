Los dos talentos sanjuaninos en el Ballet del Teatro Colón Integran la compañía actualmente dirigida por Julio Bocca, que ayer llegó a San Juan para hacer Carmen.

Alrededor de 60 bailarines integran la troupe perteneciente al Ballet del Teatro Colón que dará vida a Carmen, a partir de mañana, en el Teatro del Bicentenario. Será en el marco de los festejos por el centenario de la compañía que dirige Julio Bocca y, de momento, San Juan es la única provincia a la que viajarán este año. La visita de por sí es muy importante y desde el anuncio generó gran expectativa; pero hay un detalle que la hace aún más entrañable para San Juan y es que dos de los integrantes del Ballet jugarán de locales. Se trata de Florencia Albareti y Sebastián Bustos, para quienes la emoción de venir “a casa’ es mayúscula, puesto que será la primera vez que bailarán en su tierra como artistas del prestigioso elenco.

Florencia Albareti.(GENTILEZA CARLOS VILLAMAYOR)

“Estoy súper contento porque hace mucho que quería ir. Va a ser algo muy lindo para nosotros y para el público también’, comentó a DIARIO DE CUYO Sebastián, cuyos inicios en la danza fueron con el folclore y que, luego de un paso por institutos de danza clásica y contemporánea locales y tras completar un seminario intensivo en la Fundación Bocca, que “me abrió la cabeza’, a los 17 se fue a buscar su sueño a Buenos Aires. En 2015, audición mediante, entró al Instituto Superior de Arte (ISA) del Colón y no pasó mucho tiempo hasta que lo empezaron a llamar para cubrir lugares más pequeños en el Ballet, al que finalmente entró -como bailarín estable del cuerpo de baile- tras otra compleja audición, en 2019. “Es como muy loco todo… Me acuerdo del Sebastián de hace unos años atrás, diciendo que quería bailar ahí (en el Colón) y bueno, estoy ahí… Siempre vuelvo a ese recuerdo’, contó conmovido Bustos, a quien en Carmen se podrá ver como Soldado.

Sebastián Bustos. (GENTILEZA CARLOS VILLAMAYOR)

“Estamos recontentos de poder viajar y mostrar lo que trabajamos día a día’, sumó Florencia, quien se instaló en Capital en 2017, también hizo el ISA, pasó por compañías independientes y este año ingresó al Ballet, con contrato, tras sortear una convocante audición. “Tengo muchas emociones, para mí es un sueño trabajar con la compañía, me encanta. Las obras que estamos haciendo son geniales y es de los pocos lugares hoy que tiene la posibilidad de traer producciones de afuera y coreógrafos, así que es una oportunidad única. Son muchas experiencias, un aprendizaje todos los días’, sumó la bailarina que participó de la inauguración del TB (Lago de los Cisnes, con dirección de Lidia Segni y Paloma Herrera), adonde ahora volverá con esta obra -justamente la primera que bailó en el Colón-, que la incluye en Cigarreras, Contrabandistas y Pueblo. “Va a estar toda mi familia, mis amigas, gente que conozco, profesores… Estoy re feliz, la verdad… Es una locura’, cerró la bailarina, que como su comprovinciano, tendrá aplausos propios en medio de una platea ávida de ballet.

> DATO

CARMEN. Viernes 15 y sábado 16, 20 hs. Domingo 17,19 hs. Teatro del Bicentenario. Entradas: $25.000, 35.000, 45.000, 55.000, 65.000, en venta en boletería y Tuentrada.com

> Un contacto previo, pero sin Bocca

En medio del gran baile que, literalmente, implican las celebraciones por el centenario del Ballet del Teatro Colón, Julio Bocca hizo un lugar en su abarrotada agenda para volver a San Juan, esta vez acompañando a la troupe de bailarines que dirige y que subirá a escena la desafiante Carmen (Georges Bizet/Marcia Haydée) en el Bicentenario. Ayer estaba previsto que el exbailarín de trayectoria internacional brindara una rueda de prensa en la provincia, aunque a último momento debió retirarse debido a que no se sentía del todo bien, según informaron. Fue el Director General del Teatro Colón, Gerardo Grieco, y parte de la compañía -Federico Fernández, Natalia Pelayo, Mora Capasio, Rocío Agüero, Ayelén Sánchez, Camila Bocca, Juan Pablo Ledo, Facundo Luqui y Vinicius Vasconcellos- quienes dialogaron con los medios locales. Distendidos, amables y contentos de estar en la provincia, algunos por primera vez, elogiaron las instalaciones y al respecto -en especial Ledo y Fernández- destacaron que San Juan tiene todo para pensar la posibilidad de un ballet provincial, empezando por el Teatro. Justamente en la sala hizo hincapié Grieco, quien subrayó que sus características hicieron posible esta colaboración.

Los bailarines principales de la compañía y Gerardo Grieco(abajo), Director General del Colón, dialogaron ayer con los medios locales.

“Vengo de trabajar con Julio 7 años en el Sodre y él en toda su carrera manifestó esta vocación de extender las fronteras, de popularizar la danza, de masificar el alcance del arte. Este gesto de venir a San Juan es muy simbólico para nosotros, es el primero y es un orgullo estar acá. Estamos agradecidos con la gente que agotó las funciones en este teatro maravilloso que está a punto de cumplir 10 años. Son esas circunstancias que nos obligan a pensar más en el largo plazo, estamos seguros que es el inicio de algo mucho más grande y valioso, tanto para el Teatro del Bicentenario como para el Teatro Colón’, señaló Grieco a DIARIO DE CUYO.