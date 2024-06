Nuevo colectivo hace su debut Se trata de ocho artistas que estrenarán su grupo con la presentación de 30 obras.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo el título El arte de desafiarnos, el colectivo de artistas plásticos FusionArte hará su debut con su primera exposición pública, el próximo martes a las 19 hs en el Foyer del Auditorio Juan Victoria. Integrado por ocho hacedores locales, tras su nacimiento, el grupo se dará a conocer, de manera oficial, a través de treinta producciones reunidas con la curaduría de Eliana Femenía. De este modo, en la exhibición que estará abierta al público hasta el 22 de julio, se podrá observar una diversidad de técnicas y estilos como acrílicos con espátulas y pincel, óleos con pincel, arte hiperrealista, figurativo y abstracto, tras la formación de este nuevo movimiento artístico al que denominaron FusionArte.

“Surgió en abril pasado como una necesidad de vivir el arte de una manera diferente, con un sentimiento grupal, sin que cada uno de nosotros tuviera que dejar de lado sus propias experiencias y orientaciones. Acá, todos estamos unidos por un mismo proyecto y con el arte visto de una manera más libre y colaborativo. Por ahora, somos ocho, pero luego iremos incorporando más personas”, expresó a DIARIO DE CUYO Sonia Leza como coordinadora de esta red que se completa con Graciela Pringles, José Luis Herrera, Claudia Bonadé, Gastón Astudillo, Paulina Sofía Slavutzky, Belén Coria y Liliana Jaime, desde Córdoba, como invitada.

“Estoy feliz por los resultados ya que esto no sería lo mismo sin los artistas que me acompañan. Me gusta mucho gestionar nuevos lugares y buscar formas novedosas de exponer con Eliana Femenía. Como, en este caso, donde cada uno va a entrar en contacto con los visitantes para compartir con ellos el arte de desafiarse en sus propias obras, tal cual es el nombre de la expo”, manifestó la promotora que hace dos décadas se dedica al arte, tiempo en el cual obtuvo el premio internacional iberoamericano Nevado Solidario de Oro en San Rafael (Mendoza), fue miembro de las Artistas Plásticas de San Juan durante cinco años y realizó pinturas guiadas por el maestro ecuatoriano Gotasy, uno de los fundadores del piramidismo cromático, entre otras cosas, además de desempeñarse como licenciada en Gestión de Instituciones Educativas de la UCC.

Por su parte, en su rol de curadora, Femenía destacó que en esta iniciativa les propuso a los pintores realizar cuatro piezas trabajando sobre sus intereses, a nivel técnico y conceptual.

“Les di un desafío a cada uno, uno de ellos fue abordar una paleta de colores a la que no estuvieran acostumbrados, agregar una figura humana en una obra en la que predominara lo abstracto, según las características propias de los artistas. Durante este proceso, fuimos reflexionando sobre la materialización en el lienzo de sus ideas. Estas prácticas se hicieron en las cuatro obras que presentarán los artistas, de manera individual. Así fue que llegamos a la muestra, donde todos expondrán en un muro sus cuatro obras con una frase en relación al proceso que transitaron y lo que experimentaron en esta experiencia”, recalcó Femenía, quien también coordina la galería del Centro Cultural Estación San Martín, espacio a cargo de Susana Caldentey.

“La dinámica fue hermosa desde el principio. Después de la invitación de Sonia, fui conociendo a los artistas, presencialmente y por videollamada; y fue algo muy bonito lo que se armó. Hubo una conexión muy espontánea en la que dialogando con ellos sobre lo que más disfrutaban hacer se fue trabajando hasta llegar a lo que se verá el martes. Se podría decir que fue una tarea de reflexión individual y grupal”, dijo la hacedora que, en esta ocasión, montará una pintura en relación a la muestra y también se encargó del texto curatorial.

“Es un grupo de temáticas y trayectorias heterogéneas que se fue fusionado de manera paulatina pero profunda. El observador encontrará paisajes abstractos con fragmentos de figuras humanas, otros más naturalistas y otros más surrealistas, y algunos retratos más expresionistas y otros más realistas”, añadió la responsable de la acción curatorial proponiendo al público que concurra al Auditorio y “se deje sorprender” por las sensaciones volcadas por los autores en las imágenes que se podrán apreciar en el recorrido.

“Ahora, nuestro objetivo principal es presentarnos y seguir organizando actividades dentro y fuera de la provincia. Tenemos grandes expectativas”, subrayó Leza como una de las fundadoras del flamante grupo.

MIRA TAMBIÉN Los créditos en los que más creció la demanda son para gastos de salud

Dato

El estreno será el próximo martes 25 a las 19 hs en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza) con entrada libre y podrá recorrerse hasta el 22 de julio.