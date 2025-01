Luego de los pedidos, bajarán de $4.500 a $1.000 la carga mínima para la app del ECO Ayer comenzó a funcionar 'SEM San Juan', la nueva aplicación para estacionar en el centro.

Ayer el municipio de Capital tuvo su prueba de fuego. Puso en funcionamiento ‘SEM San Juan’, la nueva aplicación para estacionar en la Ciudad y esto generó algunos reclamos y consultas por parte de los usuarios, relacionados al funcionamiento de la misma y a algunas cuestiones presupuestarias. Pese a esto, Martín Sassul, a cargo de la Dirección del ECO, dijo que este primer día resultó positivo porque la gente bajó la aplicación para usarla. En este aspecto, el funcionario dijo que durante la mañana de ayer, 5.200 usuarios la descargaron. Cabe recordar que con este nuevo sistema se puede pagar por minuto, garantizando el cobro proporcional al tiempo de uso.

Desde las 6,30, Soledad Cabaña, operadora del ECO, se instaló en la calle Jujuy, frente al edificio del Rectorado, para ‘ayudar’ a la gente con el uso de la nueva aplicación ‘SEM San Juan’ para estacionar. Y tuvo una ardua tarea respondiendo tanto a las consultas como a los reclamos. ‘La primera consulta que me hizo la gente fue por qué no funcionaba la aplicación ECO. Le tuve que explicar que desde hoy -por ayer- funcionaba la nueva aplicación y que debía descargarla. Pese a las campañas de difusión, la mayoría desconocía este cambio’, dijo Cabaña.

Tras ayudar a los usuarios a descargar la nueva app, la operaria tuvo que dar respuesta a algunos reclamos. El principal fue que para usar ‘SEM San Juan’ se debe hacer una carga mínima de $4.500, cuando con la aplicación anterior se podía cargar cualquier monto por debajo de esta cifra.

Martín Sassul dijo que estuvo al tanto de este reclamo y le adelantó a DIARIO DE CUYO que a partir de la semana que viene se ‘bajará a $1.000’ este monto mínimo. ‘Estamos en una etapa de prueba y recepcionando las consultas y reclamos de los usuarios, lo que nos permite realizar algunos cambios para mejorar aún más el servicio. Lo que pasa es que en San Juan ha sido más difícil la implementación de una nueva aplicación porque ya existía una y esto le permitió comparar a la gente entre una y otra’, dijo el funcionario.

Otro de los reclamos que la gente hizo ayer fue la imposibilidad de colocar en la nueva aplicación el número de box elegido para estacionar y pagar luego por el servicio. La operadora del ECO les explicó que debían hacer la búsqueda manual del espacio elegido en la lista donde figuran los 5.000 boxes habilitados para estacionar.

Otros detalles de ‘SEM San Juan’

Martín Sassul, director del ECO, aclaró que el sistema de estacionamiento en la Ciudad de San Juan sigue bajo el nombre de ECO (Estacionamiento Controlado), lo que cambió fue el nombre de la aplicación que ahora es ‘SEM San Juan’. También agregó que los nuevos lineamientos para el uso del Estacionamiento Controlado incluyen un sistema actualizado de cálculo de tarifas que garantiza el cobro proporcional al tiempo de uso.

La modalidad de cobro del nuevo sistema establece que la primera media hora se abona completa, y su valor varía según la zona (ver infografía). A partir de los primeros 30 minutos, el tiempo se calcula minuto a minuto. Durante las primeras 4 medias horas, el valor del minuto en la Zona 1 es de $5; en la Zona 2 es de $3,33; y en la Zona 3 es de $2,66. A partir de la tercera media hora, el costo por minuto se ajusta según la siguiente fórmula: valor de la media hora dividido en 30.

Soledad Cabaña explicó también que en la nueva aplicación ‘SEM San Juan’ están cargados de manera agrupada por letra los boxes disponibles para estacionar, y que por este motivo se debe hacer una búsqueda manual.

En cuanto a las consultas acerca del nuevo sistema, la principal fue referida al estacionamiento en sí. La mayoría de la gente preguntó qué pasaba si pagaba por estacionar determinado tiempo y ese tiempo se extralimitaba. La operaria le explicó que una vez que se completa el tiempo contratado, sigue corriendo el tiempo de estacionamiento hasta el momento en que el usuario vuelve a su vehículo para irse y toca en la aplicación el ítem de finalizar. De esta manera deja de correr el tiempo e inmediatamente se le debita el monto por los minutos extra que estuvo estacionado con respecto a lo previsto. En este lapso, un inspector no puede realizar una multa por falta de pago, porque el tiempo de estacionamiento está vigente y sin que haya finalizado.

La joven además explicó que en caso de no tener saldo para cubrir la totalidad del monto por el tiempo extra, se deberá realizar una transferencia para una recarga de saldo y pagar lo adeudado, ya que no se cuenta con un saldo negativo. ‘El sistema también está pensado para evitar avivadas. En caso de que el usuario le dé finalizar al tiempo de estacionamiento y no pague el tiempo extra, y se vaya, igual será multado. En el sistema quedan registrados los datos de su vehículo y se lo puede localizar para hacerle llegar la multa’, dijo Cabaña.

La operaria también aclaró que si se paga por una hora de estacionamiento, por ejemplo, y de manera efectiva se estacionó por 45 minutos, no habrá reembolso por este tiempo de sobra.

Por su parte, Martín Sassul dijo que se está en un ‘período de prueba’ de esta nueva aplicación y ‘atentos’ a los reclamos y sugerencias de los usuarios para realizar ‘ajustes’ en caso de ser necesario para la prestación de un mejor servicio.