Nuevo récord de ancianos en Japón y baja natalidad

El número de habitantes centenarios en Japón aumentó por 55º año consecutivo hasta un récord de 99.763 personas, lo que supone un incremento de 4.644 en comparación con el año anterior, según datos oficiales publicados ayer.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, que divulgó las cifras en vísperas del Día del Respeto a los Ancianos (15 de septiembre), en el país hay en promedio 80,58 centenarios por cada 100.000 habitantes.

Las mujeres representan alrededor del 88 % de los japoneses de 100 años o más, con 87.784 casos, mientras que los hombres centenarios alcanzan los 11.979.

La ciudad con mayor proporción de centenarios por cada 100.000 habitantes fue Shimane, en el oeste de Japón, con 168,69, ocupando el primer lugar por decimotercer año consecutivo.

En 2024, la esperanza de vida promedio en Japón fue de 87,13 años para las mujeres y 81,09 para los hombres.

Este dato va de la mano con el número de nacimientos en Japón cayó que por primera vez por debajo de los 700.000 en 2024. El país, que debe gestionar el envejecimiento de su población, registró 686.061 nacimientos el año pasado, lo que supone 41.227 menos que en 2023. Esta es la cifra más baja desde que comenzaron los registros, en 1899.

Según el Banco Mundial, Japón, un país con 123 millones de habitantes, tiene la segunda población más envejecida del mundo después de Mónaco. El primer ministro, Shigeru Ishiba, ha calificado la baja natalidad como una “emergencia silenciosa”.

Los datos del Ministerio de Salud (4.6.2025), muestran que la tasa de fertilidad total del país, el número promedio de hijos que se pronostica que tenga una mujer, también marcó en 2024 un mínimo histórico de 1,15.