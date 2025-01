Por primera vez, harán campañas itinerantes en el verano para colectar sangre Por primera vez, saldrán a hacer colectas en verano. Hoy será el debut, en la sede de la Cruz Roja.

Si bien hay stock para hacer frente a las urgencias, en el IPHEM preocupa la falta de donaciones de sangre. Ante este panorama, desde el instituto pusieron en marcha una estrategia inédita: por primera vez harán colectas de sangre durante el verano. Así lo adelantó María del Rosario Roca, al frente del IPHEM, quien agregó que hoy se realizará el primer operativo de recolección en época estival. Será en la sede de la Cruz Roja.

Al mes se necesitan unas 700 donaciones de sangre para cubrir la demanda de los hospitales y hacerle frente a las urgencias. Pero lo máximo de donaciones recibidas en algunos meses fue de 600. Es por este motivo que desde el IPHEM decidieron salir a buscar donantes durante el verano, especialmente porque en esta época disminuyen aún más las donaciones. ‘Años antes, el instituto no realizó colectas voluntarias e itinerantes durante el verano, sino que sólo recibió a los donantes en su sede. Pero este año sí habrá, ya que necesitamos aunque sea mantener el stock que tenemos y que aún nos permite cubrir las demandas. Por eso apelamos también a la colaboración de la población con sus donaciones’, dijo María del Rosario Roca.

La doctora agregó que ‘normalmente’ no hay colectas de sangre durante los meses de verano, ya que gran parte del personal está de vacaciones. Y que por este motivo sólo se reciben donaciones en la sede del IPHEM. Pero, que ante la necesidad de recaudar más sangre, se planificaron estas colectas fuera del instituto, lo que llevó a reorganizar el personal. ‘El personal que se encuentra trabajando se divide para que parte se quede en el IPHEM y parte salga a realizar las colectas’, dijo Roca.

Por esta reducción de personal debido a las vacaciones, no hay un calendario establecido de las colectas que se realizarán durante enero y febrero, ya que se irán programando teniendo en cuenta la cantidad de personas que saquen turno para donar en el instituto. En este aspecto, la doctora dijo que ya se planificaron dos campañas de recolección itinerante para este mes. Una será hoy, de 8,30 a 12, en la sede de la Cruz Roja Filial San Juan (Calle Mariano Moreno 35 Oeste, Capital), mientras que la segunda será en Jáchal, aunque aún no se determina día ni horario. ‘Hacemos esta colecta en Jáchal porque va a comenzar a funcionar el Servicio de Cirugía en el hospital de este departamento y tendremos que cubrir su demanda de sangre. La idea es concientizar a los vecinos de esta comuna para que donen y para que tomen conciencia de cuidar su salud para se donante. Es que hasta un 50% de gente que se acerca a donar no está en condiciones de hacerlo’, sostuvo Roca.

La especialista recordó que sólo pueden ser donantes las personas de entre 18 y 65 años, que pesan más de 50 kilos, que no cursan ningún proceso infeccioso a la hora de donar, y que no padecen enfermedades crónicas. ‘Nuestro objetivo para el 2025 es lograr alcanzar las 700 donaciones mensuales y empezar a trabajar en la otra punta de este proceso que es la indicación transfusional, determinar cuántas transfusiones son necesarias, cuántas se pueden evitar y cuántas se pueden reemplazar por otros tratamientos si se toma a tiempo al paciente. Hoy tenemos que recolectar sangre de acuerdo a la demanda y después evaluar si esa demanda puede bajar’, dijo Roca.

> Turno para donar

El IPHEM recibe donantes de lunes a viernes, de 7 a 10,30. Para asistir a donar se debe sacar turno previamente. Para obtenerlo hay que colocar en el buscador de Google ‘turno iphem’ y se abre el sitio donde se puede elegir día y hora para asistir.