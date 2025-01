Los únicos artistas locales con 2 chances en PreCosquín Fueron seleccionados para representar a la subsede de San Martín y Capital.

Para esta edición Nro. 53 del Certamen de Nuevos Valores PreCosquín 2025 que arrancará mañana en la ciudad cordobesa, la decisión de instalar una subsede en San Martín -con la cogestión del Municipio de ese departamento y el grupo Anatilde Idoyaga Molina de Jóvenes Investigadores en Folclore-, además del histórico preselectivo de Capital organizado por el Gobierno de San Juan, abrió el abanico a los artistas locales. Con esa modalidad, Marisel Illanez y Javier Farías se presentaron en ambos y quedaron seleccionados en el rubro pareja de baile estilizado por San Martín en octubre pasado y en pareja de baile tradicional por Capital en noviembre, por determinación de los jueces de cada concurso. En diálogo con DIARIO DE CUYO sobre sus 2 oportunidades que tendrán para pasar a las rondas finales y poder conseguir el pasaporte definitivo al Festival Nacional del Folclore, Marisel aseveró que “esta vez, tendremos doble chance, una por cada pareja que presentamos’.

“Fue una novedad ganar en los 2 pero lo hicimos en rubros diferentes. No podríamos habernos presentado en un rubro al que ya habíamos acreditado. Después, las posibilidades son ilimitadas porque el reglamento no es prohibitivo, al contrario, está cada vez más abierto y se va aggiornando a los tiempos. Nos presentamos porque no era algo no permitido’, remarcó la hacedora sobre los motivos por los cuales se apuntaron con Farías, su pareja artística y abajo de los escenarios.

“En Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires sin ir más lejos, hay 10 o 12 sedes. Es importante la cantidad de sedes porque brindan múltiples posibilidades, podés presentarte y perder, y que te pueda ir bien en otra’, manifestó la bailarina y coreógrafa para quien “al estar tan federalizado, pensamos que el PreCosquín dejó de ser un pedazo de tierra que uno carga y pasó a ser más una oportunidad privada que el representar a algo o a alguien más que uno mismo’, como dijo.

De esta manera, según indicó la artista, superar estas instancias “se ha convertido en un logro artístico personal más que una doble oportunidad para la provincia como sucede de un tiempo a esta parte, cuando podés ser sanjuanino y representar a Carlos Paz’, subrayando que, de acuerdo al reglamento, para participar como pareja tuvieron que presentar 3 propuestas, 2 para pasar y una para la final, por cada subsede, por lo que en total trabajaron 6 coreografías.

“Es un trabajo gigante que se vuelve física y psíquicamente muy pesado. Estamos ensayando de largo, sin parar. Para concursar en pareja estilizada por San Martín vamos con huella y chamamé y para la final una zamba; y para actuar en la categoría de pareja tradicional por Capital llevamos huella y zamba, en tanto para el final preparamos una cueca cuyana y tendremos como guitarristas a “Morís’ Manrique y Franco Pacheco quien, además, va como solista vocal por Capital’, mencionó acerca de los cuadros que planificaron para interpretar.

“Cada año es una nueva oportunidad, no podemos negar lo que somos pero eso no es bandera para plantar en el escenario del PreCosquín. Cada PreCosquín se tiene que bailar, tiene un jurado diferente y propuestas diferentes, como consecuencia de eso, todos los años es nuevo el trabajo. Hay que bailarlo, uno no se puede anticipar. Por eso, vamos de cero siempre’, apuntó Illanez.

“Tenemos expectativas sobre cumplir con el trabajo y desarrollarlo sin fisuras. Sin dudas, es un espectáculo en vivo, con lo que significa y sabemos que la mirada del jurado es subjetiva y hay que pensar que es como si fuera la primera vez’, reflexionó quien junto a Farías tienen, además, la Compañía A Lanza Seca.

> En competencia

El grupo de San Martín actuará mañana y este domingo en la Ronda 1. Además de concursar en pareja de baile estilizado con Marisel Illanez y Javier Farías, competirán en solista de malambo masculino con Agustín Santillán, solista de malambo femenino con Julieta Magallanes, pareja de baile tradicional con Cecilia Gómez y Cristian Romero, conjunto de malambo con Akelarre Femenino, y conjunto de baile folklórico con Retoño Nativo y la obra Terremoto, un pueblo de pie. Además como solista vocal se presentará Nicolás Oliveri y Eduardo Acosta, en dúo Vocal el Dúo Herencia, en Conjunto vocal con Nuevo Sol, y en Canción Inédita con Marcelo Páez por el tema Whipala. Las categorías de solista instrumental y conjunto instrumental quedaron desiertas por ausencia de participantes inscriptos.

Mientras que la de San Juan Capital lo hará los próximos 8 y 9 de este mes en la Ronda 3 en las categorías: solista vocal masculino con Franco Pacheco y Celina Fernández, dúo vocal con Gastón y Darío, canción inédita con Jorge Paredes y su tema Caucecito Hermano, solista malambo masculino con Juan Pablo Bustos, solista malambo femenino con Martina ‘La Cuyanita’ Pizarro, conjunto de Malambo con Surcos Malambo, pareja de baile tradicional con Marisel Illanez y Javier Farías, pareja de baile estilizada con Zalazar y Devia: conjunto de baile folclórico con Riveros Luna por la obra Deolinda según Baudillo. Los sanjuaninos que ganen en estos apartados irán a la finales del 18 y 19, y quienes sorteen estas etapas podrán acceder al escenario mayor del Festival Nacional de Folclore, que irá del 25 de enero al 2 de febrero.