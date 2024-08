Nuevos rumbos, nuevo disco La sanjuanina presentará su álbum Panabi, producto de su transformación personal.

No será un concierto más para Valentina Echegaray, quien en esta oportunidad encara con alegría la presentación de su disco Panabi, resultado de una renovación personal y musical que inició al término de la pandemia. De hecho, el título es un término que significa “mariposa’, en guaraní, sinónimo de transmutación. Es por esto, quizás, que el show previsto para el viernes 30 de este mes será toda una propuesta multisensorial. Tendrá una cuidada estética visual, incorporando luces, efectos visuales e invitados y una recepción con degustación de bebidas y una muestra de la reconocida artista Mercedes Yacante, quien se encargó del arte de tapa del álbum como un mundo mágico. El objetivo central de la cantautora es realizar un recorrido en el que explorará diversas sensaciones referidas a los cambios, el crecimiento y la esperanza, interpretando las canciones de su autoría que conforman su álbum, de la mano de la productora Ultravioleta.

“Habrá luces, humo, la danza del grupo A Tempo, del Instituto Allegro; será una grata experiencia’, expresó a DIARIO DE CUYO Valentina, contenta por los resultados; al tiempo que relató que sus recuerdos en torno a los inicios en la música la remontan a la infancia

“Cuando empecé a autopercibirme como artista fue bailando y cantando con mi abuela y en reuniones familiares, hasta que a los 12 años me regalaron una guitarra y empece a estudiar, así fueron mis primeros pasos’, evocó quien apenas con 16 años cumplidos cobró por primera vez por un show. De ahí en más, su pasión por la música comenzó a virar hacia un camino profesional.

“Entre los 18 y los 25 años grabé dos discos, en un trabajo muy loco lleno de emociones porque no tenía muy en claro que podía hacer carrera, porque lo veía como un hobbie pero, al mismo tiempo, me estaba dando muchas cosas para eso. No sólo en lo material, sino en lo espiritual y terapéutico, porque había encontrado mi don’, explicó quien que en lo cotidiano combina su trabajo de madre con el de cantante y compositora; y que ha llegado a compartir escena con artistas nacionales como Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, Natalie Pérez, Clara Clava, Emmanuel Horvilleur, El Kuelgue y otros.

“Ser mamá por segunda vez, de mi hija Catalina, a los 27 años, me cambió. Fue como un renacer y en medio vino la pandemia. Todo eso me llevó a resetear mi carrera bajé los dos álbumes anteriores. Me dije +Voy a empezar de cero+ porque los sonidos de antes no me gustaban’, confesó acerca de sus álbumes Miedo y Fluye natural.

“¿Qué es lo que no me gustaba? La Valentina de ese momento. Viví cosas muy fuertes en mi vida y empezaron a desencadenarme ansiedad, entre otras cuestiones que afectaron mi salud mental. Igual ya me perdoné. Sané y estoy muy agradecida con Daniel Ahún, porque él fue un ángel, un guía espiritual, un antes y después en mi vida’, mencionó respecto a su etapa de transformación.

Posteriormente se sumergió en un viaje a su interior para terminar de aceptar que su “oficio’ era ser música, ser compositora y sacó su primer single Dame 5 sobre maternidad y “el paradigma que tenía que romper’ -como señaló- para abocarse a la música; y en 2021 sacó su EP Echega.

Para esta nueva placa, la actual Valentina se zambulló en un “laburo’ de 2 años y medio, en los que se encerró a elaborar las canciones que dieron vida a Panabi, producido por Solo Juan, Ariel Luna, Julián Baglietto y Martín Aguilar, con quienes terminó de dar forma al material con el aporte de “amigos’ como Paula Maffia que pone su sello en Transformación, Mariposas con Mariana Päraway, Lío con Solo Juan y Ultravioleta con el Laberinto del Fausto, con influencias que van desde el folclore hasta la electrónica experimental, con un marcado estilo indie pop. Y como “desafío personal’ entró en el ámbito del reggaeton, ya que nunca había transitado esas rutas urbanas.

“No podría elegir una canción porque a todas las hice en medio de la ola de COVID 19, en la cual transité todas mis emociones en un contexto social muy fuerte para el mundo. Pero por algo elegí a Panabi como título para el disco, tiene que ver con mi abuela y con mi transformación. En un momento ese tema dice “En tus brazos me contuve’, porque fue ella quien me hizo reconocer como artista, así que sí, creo que el elegido sería Panabi’, meditó la sanjuanina sobre el producto que para su estreno oficial contará con el equipo completo que forma su banda: Franco Silva “Pez Piloto’ y Fausto Méndez “Fausten’, en guitarras y voces, Tomás Klement en bajo y Neo Sánchez en batería. Además de contar con artistas invitados, como su “maestra’ Pierina Cialella, otro de sus “ángeles’ dijo, hay sorpresas que prefiere reservar para los espectadores en esta apuesta en la que ella pretende capturar la fragilidad de la vida con un tracklist que para ella representa justamente su transmutación.

Dato

Show: 30 de agosto, Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada: $7000 en boletería, lunes a viernes de 9:30 a 14 y de 16 a 20 hs. y los sábados de 10 a 14 hs. Online en TuEntrada.com