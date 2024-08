Pagó 10 millones para no tener antecedente por haber quebrado a un hombre al chocarlo Fue una conciliación entre el imputado y el lesionado. Fiscalía no se opuso. Si el fallo queda firme, el acusado será sobreseído.

Un joven automovilista acusado de no respetar la prioridad de paso de un motociclista en un cruce de calles de Capital y provocar un accidente en el que el conductor del vehículo más débil terminó con un tobillo quebrado (entre otras lesiones), acordó con la víctima el pago de 10 millones de pesos para que el antecedente no le quede en su planilla prontuarial. Como el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal, Francisco Nicolía (UFI de Delitos Especiales), no se opusieron a esa salida porque se ajusta a la ley, ayer el juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, convalidó ese acuerdo entre partes. Cuando el fallo quede firme, el imputado será sobreseído porque se extinguirá la acción penal en su contra, es decir la facultad que tiene el Estado para perseguir y condenar a las personas que cometen delitos.

En Tribunales aseguran que, si bien estos acuerdos entre partes son frecuentes a la hora de resolver conflictos penales, no son usuales por esos montos.

Agustín Russo (24 años, con familia ligada al sindicalismo) es el imputado que saldrá beneficiado con esa conciliación entre partes, que no es considerada una reparación integral del daño y no impide un reclamo del damnificado por daños y perjuicios en la Justicia Civil, porque lo abonado no es a cuenta de un eventual juicio civil, dijeron fuentes judiciales.

El hecho que lo llevó a ser considerado imputado en una causa penal en Delitos Especiales, ocurrió alrededor de las 13,30 del pasado 23 de marzo en el cruce de 9 de Julio y Soler, en Capital.

A esa hora, Russo circulaba hacia el Este por 9 de Julio a bordo de un Peugeot 208, cuando fue impactado por la moto Corven 150 cc en la que Rodrigo Muñoz (31) circulaba hacia el Norte por calle Soler, indicaron.

Tras la caída, un médico diagnosticó que Muñoz sufrió fractura de tobillo izquierdo y una luxación en el hombro del mismo costado, y golpes.

Fiscalía no se opuso al acuerdo porque se trató de una lesión grave, pero culposa, porque Russo (fue defendido por Marcelo Flores) no tuvo la intención de chocar a Muñoz (patrocinado por Sebastián Gómez). Y eso permite finiquitar la investigación con una salida alternativa, como el acuerdo alcanzado por las partes a través de una conciliación.