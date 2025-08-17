Nico Tivani ganó la penúltima etapa El sanjuanino llegó en solitario al Montejunto y se aseguró la clasificación de metas sprinter.

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) volvió a alzarse con la victoria en la 86.ª Vuelta a Portugal, al ganar ayer en el Alto de Montejunto, repitiendo su éxito en Braga. El argentino también confirmó su derecho a la malla naranja, mientras que Artem Nych (Anicolor-Tien21) se mantuvo firme en el liderato y llega a la contrarreloj final vestido de amarillo.

La penúltima etapa, de 174,4 kilómetros desde Alcobaça, trajo de vuelta al recorrido de la Vuelta el puerto de Montejunto, ausente durante más de cuatro décadas. Apenas 11 kilómetros después, se formó la escapada decisiva, formada por Tivani, su compatriota y compañero de equipo Tomás Contte, y el español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy). El trío se comportó bien y logró una ventaja de más de seis minutos, suficiente para disputar la victoria.

DOBLETE. Nico vestido con la malla naranja que lo identifica como líder de las metas intermedias, cruza la línea en soledad y saludando al público. Hoy se correrá una crono de 16,7 kms. en Lisboa.

En la subida final, Contte cedió a poco más de un kilómetro de la meta, dejando a Martí y Tivani al frente. El resultado estuvo marcado por la mala suerte del español, que sufrió una avería mecánica a 500 metros de la cima. Tivani aprovechó la oportunidad y consiguió su segunda victoria de la edición, cruzando la meta en solitario. Martí terminó segundo, a 14 segundos, y Contte tercero, a 47 segundos.

Nico Tivani, con 130 puntos se aseguró la malla de la velocidad (sprinter), duplicando al portugués Francisco Campos, que sumó 65.

La Vuelta concluye hoy con una contrarreloj de 16,7 kilómetros en Lisboa, entre la Praça do Império y el CCB. Artem Nych sale de amarillo y busca revalidar el título que ganó en 2024.

> Ciclismo en los Panamericanos Junior / Hoy corren la ruta

Dos ciclistas sanjuaninos participarán hoy de las pruebas de ruta en pelotón, que cerrarán la actividad del ciclismo en los Juegos Panamericanos de la Juventud, que se están desarrollando en Asunción del Paraguay.

Delfina Dibella, integrará el equipo de cuatro pedalistas albicelestes, que desde las 09.00 darán ocho giros a un trazado de 13,3 kilómetros para totalizar 106,4 kilómetros de distancia total. Al cuarteto argentino lo completarán, la mendocina Julieta Benedetti, la bonaerense Valentina Luna y la neuquina Abril Garzón.

Tres horas después será el turno de los varones, donde correrá el sanjuanino Ramiro Videla, acompañado por Agustín Ferrari, Octavio Salmón y Mateo Duque. Los cuatro argentinos disputarán en un pelotón de 48 ciclistas de 19 países, una carrera de 146,3 kms, de extensión, dando 11 giros al circuito.