Maduro retiene el poder en Venezuela González Urrutia desistió de viajar a Caracas por seguridad. El régimen chavista consolida el poder.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con las calles ya casi vacías de resistencia y el medio del fuerte despliegue chavista, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, autoproclamado vencedor de las elecciones presidenciales de julio 2024, juró ayer un nuevo mandato por seis años ante la Asamblea Nacional, prometiendo paz y prosperidad así como una ‘nueva democracia’. Mientras, gran parte de la comunidad internacional no lo reconoce y lo golpea con una nueva serie de sanciones, en tanto, el líder opositor, Edmundo González Urritia, el legítimo presidente electo, desistió de viajar a Caracas para asumir el cargo como había anunciado en la previa.

Por ahora, la batalla la sigue ganando el régimen.

‘Haré cumplir todos sus mandatos, haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia’, dijo Maduro, cuyo mandato se extenderá hasta 2031.

‘Lo juro por la historia, lo juro por mi vida y así cumpliré y cumpliremos, lo juro’, agregó Maduro, que adelantó que buscará reformar la Constitución Nacional.

Maduro para rato. “No han podido ni podrán jamás”, enfatizó el líder chavista.

Maduro juró acompañado sólo por los presidentes de los regímenes de Cuba y Nicaragua. Poco después de iniciado el acto, EEUU, la Unión Europea y Gran Bretaña emitieron una serie de sanciones contra Maduro y sus funcionarios. Washington aumentó la recompensa por el arresto de Maduro, que comenzó a gobernar en 2013. Gran Bretaña sancionó a 15 personas asociadas con el Gobierno, a los que considera responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho.

‘El Gobierno saliente de Estados Unidos no sabe cómo vengarse de nosotros’, sostuvo Maduro en su alocución. ‘Digan lo que quieran decir, hagan lo que quieran hacer, pero esta toma de posesión venezolana, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia’, agregó.

Frente a este desafío del dictador, la máxima líder de la oposición, María Corina Machado , aseguró que la ‘libertad está cerca’ luego de las multitudinarias protestas del 9 de enero en rechazo a la juramentación de Maduro. En un comunicado, Machado destacó que ‘Maduro consolidó un golpe de Estado’ y afirmó que ‘Venezuela decidió ser libre’.

La líder opositora confirmó que González Urrutia no ingresará al país en este momento. ‘Le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca’, explicó.

MIRA TAMBIÉN La industria nacional debe reaccionar ante los lineamientos del mundo

> Dardos para Milei

Nicolás Maduro, apuntó contra Javier Milei durante su asunción por otro mandato. ‘La extrema derecha encabezada por un nazi sionista, un sádico social llamado Javier Milei, junto al imperio norteamericano, cree que le puede imponer a Venezuela un presidente’, recalcó el dictador.