Música de autor y alguna yapa

Entre lo comunitario y lo íntimo, así transita con su música José “Pepe” Blasco, quien volverá a la escena esta noche en el IOPPS (21.30 hs, entradas en passline y en boletería). Será, en esta ocasión, munido de sus canciones y en formato trío junto a Martín Castro Meglioli (percusión) y Emiliano Caglieris (teclados), formación que ya se probó con éxito en 2023.

“Presentaré temas de mi primer disco, otros nuevos y algunos de otros autores. La idea es ir afianzando este disco que estuvo medio guardado debido a otros proyectos y que recién ahora estoy empezando a subir a las plataformas”, comentó a DIARIO DE CUYO Blasco, que desde su fundación, hace nueve años, integra también el combo La Pericana, donde bucea en composiciones que tienen que ver más con lo social y grupal. “Habrá folclore fusión, cosas de murga, una cueca, una canción-tonada… No están los ritmos tan puros, hay influencias de Cuyo, del Río de la Plata…”, agregó, entusiasmado por su aporte a la escena local.

“Me gusta la idea de apostar por la producción propia, creo que enriquece mucho. Me ha pasado con autores de acá que hacen canciones hermosas, que de repente no se encuentran en plataformas y es una lástima, porque hablan mucho de nuestro paisaje, de lo que pasa acá”, expresó el cantautor, conforme también con la devolución del público. “Por lo menos he tenido aceptación con las canciones y estilos que propongo, tanto desde mi proyecto solista como con las que he escrito para la murga”, contó Blasco, a gusto en ambas facetas. “De hecho al disco lo relegué un poco porque estaba muy involucrado en el proyecto de La Pericana, con la motivación de lo colectivo, de salir a cantar con 15 personas. Pero también me encanta esta búsqueda solista o de grupo reducido como el trío… Me gustan las dos, por momentos estoy con las energías para una cosa, por momentos para otra, es cuestión de ir equilibrando”, reconoció el artista, ahora en su perfil más personal.