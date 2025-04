“Mi idea es hacer la música más disfrutable” El músico y docente retorna con su atractiva apuesta musical y didáctica para todo público.

Tras su presentación hace poco más de un año -el 18 de abril de 2024-, La música de las ideas. Un viaje fantástico a través de los sonidos retorna a San Juan de la mano de Sergio Feferovich, el próximo domingo 4 de mayo a las 20 hs. al escenario del Auditorio Juan Victoria.

Pianista, director coral y orquestal, doctor en Música de la Johns Hopkins University (EE.UU), el músico expresó a DIARIO DE CUYO que no esperaba “la repercusión’ de esta propuesta que “disfruta’ y “más todavía porque trabajar de lo que a uno le apasiona es una bendición que pocos tenemos’, dijo con satisfacción, previo a su llegada a la provincia tras lo cual presentará el libro homónimo el 10 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires y girará también por el exterior.

¿Te has preguntado alguna vez cómo la música puede ser una fuente inagotable de inspiración?, es el interrogante con el que el hacedor abrirá la puerta a un recorrido por las emociones y las ideas que se encuentran detrás de las notas musicales viajando desde la música clásica hasta la popular en 4 bloques, uno relacionado con las ideas tal cual lo dice el título, otro relacionado a los aspectos técnicos de la música desde qué significa una armonía hasta que es un contrapunto; una tercera parte de historias y una cuarta en la que convoca al público a cantar.

“Este espectáculo empezó en una charla que ofrecí en las conferencias de TEDxRíodelaPlata, ese fue le gérmen, la semilla de todo esto. Eso sí, fue hace muchos años y la estuve dando por muchos años, muchas ciudades y muchos países, pero en 2023 nació esta iniciativa de llevarla a los teatros’, recordó el maestro que combina su exhaustivo conocimiento musical con su personalidad para explorar cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen tanto en la creación como en distintos ámbitos.

De esta manera, la línea argumental de Feferovich es sumergir a la platea en la historia detrás de diversas piezas en una apuesta interactiva y didáctica con un repertorio que lo atraviesa emocionalmente.

“Ya estuvimos en casi todas las provincias, creo que nos quedan solamente tres localidades del país para recorrer, además de Uruguay, Chile, Colombia y España. Es muy muy increíble lo que pasa’, mencionó respecto a este proyecto que “no es un concierto como tal’ pero “lo parece porque uno ve un piano, pero además hay un guión preparado. Entonces tiene un poco de todo, un poco de concierto, un poco de conferencia y de clase porque me gusta mucho explicar lo que está sucediendo. Mi idea es hacer la música más disfrutable’, añadió el músico y docente .

“Yo estudié toda mi vida música, pero nunca pensé que había un espacio que no estaba cubierto, evidentemente, como es el espacio de acercar la música a todo el público. Que la gente conozca un poco más de este arte maravilloso que a mí me acompaña desde siempre, es apasionante. Siempre me pregunté por qué no es tan tanto más habitual de lo que es, sobre todo la música más académica’, recalcó.

Es que para el estudioso el género clásico no debería ser considerado para entendidos. “Es una pena porque no hay que saber nada, hay que dejarse emocionar ya que muchas de las obras que escuchamos en un teatro o en una orquesta sinfónica eran la gran diversión del momento en épocas donde no había recursos. No había internet, no había nada. Entonces, montar una ópera era algo que todo el pueblo disfrutaba, así es que no es de élite, o sea, no debería serlo, aunque muchas veces lo es’, meditó.

“¿Qué obras se interpretarán? De acuerdo a lo que vaya surgiendo. Lo que trato de hacer es que la gente compruebe la energía que tiene y lo lindo que es cantar, no importa que se afine o no, porque muchas veces nos censuramos diciendo: no tengo linda voz, no canto bien. La propuesta es que todo el mundo cante’, explicó Feferovich en torno a su objetivo central. De esta forma, el profesional anunció que abarcará Y dale alegría a mi corazón de Fito Páez, “una canción muy optimista que nos hace bien cantar’, hasta una composición de George Gershwin y otra de Astor Piazzolla, además de clásicos de Mozart y Beethoven, “todo esto contando un poquito la historia de cada una’, acotó.

“¿La historia que más me atrae? Me gusta mucho una historia que relaciono con la estructura de una sonata de Mozart, donde hablo sobre la vida, es una historia que muestra la coherencia y la perfección de la obra de este autor, que no es solamente inspiración sino que es también mucho trabajo de composición e intelecto’, relató sobre una de las tantas creaciones que más lo conmueven y presentará a los espectadores “a través de un cuento para aprender la estructura musical, que ayuda a ver que esto ya pasó antes, entonces ahora vuelve a pasar y esto se repite’; además de historias verídicas y emotivas como la de Adiós Nonino de Piazzolla.

“¿Qué me llevó a este espectáculo? Preguntas que me hice toda la vida en cuanto a mi relación con la música desde distintos lugares. Siempre me gustó en términos muy amplios, me gustó tanto lo clásico como lo popular. Y ese aparente conflicto en el que me preguntaba en qué lugar me ubicaba, fue lo que generó esta necesidad de buscar un espacio alternativo que me permite disfrutar de eso que alguna vez fue una contradicción o una búsqueda, sumando todo en un mismo espectáculo’, comentó.

“A la música no hay que entenderla, sólo sentirla’, reflexionó el creador ya pensando en la segunda parte de La música de las ideas para un futuro cercano.

> DATO

El show será este sábado 4 a las 20 hs en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Tickets: $30.000, $28.000 y $26.0000 en boletería del complejo y online en entradaweb.com.ar