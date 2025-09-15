Medallas a San Juan en ciclismo y triatlón

En el último día de competencia la delegación sanjuanina sumó dos preseas de plata en la modalidad Omnium damas y varones. En mujeres fue Maribel Aguirre quien se quedó con el segundo puesto, por detrás de la bonaerense Valentina Luna. Mientras que en el masculino Lisandro Bravo quedó detrás del mendocino Facundo Ambrossi.

En tanto que en el triatlón, la delegación sanjuanina volvió a lucirse, esta vez a manos de equipo mixto integrado por: Thomas Castañeda, Luciano Frias, Erika Frias y Lucila Robledo. Los cuatro se quedaron con la de bronce en la modalidad reelevos. De esta manera el triatlon sanjuanino volvió a demostrar porque es uno de los más fuerte del país, cerrando su actuación con una de oro y una de bronce en tres competencias.

Un balance más que productivo en el último día de competencia de los Juegos de Alto Rendimientos que nuclearon en Rosario como sede principal a los deportistas de Elite de toda la Argentina y San Juan demostró estar a la altura.