“Para el flamenco no existen banderas” La artista oriunda de Sevilla, tendrá una participación activa durante la Feria Flamenca en San Juan.

La cantaora Lydia Sabet será una de varias artistas invitadas a la Feria Flamenca que organiza la Asociación Civil Ciclo Flamenco para este fin de semana y que incluirá el tradicional Tablao en Tierras Negras y una Romería, donde los artistas pasarán bailando sevillanas por la ciudad, entre otros espectáculos. En este contexto, la cantaora (en sus primeros años también fue bailaora durante una etapa de su carrera) palpita en la previa su llegada a la provincia con mucha ansiedad y entusiasmo. No es la primera vez que visita tierras sanjuaninas por supuesto, ya estuvo en varias oportunidades anteriores para diferentes actividades interculturales y de intercambio. Esta vez, será diferente porque le tocará compartir experiencias en una multiplicidad de lugares y contactos con otros exponentes del género de distintas latitudes. Antes de su de llegada, estuvo en contacto con DIARIO DE CUYO y manifestó sus expectativas ante este evento y la mirada global que tiene sobre el flamenco a partir de sus experiencias y trayectos profesionales.

‘Estuve varias veces en San Juan y me parece que se viene notando un buen nivel artístico en general, encuentro bailaoras que son jóvenes promesas. En el cante no conozco mucho pero sí en baile. De hecho, me encantará transitar estos días porque San Juan se parece a mi tierra natal, Sevilla, la cuna histórica del flamenco. ¿Y por qué se parece? por la forma en cómo me saludan con dos besos, el contacto cercano, que los comercios cierran a la tarde (se reía) eso me hace recordar como si estuviera en mi propia casa’, dijo la cantaora. ‘Por todo esto, mi objetivo es entregar mi arte, mi cuerpo y mi alma a una comunidad que se mantiene unida al flamenco. Esta unión es súper bonita porque para el flamenco no existen banderas’.

Este tipo de propuestas, de encuentros como la Feria Flamenco, que logra poner en contacto a aficionados, espectadores y artistas locales, de otras ciudades y países, motoriza a que más jóvenes se involucran y comprometan con el arte en todas sus dimensiones. Este hecho, que se replica en otros lugares de similar manera que en la provincia, ayuda a que Sabet contemple ese concepto de ‘comunidad’ y sea fundamental para la preservación de esta práctica cultural. ‘Sucede que cuando nos encontramos, tal vez no nos conozcamos entre ninguno de nosotros de forma personal. Pero el arte del flamenco tiene esa magia especial que hace que nos vinculemos, que nos reunamos y pongamos en común los códigos tradicionales de esto y eso hace que tengamos comunidad’, explicó Lydia.

Lydia fue nacida y criada en Sevilla en 1990, aunque actualmente está radicada en Santiago de Chile hace 7 años. Ella dio su voz a grandes exponentes del flamenco internacional como Claudia Cruz, Carmen González, Nino de los Reyes, David Pérez, Pedro de Córdoba, Carmen Ledesma, Adrián Santa Ana y Florencia Oz. Por otro lado, estuvo en espectáculos consagrados junto a Carola Cussen en ‘Sencillamente flamenco’ y ‘Encuentro entre dos mundos’ dirigido por Yolanda Heredia y con producción de Carola Cussen. Su más reciente actuación fue en ‘Cuando todo empuja’ obra dirigida por Gabriel Aragu y en ‘Enviolateá’, dirigida por Javiera de la Fuente. Actualmente es parte de la Compañía Flamenca de Cathy Sandoval y también en la compañía ‘Embrujo’, con el espectáculo ‘Noche Flamenca’ dirigida por Pedro Fernández.

Su vida es por y para el flamenco, de eso no caben dudas. Adónde va, el ritmo la acompaña. Aunque sea alegre, también hay dolor, sufrimientos y vivencias, en definitiva, a la hora del tablao, se ponen en juego las emociones: ‘sostengo que la corporalidad es importante, hay un palo que se llama alegría, pero el final sufrimos todos, uno puede cantar con una corporalidad alegre, aunque la letra es fuerte y la melodía te lleve a otro lugar. El flamenco termina entonces siendo súper dramático. Cuando me bajo del escenario, aparecen personas de la platea que han tenido una pelea con alguien, o que un ser querido esté lejos, una perdida sentimental. Cuando se me acercan con lágrimas a saludarme, se da un efecto muy fuerte. Quizás la persona no entendió la letra o la interpretó a su manera y la llevó a su plano de vida. Entonces da cuenta que lo que se genera arriba y abajo del escenario es único’, señaló.

Por último, Lydia auguró para que estos días de la feria pueda ‘alimentarme de las personas, de aprender todo lo bueno, de compartir, de conocernos, salir a comer, bailar y cantar juntos. Que la energía fluya porque la calidad humana es lo fundamental’, concluyó.

>PARA AGENDAR:

La Feria Flamenca, inicia el viernes 11 de abril con el tablao en Tierras Negras, con el show de Lydia Sabet, Lisandro Aramayo y Cecilia Maldonado. Entradas $15.000 y pueden conseguirse al 2645407872. El 12 a las 15 hs, tendrá lugar la Romería, desde España y Córdoba hasta el Auditorio Juan Victoria. Los días 12 y 13 de abril, tendrá lugar la feria propiamente dicha en los Jardines del Auditorio Juan Victoria. 25 academias e instituciones y las bandas PaCallao y Rumba Camión. De 11 a 21 hs. Entrada: $2.000. www.imaxia.com.ar

En boletería, los días del evento el costo de la entrada general será de $3000, niños (menores de 6 años), jubilados y pensionados $2.000. Personas con discapacidad, presentando carnet de discapacidad, gratis.