Pablo Albella: “Me encanta transformar a la gente con la risa” El influencer cordobés trae una propuesta ideal para los que pasaron el umbral de los 30.

Atrapado por la rutina y los horarios de oficina, cansado de todo eso, se lanzó a crear contenidos humorísticos en las redes sociales. A poco tiempo, publicó un libro, su aventura tomó un rumbo más certero y actualmente surfea por todos los teatros del país, de Latinoamérica y de España. Pablo Albella o también, @holaestaPablo, dio el gran salto a los escenarios con su unipersonal Hola+30. Ahora redobló su apuesta y le dio una nueva versión extendida con Universo+30. Este espectáculo dirigido por Flor D’Agostino, arribará al Teatro Sarmiento hoy, donde ofrecerá una experiencia divertida para reconectarse con uno mismo y celebrar la adultez con humor.

Como publicista y diseñador gráfico, Pablo no contaba con exposición pública ni lugar en los medios. Cuando arrancó con los videos en 2019, rápidamente se convirtió en un fenómeno viral durante la pandemia de COVID. Hoy, lleva en sus cuentas, alrededor de 2 millones de seguidores. En esta segunda oportunidad de tocar suelo sanjuanino -el año pasado vino con su anterior show por primera vez- buscará reencontrarse con el público que lo recibió cálidamente y con muy buena onda.

Entre Hola+30 y Universo +30, hay un concepto común. ¿Qué hacer cuando se llega a la adultez? ¿Se vuelve alguien más independiente? Hacerse cargo de la propia existencia y subsistencia, asumir responsabilidades y obligaciones, son algunos de los indicadores. “La verdad que el número 30 es una referencia que marca un antes y un después. Eso quiero reflejar en el show, pero en realidad, puede ser para todo público de cualquier edad, porque hago un humor bastante blanco’, dijo. Luego, desarrolló con más claridad: “Me voy a poner medio filosófico. A los 20, hacemos muchas cosas casi por compromiso, quizás por quedar bien con el grupo de amigos, o de cumplir con ciertas expectativas que nos asignan los padres. Y me parece que a los 30 nos estamos empezando a conocer más quienes somos realmente, a nosotros mismos como sujeto y entender que podemos ser un poco más libres con eso y con lo que realmente queremos y lo que nos gusta’.

Pablo lo asume como si fuera una segunda adolescencia, pero entiende que hay que tomar definiciones importantes: ‘Te planteas ¿A qué me dedico, me gusta lo que hago y le meto para adelante en hacer siempre esto? ¿Quiero estar en pareja, no quiero estar en pareja? Me parece que son esas preguntas las que nos empiezan a atravesar. En esta crisis lo bueno es que la abordamos con humor. Y tomado con un humor como algo sanador, casi terapéutico a veces. Si logro sacar una sonrisa, para mí es una victoria, porque la idea de todo lo que planteo es poder reírnos de nosotros mismos, entre todos’.

Actualmente, la vida posmoderna y más acelerada que nunca, genera crisis existenciales, sobre todo cuando hay aspectos básicos o necesidades no resueltas o insatisfechas, tanto en el plano material, como en lo espiritual. Por lo tanto, el grado de insatisfacción puede ir aumentando con los años. Ante esto, Pablo considera que “hay procesos que se van acelerando y uno trata de estirar un poco más la juventud, pero la sensación de insatisfacción no ayuda a completar ciertos huecos o espacios vacíos. Esa insatisfacción y vacío lo represento en el show como si fueran planetas a los cuales voy visitando en cada estación. Uno se llama Mandatos, el otro se llama Miedo, hay uno que se llama Deseo y lo charlamos abiertamente. Cuando ya sos treintañero, la gran meta es irse de vacaciones, salir, descansar. Antes era quedarse en casa, laburabas un montón, pagás los créditos y así. Por eso hablo de los deseos y en algún punto muchos se sienten identificados’.

Si bien es poco el trayecto que viene desarrollando en los escenarios, en comparación con otros referentes del stand up, le cuesta todavía considerarse humorista ya consagrado. En cambio, le gusta pararse más del lado de creador de contenido. “Sigo apostando y poniéndole mucha energía a las redes, porque es el pilar de todos mis proyectos. Sea un libro, el teatro o el streaming. Mi comunidad más grande está en Instagram y en TikTok. Estoy mutando hacia un camino más artístico, porque el streaming da la posibilidad de crear sketches, construir más personajes y empezar a meterme un poco más en ese mundo’, expresó.

Por último, se posicionó: “El humor es esencial en mi vida. Aunque el objetivo no es entretener solamente, también busco aportar algo más al espectador. Que deje una semillita y que pueda llevarse algo para la casa. Me encanta transformar a la gente con la risa’, concluyó.

DATO

Universo+30. Con Pablo Albella. Esta noche, 22 hs, Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte). Entradas: $20.000, 30.000, 35.000 y 40.000. Tuentrada.com