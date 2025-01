Para el cirujano Peláez, su novia tuvo un ‘brote psicótico’; ella dijo que la ‘prostituía’ El médico permanece detenido y la mujer internada. Él declaró y ella aún no pudo ampliar su versión.

Hay dos versiones con un claro contraste en el escandaloso caso con protagonistas sanjuaninos del que habla el país: el reconocido cirujano plástico Fabián Peláez (54), dueño de la Clínica Del Prado, aseguró que su novia (34) tuvo un “brote psicótico” que la llevó a arrojarse semidesnuda desde el primer piso del departamento que alquilaban en Buenos Aires, mientras que ella dijo que lo hizo para escapar de él, quien “la hacía trabajar” como prostituta al obligarla a hacer “tríos”.

El episodio fue el lunes en Palermo y al día siguiente Peláez declaró ante la jueza federal María Capuchetti. Hasta anoche seguía preso, imputado por haber facilitado drogas a la presunta víctima, incautada en el departamento que alquiló sobre calle Niceto Vega, por 280 dólares. Los agentes además hallaron blísters de comprimidos para la disfunción eréctil y psicofármacos. Al cirujano también se le imputa haber retenido contra su voluntad a su pareja, bajo los efectos de las sustancias que le habría proporcionado.

El médico declaró que la conoció como paciente y convivieron por tres años y medio. Dijo que realizaron “muchos viajes en familia” junto a sus dos hijos y el hijo de ella. En el Facebook de la mujer hay fotos del año pasado donde se los puede ver en Europa. En uno de los posteos ella escribió “Con vos TODO”. En su declaración, Peláez aseguró que hace 6 meses, su novia tuvo un desborde psicológico por “la presión que tenía en sus exámenes” de la facultad. Agregó que esa vez ella le pegó una cachetada a uno de sus hijos que derivó en una denuncia en Cavig de la madre del menor y una restricción de acercamiento al chico. De acuerdo al cirujano, en ese momento, su novia consultó a una psiquiatra, quien le cambió la medicación y hasta este lunes no había tenido otro episodio.

Sobre la estadía en Buenos Aires, él declaró que en los días previos “salieron muchas veces” y que el domingo por la tarde comenzaron a consumir cocaína y que bebieron vodka. “A las 6 de la mañana me dijo que se sentía rara”, agregó. Relató que la ayudó a orinar y le dio agua. “A las 9 de la mañana, me despierto a los gritos. Me decía: ‘Hijo de p…, me tenés secuestrada’. Forcejeamos porque quería salir corriendo. Me rompió la remera que tenía puesta y se me escapó. Fui atrás de ella y la vi descolgándose del balcón. Se soltó, no llegué a agarrarla”, afirmó y contó que cuando logró salir, explicó a los vecinos que se trataba de “un brote psicótico”, pero que de inmediato lo alejaron y que luego fue detenido. Aclaró que la denunciante siempre tuvo a disposición su celular y que ella viajó sola en avión con su documento.

Por otra parte, la mujer hasta ayer no había podido ampliar su declaración, pero al personal del Programa de Rescate del Ministerio de Justicia contó que, en un momento de la relación, él le ofreció hacer tríos y que aceptó para complacerlo hasta que comenzó a sufrir ataques de pánico. Dijo que el lunes antes de lanzarse, lo enfrentó sobre sus sospechas de que “la hacía trabajar” como prostituta. Según sus dichos, ante esa pregunta, él la encerró en el departamento, le quitó el celular y que sintió “como pinchazos suaves en la espalda”. También sospechó que había colocado alguna sustancia en el vaso de agua. Por último, argumentó que saltó porque la tenía agarrada en la cama y no la dejaba levantarse.

LAS CLAVES DEL CASO

> Al vacío

La mujer se tiró semidesnuda desde el balcón, sobrevivió (se quebró los tobillos) y empezó a gritar por ayuda. El cirujano dijo que salió pero que intervinieron otras personas y que no pudo hacer nada. En el departamento había marihuana, cocaína, tusi y psicofármacos.

> Declaraciones

La denunciante ayer seguía en shock, internada y asistida por un equipo de psiquiatría. Aún no declaró ante el fiscal, pero esa mañana dijo que estaba secuestrada, drogada y que era prostituída. Peláez declaró que todo se dio por sus problemas psiquiátricos.