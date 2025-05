Los guiños del humor local Jóvenes hacedores contaron a DIARIO DE CUYO cómo abordan el género en la provincia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fotos Josefina de Cara

Tres de los hacedores sanjuaninos que participarán en la primera edición de JA! Festival de Teatro de Humor, que arranca esta noche en la Cooperativa Teatro de Arte (ver La Programación) dialogaron con DIARIO DE CUYO acerca de cómo se afronta el género en la provincia. Ellos son Tachi Saez, directora de El Edipo como integrante de Lanotannegra, elenco organizador del encuentro; Marcos “Marcus’ Garcés, escritor y protagonista de Nunca más mamá te vayas; y Rodra Salas, uno de los intérpretes y creadores del trabajo colectivo Las Rococó, cuya dramaturgia es de Guada Herrera. Y todos coincidiendo en que es lo social y lo territorial lo que se pretende abordar.

“El humor de San Juan es como el mismísimo teatro, es una mezcla de cosas muy nuestras. Es hermoso lo que sucede con la reivindicación territorial, tenemos un lenguaje propio no solo en el decir sino desde la puesta, desde el dónde se habla y los temas que elegimos tratar, que tienen que ver con el amor, el desamor y el poder desde un lugar reflexivo’, manifestó Saez, cuyos inicios se remontan al 2000. “Una de las características que veo es que viene de una camada de artistas jóvenes, hay actores y actrices emergentes. Y la otra es que el clown ha calado en lo más profundo acá, por una necesidad de ir por otros caminos’, subrayó.

Para quien se desempeña al mismo tiempo como diseñadora lumínica, dramaturga y productora, los nuevos rumbos de la comicidad llevaron a que también “haya explotado lo clownesco con toda una formación detrás desde hace mucho tiempo’, lo que para ella “se ha convertido en nuevo semillero, nuevas formas y nuevas estéticas’ porque conlleva un decir “para no herir’, “lo que antes no sucedía con la burla’.

Así, en El Edipo cuatro narices rojas hacen una parodia de la realidad riéndose de ellos mismos y “porque el texto habla de cuatro actores que siempre hacen dramas y ahora tienen que hacer un infantil para pagar la luz’, argumentó con referencia a la situación económica.

Por su parte, Rodra sostuvo que “hay necesidades en el público desde el desahogo que produce la risa’ y que se busca una conexión con “símbolos cómplices desde una mirada social’, como mencionó. Y respecto a esas características cotidianas, actuales y tradicionales que condimentan las piezas con un sello localista, expresó que “son elementos que no hace falta literalizar, son guiños para el espectador’.

De este modo, Salas dijo que en Las Rococó, entre otras cosas, ellos hablan de la falta de dinero, de abrir un carro de panchos y “de una santa pagana a la que todos conocemos y que no hace falta decir que es la Difunta Correa’, explicó el actor, cuya ópera prima como dramaturgo fue Las Beatrices. Para él, esto permite que el espectador “se sienta parte de lo que está sucediendo, que no sienta que sólo esta mirando como si fuese una novela turca por la pantalla’, añadió sobre uno de los objetivos que subraya como elementales en el trabajo de los dramaturgos locales, para que la platea no permanezca inmóvil, “porque esa sinergia es necesaria para saber que hay un público vivo’.

Sobre las particularidades provincianas de este arte, Garcés opinó que “no hay una característica predominante’ y que la mirada está puesta “más en lo relacionado con el clown’, como señaló.

MIRA TAMBIÉN Cómo es el sistema chileno que puede mirar San Juan para el agua de la minería

“A veces uno para el humor se pone en una búsqueda más fácil, tratando de buscar rasgos identitarios de San Juan como el desierto, pero creo que uno se ríe más de las miserias propias que a veces son las mismas que las ajenas’, reflexionó concordando en las mismas temáticas mencionadas por Tachi y agregando que en Nunca más mamá te vayas se trata “la falta de amor’ con una línea más absurda.

Para todos ellos, el humor no es una banalidad en el teatro. Según Rodra “tiene una esencia y un compromiso que hace que algo bien hecho resalte en cuanto producto’. A lo cual, Saez agregó que “siempre hay un mensaje por debajo que es lo que lo hace más rico’; mientras que Marcus respondió con una frase: “La madurez es una amarga decepción de la que no existe cura, al menos que se crea que la risa remedia algo’.

> DATO

Las entradas anticipadas serán de $7.000, con una promo de 2 x $13.000 (válido hasta 24 hs, antes al 2644986521). En boletería $8.000.

> LA PROGRAMACIÓN

Hoy

21:30 hs. Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

El Edipo. De San Juan. Fue elegida en 2017 para representar a San Juan en el Nacional de Teatro. Basados en la tragedia de Sófocles, pero en el aquí y ahora, donde el elenco podrán encontrarse con quienes no podrán ser, no deberán ser, no querrán ser, o sí. de Lanotannegra Taller. Texto y dirección: Natacha Saez. Actores: Guadalupe Herrera, Bárbara Olmedo, Luis Linares y Rocío Pérez Battias.

Mañana

20:00 hs. Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur)

Nunca más mamá te vayas. De San Juan. Ganador de la Teatrina 2024. Aquí, un hombre la idea es hablar del amor y de la muerte pasando por la comedia y lo trágico a través de distintos personajes como una madre y un hijo, entre otros. Producción de El Invernadero Teatro. Autor y protagonista Marcos “Marcus’ Garcés. Dramaturgista: Paula Baigorrí. Asistencia de dirección: Josefina De Cara.

21:30 hs. Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

Mama Mía. De Córdoba. Una actriz en una sala de espera se encuentra en un laberinto mental inducido por el exceso de químicos. En su delirio, aparece Shakespeare entre resonancias y ecógrafos. Con humor, la artista trata el cáncer de mama, sin golpes bajos. De Ladronas de seda. Dramaturgia: Natalia Buyatti, Julieta Daga, Tamara Medina y Mariana Cabrol, su también protagonista. Dirección: Julieta Daga

MIRA TAMBIÉN Con lo descubierto hasta ahora, San Juan es líder indiscutido en el cobre

Domingo 1 de junio

20:00 hs. Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur)

Las Rococó. De San Juan. Con looks barrocos de feria americana, 3 amigas sumergidas en una negación que es parte de sus vidas se reunirán a tomar el té, desconociendo el delirante plan que oculta la anfitriona del encuentro, poniendo al descubierto sus actitudes grotescas y sus vidas un tanto miserables. Del elenco hómonimo. Guión: Guada Herrera, actriz junto a Eli Sierra y Rodra Salas. Dirección: Florencia Arce

21:30 hs. Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

Podestá. De Córdoba. Esta puesta invita a recorrer los orígenes del teatro nacional de la mano de una payasa que al despertar es sorprendida por sus ancestros que la llevan a descubrir sus raíces y reencontrarse con su árbol familiar a partir del diálogo que comienza a darse entre la realidad y la ficción sobre el circo criollo. Actuación: Gisela Podestá. Dirección: Rosalía Jiménez y Yanina Frankel.