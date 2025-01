Mejoró y hasta pudo ganarlo Con 8 cambios respecto al debut el Verdinegro mostró una mejor imagen. Empató con Riestra.

Mostró otra imagen. No fue el equipo nervioso del debut. Era lógico. Tenía que animarse y meterse de una buena vez en la categoría. Olvidarse que ya no es un equipo de Primera Nacional sino que está en la división de honor del fútbol argentino. El “Purruco” Antuña hizo cirugía mayor sin anestesia. Metió ocho variantes con respecto al equipo que perdió en casa ante Atlético Tucumán. Todos cambios estratégicos que se acomodaron a un esquema distinto. Y fue 0-0 nomás ante el combativo y siempre peligroso Riestra. Allá en los pagos del Malevo. En el Bajo Flores. Inclusive, de haber tenido mejor puntería, el Verdinegro hasta lo podría haber ganado.

El capitán “Nico” Pelaitay -una de las figuras del partido- le da ante la marca del capitán de Riestra, Milton Céliz. El Verdinegro mostró una mejor cara como visitante.

El partido tuvo un trámite parejo durante su mayor parte. Por ahí se dieron momentos de supremacía de uno sobre otro (eso fue cambiante) pero ninguno los supo aprovechar y el tablero quedó inmóvil.

En los primero 20′ el local tuvo dos chances netas: En una Benegas la tiró apenas alto y en la otra Borgogno mandó al córner un gran cabezazo de Céliz. Después, el Verdinegro empezó a tener más la pelota y emparejó. Con un gran trabajo de Pelaitay en el medio y las permanentes subidas con buenos centros de Portillo, el equipo sanjuanino empezó a preocupar al Malevo. Cerca del final los dos pudieron marcar. Herrera se comió un gol increíble para Riestra y Anselmo se quedó sin angulo para conectar al gol dentro del área local.

El arquero Verdinegro Borgogno terminará quedándose con la pelota pese al salto impresionante de Benegas, de Riestra. Al final terminaron 0-0.

En el complemento, el Verdinegro fue superior. No sólo porque la muralla que el “Purruco” puso atrás se aguantó todo por arriba (muy buen trabajo de los grandotes centrales Recalde/Burgos/Césares) sino porque el mediocampo estuvo más movedizo e inteligente. Con “Tomy” Fernández (jugó un muy buen partido) afuera la sociedad de consiguieron Tijanovich y Watson le llevó problemas al local. Si el propio Fernández no la hubiese tirado alta antes de irse y Recalde no haber errado su cabezazo, San Martín hasta lo pudo haber ganado. Buena presentación como visitante. En un campo difícil. Lo concreto es que San Martín va acomodándose. Y eso no es poco. El sábado tendrá una prueba de fuego en Concepción ante Rosario Central. Será una nueva historia.

> El sábado, se viene el puntero Central

Rosario Central, que anoche le ganó 2-1 a Lanús, es el próximo rival de San Martín (el sábado a las 19 en Concepción) en el programa de la 3ra. fecha de la Liga Profesional. El Canalla acumula dos triunfos en otras tantas presentaciones. Ayer, en Arroyito, derrotó al Granate con goles de Campaz y de Malcorra, éste de penal. Descontó Walter Bou. En otro de los partidos de ayer, Sarmiento y Godoy Cruz terminaron 0-0 en Junín. En tanto, jugaban al cierre de la edición Indep. Rivadavia-Barracas y Vélez-Platense.