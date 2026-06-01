Plantas que inspiran

Las plantas para espacios de trabajo son estéticamente agradables y tienen beneficios positivos para el bienestar y productividad. El ritmo de la vida laboral es abrumador a veces, pero las plantas pueden ayudarte a hacerlo mucho más ameno y agradable. Dicho lugar se convertirá en un oasis de frescura y bienestar, en donde la naturaleza y la eficiencia al trabajar se hacen una sola. Son capaces de crear una atmósfera saludable y estimulante.

El contacto con la naturaleza reduce el estrés, la ansiedad y la fatiga, generando un estado de ánimo más positivo y, por ende, mayor productividad en el trabajo.

Las personas sentimos una conexión innata con la naturaleza que se traduce en una sola palabra: biofilia . Esta predisposición a que los elementos naturales tengan un efecto positivo en nosotros es lo que hace tan eficaz el diseño biofílico. Estar rodeados de naturaleza hace que estemos más conectados con el mundo que nos rodea, lo que mejora nuestro bienestar emocional y mental. En decoración hay elementos influyentes como son: la luz natural, los materiales naturales, junto a las plantas de interior.

La luz natural es fundamental a la hora de elegir una planta para la oficina. Las oficinas modernas suelen carecer de esta peculiaridad, cada vez son más los ambientes laborales diseñados con luz artificial. Siendo muy pocos los lugares laborales de ambientes interiores que gozan de la entrada indirecta de luz natural.

No obstante, la falta de luz natural no significa que se tenga que omitir la presencia de plantas para oficina. Solo se deberá buscar entre las plantas de interior que no requieran de gran demanda de luz natural.

El diseño o arte que se le quiera impregnar a la oficina. En cuanto a esto la planta se deberá escoger en concordancia con el estilo o la propia personalidad que se le quiera dar al ambiente. El estilo está muy relacionado con la decoración, en estos casos pueden funcionar tanto las plantas verdes como las coloridas con flores.

Además, no podemos negar que el verde hace un espacio más lindo y lleno de vida. Se ha comprobado que las plantas purifican el aire, lo que favorece una mejor calidad de vida y productividad en cada rincón, salas de reuniones y espacios comunes.

Te ayudamos a integrar plantas naturales que mejor se adaptan a espacios cerrados, pero con luz ya sea natural o artificial. Es una lista extensa por lo tanto te mostramos algunas y mencionamos las otras.

Beneficios de las Plantas en la Oficina:

Disminuye el Estrés

Aumenta la Productividad

Mayor Comodidad

Mejora la Calidad del Aire

Reducción del Ruido

Ambiente Más Agradable

Cero Absentismo y Enfermedades

Ficus

El ficus es una de las plantas grandes de interior más populares, pues es muy resistente y fácil de cuidar. Aunque necesita bastante luz, no le gusta el sol directo, y tampoco necesita mucha agua. Un consejo: debes limpiar sus hojas de vez en cuando para que no acumulen polvo y puedan respirar mejor. Queda muy bonita en salones o entradas amplias, al lado de un aparador o sobre cualquier mueble bajo.

Drácena

Dracaena fragrans

Conocida como palo de agua, puede aportarle un toque de vida y elegancia a cualquier ambiente. Gracias a su capacidad para almacenar agua en los tallos, logró adaptarse a condiciones de interior que podrían ser desafiantes para otras especies. Este rasgo la hace resistente a la sequía, lo que reduce la necesidad de riegos frecuentes. Prefiere ambientes con luz filtrada o indirecta y es crucial evitar la exposición al sol, que podría quemar sus hojas. Debería colocarse cerca de una ventana con cortinas o en un área con sombra parcial, lo que permite que reciba la luz necesaria sin sufrir daños.

Monstera Deliciosa

También llamada costilla de Adán, la monstera deliciosa es quizás la planta más elegida para decorar nuestros salones. Con sus hojas grandes y perforadas, es fácil de cuidar, no necesita luz directa y se adapta bien a diferentes climas. Es ideal para hogares de estilo rústico maximalista que tanto hemos visto últimamente.

Gomero o ficus elastica

El gomero o ficus elástica es una planta con hojas gruesas y de un verde intenso. No necesita mucha luz, ni tampoco mucha agua. Es una planta muy resistente y de fácil cuidado. Se verá espectacular en salones amplios o cerca de ventanales grandes.

Ave del paraíso

El ave del paraíso es una planta exótica con hojas grandes y alargadas. Necesita bastante luz y regarla una vez a la semana, en primavera y verano. Es recomendable que en los meses más cálidos utilices algún fertilizante para estimular su floración. Queda perfecta en terrazas cubiertas o semiabiertas, o cerca de ventanas con buena luz.

Helecho espada

El helecho espada es una planta de follaje denso. Aunque no es muy alta, ocupa bastante espacio, sobre todo cuando crece saludablemente. Necesita bastante humedad. Por ello, es una planta ideal para baños o espacios con buena ventilación, incluso puede quedar genial en la cocina.

Filodendro

El filodendro es una planta de interior muy apreciada por su gran follaje. Crece bien en lugares de sombra y no necesita mucha agua, con un riego moderado será suficiente. Es decir, que el sustrato esté mojado, pero sin llegar a empaparse de todo. Es una buena opción para aquellas personas que les gustan las plantas exuberantes y vistosas. Se adapta muy bien a salones amplios o espacios de trabajo con luz indirecta, y en general, es fácil de cuidar.

Areca

La areca es una palmera con muchas hojas y de gran tamaño que se adapta bien a espacios con luz indirecta. Necesitará que la riegues con bastante regularidad y no le gustan mucho los ambientes secos, así que evita las fuentes de calor directas. Es perfecta para dar un toque exótico y natural a cualquier espacio, especialmente en salones nórdicos actuales donde se busca la conexión con la naturaleza y los tonos tierra y verdes combinan a la perfección con el mobiliario de madera.

Sansevieria

Más comúnmente conocida como lengua de suegra, la sansevieria es extremadamente resistente y no necesita mucha luz ni mucha agua, porque la almacena en sus hojas. Además, es una de esas plantas que ayudan a purificar el aire. Según el Feng Shui, esta planta atrae la buena suerte y ahuyenta las malas vibras. Por eso, no debe colocarse en cualquier sitio. Lejos de lo que la gente cree, no debe colocarse en el baño, pues no le gusta la humedad, ni tampoco en el salón, pues es mejor tenerla en un lugar donde no haya muchas piezas de madera. Así, el mejor sitio para colocarla sería el recibidor, para reducir esas malas energías que llegan a nuestro hogar a través de la puerta principal.

Kentia

La kentia es otra de las palmeras más habituales en nuestros hogares. Es resistente, crece más alta que la areca y es más fácil de cuidar, perfecta para personas que se inician en el mundo de la jardinería. No necesita luz directa y su riego debe ser moderado. ¡Queda espectacular en recibidores o esquinas de salones abiertos al comedor!