Los que buscan pelear el N°1 Sinner, Djokovic, Alcaraz y ¿algún tapado? Se viene una temporada peleada y con atractivos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada 2025 de la ATP ya se puso en marcha con los ATP 250 de Brisbane, Hong Kong y la United Cup. Y cada inicio de temporada, si bien ya se puede suponer cómo llega cada tenista, da lugar a que aparezcan nuevas caras entre las principales figuras y, por qué no, en la pelea por el N°1 del mundo.

Actualmente el italiano Jannik Sinner está cómodo en la cima del ranking y en la previa todo apunta a que se vendrá otro año de dominio. Sin embargo, no hay que descartar a figuras de talla mundial como el serbio Novak Djokovic, el español Carlos Alcaraz y alguno que otro más.

Los candidatos a pelear por el N°1 del mundo en el 2025 son:

> Jannik Sinner: El italiano tuvo un 2024 prácticamente inmejorable, en el que ganó sus primeros dos títulos de Grand Slam (el Abierto de Australia y el US Open), las ATP Finals y la Copa Davis. Prácticamente no tuvo oponente, a excepción de Alcaraz, a quien no pudo vencer en ninguna de las tres ocasiones en las que se enfrentaron. Si mantiene el nivel que demostró en el 2024 será prácticamente imposible cortar con su dominio.

Carlos Alcaraz, lo contrario a Sinner, demasiado irregular pero peligroso.

> Carlos Alcaraz: el español ya sabe lo que es terminar el año como número 1 del mundo, logro que consiguió en el 2022 y con solo 19 años. Pese a haber ganado Roland Garros y Wimbledon, tuvo un 2024 muy irregular que no le permitió pelear por la cima del ranking e incluso fue superado por el alemán Alexander Zverev. Si consigue regularidad, será una verdadera amenaza para Sinner.

Novak Djokovic, un “veterano” siempre vigente. Es el distinto y capaz de todo.

> Novak Djokovic: En esta altura de su carrera, con todos los logros conseguidos y cerca de cumplir 38 años, su objetivo ya no pasa por alcanzar nuevamente la cima del ranking. De todas maneras, nunca hay que descartar al mejor jugador de la historia, que cuando se lo propone es imparable.

Alexander Zverev, le falta dar un paso fundamental: Ganar un Grand Slam.

> Alexander Zverev: el alemán terminó el 2024 en el segundo puesto del ranking y demostrando una gran regularidad, pero sigue sin dar el paso importante en los torneos importantes. Si logra superar esa barrera mental, que le permitiría ganar su primer título de Grand Slam, será uno de los candidatos a tocar la cima del ranking en el 2025.

En un segundo pelotón de favoritos figuran otros de renombre. Después de los 4 grandes mencionados hay otro grupo que integra el top 10, aunque están lejos de pelear por el N°1 del mundo. Sin embargo, una buena pretemporada y algunos ajustes tanto tácticos como psicológicos les permitirían soñar con dar la sorpresa. Se trata de los rusos Daniil Medvedev (que en el 2022 fue N° 1 del mundo durante algunas semanas) y Andrey Rublev, el estadounidense Taylor Fritz, el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune. Lamentablemente no figuran argentinos para dar el golpe.