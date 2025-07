Los sanjuaninos dan batalla

Si todo camina según lo anunciado, esta noche comienza una nueva etapa en La Voz Argentina, donde los -en principio- cinco sanjuaninos que lograron superar las Audiciones a ciegas (“en principio’ porque al cierre de esta edición, todavía faltaba una ronda) cargan sus golas y sacuden el espíritu para batirse a duelo -musical, obviamente- contra otro integrante de su equipo, cantando la misma canción a dúo. El coach del equipo en cuestión decidirá quién sigue y quién no, o en el peor de los casos (una novedad), puede picarles el boleto a ambos. Tomar esa decisión puede ser muy difícil, dependerá de las performances de cada uno; pero son las reglas del juego, al que -además- se suma otra en esta instancia, que puede significar una esperanza para los cantantes despedidos: Es que los coaches rivales tienen permitido “robarse’ al participante que quedó eliminado, si así lo desean. Se trata de las famosas “Batallas’, que abrirán fuego a las 21:45 y de las que participarán Walter Vilches, Mateo Pintor, Edu Desimone, Jaime Muñoz y William Heredia. Si bien algunos ya conocen el resultado (el programa que se emite es grabado), obviamente deben guardarlo bajo siete llaves, así que la teleaudiencia local en general palpitará este versus como si fuera un vivo, con los dedos cruzados y los nervios de punta. Y dato no menor es que para abordar esta etapa, cada team cuenta con otro artista (un co-coach) que sumó para apuntalar a los concursantes (ver aparte).

A juzgar por los anuncios en las redes del programa, podrían ser Miranda! y Luck Ra los que abran este complejo desafío, que determinará qué sanjuaninos siguen en carrera. ¿Quién batallará primero? ¿Con quiénes los enfrentarán? ¿Qué cantarán? ¿Continuarán todos? La cuenta regresiva para llegar a esas respuestas ha comenzado.

Team Lali



Lali contará en su equipo con el aporte de Dillom, uno de los nombres de la música urbana. En este team está el sanjuanino Jaime Muñoz Cantos, quien dio vuelta las cuatro sillas con su interpretación del tango Desencuentro. Como contó a DIARIO DE CUYO, eligió a Lali (que pronto actuará en la provincia) porque fue la primera que confió en él, aunque todos lo elogiaron y se lo disputaron. De hecho La Sole dijo: “te llevás al posible ganador de La Voz Argentina’.

Team Soledad



Soledad sumó a la popera Yami Safdie como co-coach. El sanjuanino que forma parte de su equipo es William Heredia, que hizo que la cantante oriunda de Arequito (Santa Fe) y Lali se dieran vuelta, abriéndole la puerta el envío. Pero Lali fue bloqueada por la intérprete de folclore, que de este modo se recortó como la única opción para William. Él las cautivó con su versión de Amor, de Cristian Castro y, confesó, quedó sorprendido por la reacción de ambas.

Team Miranda!

La experimentada Valeria Lynch es la adquisición del Team Miranda!, que cuenta entre sus participantes con el crédito local Walter Vilches. El también pianista y profe de coro, que debutó oficialmente con el canto en este programa, entonó un título de la lírica, Cara Sposa, nada frecuente en el concurso. Luck Ra y Miranda! giraron sus sillas para convocarlo a sus huestes, pero el joven caucetero optó por el team liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas.



Team Luck Ra

El joven cuartetero tiene como co-equiper a su colega y pareja, La Joaqui, con quienes trabajan dos sanjuaninos: Mateo Pintor y Edu Desimone. Mateo hizo girar todas las sillas con la tonada Febrero en San Luis, Miranda! bloqueó a La Sole pero al final él se quedó con Luck Ra. Y el perseverante Edu (no quedó en el casting local, pero sí en Tucumán) agitó la escena al ritmo de Ocho Cuarenta, de Rodrigo, y obtuvo el pulgar arriba del cordobés, Lali y La Sole.



¡Otra oportunidad!

Además de las Batallas, esta noche a partir de las 23:15 hs debuta en La Voz Argentina “El regreso’, una suerte de competencia paralela que permitirá a quienes no lograron pasar las complicadas Audiciones a ciegas tener una segunda oportunidad en el reality musical. Será una suerte de “repechaje’, que se podrá seguir por el YouTube de Telefe y también por Luzu TV. Sofi Martínez oficiará de host digital de este satélite, mientras que Karina “La Princesita’ ocupará el lugar de coach, “la quinta coach de La Voz’, tal como la presentan. Fernando Suárez, Andrés Heredia, Oriana Rubiño (e incluso Hinnu, que vivió un tiempo en San Juan), son los locales que podrían intentarlo. ¿Lo harán?