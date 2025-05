Los sanjuaninos conocen poco al Papa, pero piden que siga el legado de Francisco

‘No puedo opinar mucho sobre el nuevo Papa porque nunca lo sentí nombrar ni se cuál fue su obra. Sé lo que se dijo en los medios cuando lo eligieron. Y si es verdad que tiene ideas parecidas a las de Francisco me parece esperanzador. Me gustaría que logre la paz en los paises que están en guerra, algo que Francisco quiso y no alcanzó a cumplir’, dijo Verónica Ruarte, una sanjuanina que participó del sondeo que realizó DIARIO DE CUYO para conocer la opinión sobre el nuevo Pontífice, electo el pasado 8 de mayo como la máxima autoridad de la Iglesia. La mayoría de las 30 personas entrevistadas sostuvo que poco conocen a León XIV, pero que esperan que luche por la paz y la justicia social como su predecesor.

Robert Prevost se convirtió en el primer Papa estadounidense en 2.000 años de historia de la Iglesia católica. Su procedencia provocó una reacción positiva en algunos sanjuaninos que destacaron que fuera americano. ‘Celebro que el nuevo Papa sea tan cercano a Latinoamérica y que tenga muchas coincidencias con el tipo de Iglesia que forjó Francisco, basada en la preocupación por los desamparados y las minorías sociales. Me hace sentir que el Papa argentino sigue presente’, dijo Rosa Montero.

León XIV fue muy cercano a Francisco y alineado con sus ideales, es decir con una fuerte impronta social y compromiso con los pobres e inmigrantes. Vivió por décadas en Perú donde se nacionalizó y fue misionero, siendo recordado como un sacerdote dispuesto a visitar las comunidades más pobres, tal como el Papa anterior. ‘No conozco su historia y trayectoria, pero escuché decir que tiene ideas muy parecidas a las de Francisco y eso me parece muy bueno. Espero que León XIV esté muy cerca del pueblo, que no por ser la máxima autoridad de la Iglesia sea crea superior al resto’, dijo Sofía Romero.

Lo mismo opinó Melina Hidalgo quien agregó que, pese a no ser religiosa, espera que el nuevo Pontífice ‘sea un buen líder para la Iglesia y que transmita amor e inclusión como hizo Francisco’.

Visiblemente emocionado y haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas, se mostró Robert Prevost

al mundo tras ser electo Papa y salir al balcón a saludar a los miles de feligreses que lo esperaban fuera de la Basílica de San Pedro. ‘Que la paz sea con vosotros’, fueron sus primeras palabras para luego expresar su preocupación por ‘una paz desarmada y duradera para el mundo’. Y este es uno de los temas por los que los sanjuaninos esperan que luche el nuevo Pontífice. ‘Parece un Papa que tiene los pies sobre tierra, que está al tanto de la necesidad de la gente y que va a terminar con el tema de las guerras. Va por la misma línea que Francisco. Es una esperanza’, dijo Marcelo Morales.

Por su parte, Emilia Millán, otra participante del sondeo que realizó este diario, dijo que espera que León XIV revolucione la Iglesia tal como lo hizo Francisco al hablar de temas polémicos como los curas pedófilos y una mayor inclusión de los católicos LGBT, exponiéndose a una situación de vulnerabilidad y a la resistencia del sector eclesiástico más conservador. ‘Espero que el nuevo Papa no se quede con los brazos cruzados y que hable también de estas cuestiones’, sostuvo la joven.

En tanto que Analía Juárez dijo que le ‘encanta la fuerza que demuestra, su agilidad mental, el amor a su pueblo peruano, el ser agradecido a Francisco y de marcar un camino que compatibiliza lo tradicional de la Iglesia (retomar las vestiduras) y el hecho de situarse frente a un mundo cambiante. Espero que siga con reformas que lleven a nuestra Iglesia de nuevo a las familias, que logre una explosión de católicos en el mundo y que sea ese emisario para lograr la paz que tanto se necesita’.