Los principales frentes locales recién hoy oficializarán la lista de candidatos En el PJ no se ponen de acuerdo, mientras que en LLA y el orreguismo tienen todo encaminado.

A última hora de hoy, los espacios políticos -frentes y partidos- que compitan en las elecciones legislativas de octubre deben anotar a sus candidatos. En San Juan, que renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados, la expectativa se centra en los grandes tanques de la compulsa: el Frente Fuerza San Juan (peronismo y aliados); el Frente Por San Juan (PyT, UCR, PB, DC, Actuar, PRO) y La Libertad Avanza.

En el orreguismo, de no haber un cambio de última hora, todo apunta a que Fabián Martín encabezará la lista. Entienden que el actual vicegobernador y hombre de estricta confianza del santaluceño representa el proyecto y le agrega su impronta. En tanto que la ministra de Gobierno, Laura Palma, suena para que lo acompañe; mientras que el tercer lugar todavía es duda. Una apuesta fuerte para competir que el oficialismo estuvo meditando hasta última hora.

En La Libertad Avanza San Juan esperaban anoche el OK definitivo desde Capital Federal. Es que cuando en la última semana se había hablado de un “tapado”, ayer tomó fuerza otra vez la figura de Martín Turcumán, aliado del armador local libertario, José Peluc. En segundo lugar, el nombre de Mariana Coria es el que corre con ventaja, quien casi entró como senadora en 2023. El tercer lugar es una incógnita, aunque puede quedar en manos del otrora bloquista-uñaquista, Juan Sancassani.

Donde está para alquilar balcones es en el peronismo. El tándem Uñac-Gioja-Gramajo se viene sacando chispas. El primero, con la idea de imponer a su candidato, el exintendente de San Martín, Cristian Andino. El segundo, buscando hacer pesar su trayectoria. Para el chimbero, las chances siempre fueron menos, corrió de atrás en todos estos meses, pero en el sprint final impuso condiciones: de no ser él, tampoco Andino. En sintonía, Gioja también le puso reparos al excandidato a vicegobernador de Unión por la Patria en el 23. Se define hoy, tras reuniones el viernes y el sábado que no llegaron a buen puerto.

El resto de los espacios políticos tiene un panorama bastante claro. Cruzada Renovadora jugará en soledad y Alfredo Avelín será cabeza de lista. En tanto que Provincias Unidas tendrá en el exuñaquista Emilio Baistrocchi a su principal figura. También hubo definiciones en los otros tres espacios libertarios que van por fuera de LLA: Ideas de la Libertad (Gastón Briozzo al frente de la lista), Evolución Liberal (Sergio Vallejos, el Nº1 de la lista) y Partido Libertario (encabeza Yolanda Agüero).

En tanto que el pasado jueves el Frente de Izquierda y Unidad presentó sus nombres, con el docente Cristian Jurado como líder del armado. Quien todavía no define es el dirigente del GEN, Marcelo Arancibia.

> Debuta la Boleta Única Papel

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales. Incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos o frentes que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

Dependiendo la cantidad de espacios políticos que compitan, es el tamaño de la boleta. En San Juan, todo apunta a que las 9 o 10 fuerzas que jueguen estén impresas en un papel del tamaño de una hoja A4.

Este sistema deja atrás los viejos votos que cada partido repartía, y que en el caso de las fuerzas políticas chicas, a veces terminaban faltando en el cuarto oscuro.