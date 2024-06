Marcelo Orrego, papá Hoy se celebra el Día del Padre en Argentina, elegimos para que nos cuente su rol de padre al Sr. Gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Él responde la importancia que tiene la familia y en especial el rol de sus hijos en su vida diaria. Basado en grandes principios educativos que recibió de su padre y madre.

¿Cómo era la relación con su padre?

Con mi padre siempre tuve una relación de mucho respeto y admiración. Siempre lo cuento: “A mí, su dedicación y trabajo constante me inspiraron y me marcaron en mi forma de concebir el trabajo y de ver la vida”.

Cuando yo era chico, él entraba a trabajar muy temprano; yo ya sabía que cuando sonaba el despertador y se prendía la luz en casa, era porque él se iba a trabajar. Gracias a eso y al trabajo de mi madre también, por su puesto, con mis hermanos teníamos un hogar, en el cual no faltaba un plato de comida en la mesa, podíamos ir a la escuela y practicar deportes.

Mi padre fue un faro en mi manera de entender que las cosas en esta vida se consiguen con trabajo, con honestidad, con empatía y que uno, siempre que tenga la posibilidad, tiene que ser servicial y ayudar.

Lo extraño mucho, lo tengo muy presente, pero agradezco mucho el tiempo que pudimos compartir y que me haya podido acompañar en gran parte del camino.

¿Qué recuerda de los consejos de su padre con respecto a la familia?

Yo siento que, si bien con mi papá hablábamos mucho, los mejores consejos me los dejó con el ejemplo. Creo que él respetó, acompañó y amó a mi mamá hasta el último día que estuvieron juntos. Eso a mí me marcó.

Siempre hacía cosas para que con mis hermanos estemos unidos, nos enseñaba a compartir, apoyarnos y alentarnos. Y, hoy gracias a Dios, seguimos siempre muy unidos. Creo que eso es fruto de la crianza que nos dio.

Mi papá, al igual que yo, siempre creyó que la familia es la base de todo. Aunque a veces parezca una idea pasada de moda, yo soy de los que apuesta a la familia, sea cual sea la familia que uno decida formar.

Para mí, es muy importante que cada uno de los miembros de una familia pueda desarrollarse y sentirse plenos, como es, que los padres pueden trabajar, los niños estudiar y que todos tengan salud. Si esas cosas están bien en las familias, inevitablemente se van a reflejar en una sociedad sana.

¿Cuál es el ejemplo que le dejó su padre respecto a la paternidad?

La verdad es que hablamos mucho. Pero realmente lo entendí más, cuando me tocó estar en su lugar. Por ejemplo, entendí que poner límites es difícil e incómodo, pero que uno pone límites por amor. Aprendí a que uno como padre tiene que esforzarse mucho más, porque predica con el ejemplo. Eso entre otras muchas cosas.

¿Cómo es su relación con sus hijos?

Tengo una relación realmente hermosa. Para ser sincero, estoy muy agradecido y orgullosos de ellos. Con mi esposa hacemos un gran equipo, sobre todo en este momento que me toca atravesar y que el tiempo es escaso. Porque eso implica que el tiempo que tenemos para compartir tiene que ser óptimo y de calidad, porque lógicamente ahora no es como antes. Me gusta escuchar a los chicos y estar presente, cada vez que puedo. Para mí el liderazgo implica un compromiso con muchas personas y los vínculos personales no se pueden quedar afuera. Intento, como quien dice, empezar por casa lo que quiero para el resto.

Volviendo a mis hijos, me da mucho orgullo ver cómo van transitando cada uno su etapa, lo simples que son, y lo mucho que se esfuerzan para lograr lo que quieren y sueñan.

¿Qué significa para usted ser padre?

Es un honor, un compromiso y también una de las alegrías más grandes de mi vida. Cuando fui padre se cumplió uno de los sueños de mi vida. Transitar ese sueño todos los días es hermoso.

¿Qué desafíos tiene como papá en estos tiempos?

Tengo los mismos desafíos que cualquier papá. Yo no me siento una persona distinta al resto de los padres. Es una realidad que tengo un desafío extra, que es sortear la falta de tiempo. Pero en general me enfrento a los mismos desafíos y temores que cualquier padre: acompañar y apuntalar para que ellos puedan cumplir sus sueños, que tengan la chance de hacer lo que elijan, que estén lejos de los peligros que tristemente hay actualmente. Creo que el diálogo sincero y cercano es muy importante para enfrentar esos desafíos.

¿Qué es lo que más le gusta compartir con sus hijos?

Me gusta compartir tiempo de calidad con ellos, ya que es escaso en esta etapa, como por ejemplo, mirar alguna película, cocinar juntos. Acompañarlos en actividades importantes para ellos.

Los domingos nos guardamos para almorzar en familia, en la medida de los posible. Además, cuando pueden, pasan por mi oficina y comemos en un ratito juntos. Al menos algunos días de la semana.

¿En qué tema alienta a sus hijos frente a la vida?

Yo siempre intento que ellos sepan que en la vida todo es esfuerzo y perseverancia. Que los sueños que cada uno tiene son importantes, que hay que cuidarlos y alimentarlos con trabajo. Que sean sinceros, que sepan que la verdad es sagrada. Y también les inculco que disfruten. La vida es un suspiro y hay que honrarla.

¿Qué espera de sus hijos?

Que sean felices, como cualquier padre. Si ellos son felices, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo.

¿Cómo maneja el tiempo de sus obligaciones o trabajo respecto a la demanda de los chicos?

Hay mucha predisposición de toda la familia. Pero soy consciente (y estoy plenamente agradecido) porque sé que ellos son los que más se esfuerzan para acompañarme en esta tarea que es tan importante. Yo destaco siempre que este es un desafío que asumí en lo personal, pero ellos son fundamentales para que yo cada mañana pueda tener todo el foco necesario para encarar cada día.

¿Qué es lo que más le gusta compartir con sus hijos los fines de semana?

Si es posible los domingos compartir el almuerzo en familia. Si podemos ver algún partido de fútbol.

¿Hay algún reclamo de ellos a partir de que asumió como gobernador?

La verdad es que son muy pacientes y comprensivos, pero sí demandan tiempo. Me siento privilegiado por la forma en que me acompañan en esta tarea.

¿Les gusta a sus hijos acompañarlo en sus funciones, lo entienden?

Lo entienden. Pero prefieren acompañar desde otro lugar, más en la intimidad.

¿Su gobierno apuesta y defiende a la familia?

Es la base de todo. Cada paso que damos es pensando en la familia. Todos nuestros programas están destinados a proteger las familias sanjuaninas.

¿Qué consejo les daría a los padres sanjuaninos?

En general, diría que disfruten de sus hijos, de su familia. Que valoren mucho el tiempo, que sean conscientes de que, cuando uno es padre, tenemos ojos que nos miran con atención. Esa es una gran responsabilidad.