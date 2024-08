El RIGI le abrió la puerta al debate sobre empleo, contratos y previsibilidad minera La segunda reunión en Diputados giró en torno al trabajo, previsibilidad y contratos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Frente a Diputados, representantes de distintos sectores privados discutieron la adhesión al RIGI de la provincia. Hubo discrepancias, pero no de parte de los legisladores, sino entre quienes estaban sentados en la mesa de disertantes. Si bien todos coincidieron en la importancia de la industria para la provincia, plantearon puntos en los que pidieron profundizar o tomar decisiones nuevas. Los centrales fueron la necesidad de trabajo, contratos locales y también alternativas de previsibilidad. En la previa del trabajo en comisiones, profesionales, sindicatos y empresarios protagonizaron el primer debate estratégico en el marco del RIGI.

En esta oportunidad, no hubo total acuerdo en la mesa, donde estaban representantes de colegios profesionales, cámaras de proveedores de Calingasta, Jáchal e Iglesia, referentes políticos y sindicales. En la sala había más de una treintena de diputados, que empezarán a trabajar en las comisiones desde hoy. Pero los legisladores no hicieron preguntas o intervinieron, todos los debates surgieron de matices entre los disertantes.

Los diputados recibieron críticas de parte de los empresarios más cercanos al sector minero. Fernando Varela, de la cámara de proveedores de Iglesia, dijo que no entendía “cómo todavía no se hizo la adhesión al RIGI”. Para el empresario, “si San Juan es una provincia pro minera tendríamos que ser los primeros en aprobarlo”. En la misma línea habló el representante de proveedores mineros jachalleros, Rodolfo Aballay.

El empresario del norte también protagonizó el primer cruce de opiniones entre quienes estaban en la mesa. Fue después de que Cristobal Carrizo, titular de la CTA, dijera que ven en el RIGI una posibilidad para el desarrollo económico, pero que tienen dudas. En particular, dijo que quieren que la provincia adhiera a otra ley, que exige un mínimo de contratación local del 70%. Aballay tomó la posta y le recordó que en San Juan este mínimo se define en la Declaración de Impacto Ambiental. Agregó que estos documentos son centrales para definir políticas mineras que redunden en crecimiento y derrame económico.

Otro cruce que se dio entre disertantes fue entre Federico Agüero, integrante del Partido Producción y Trabajo, que asistió invitado como parte del comité provincial de la organización. Fue una de las voces en contra de la urgencia del sector privado por aprobar el RIGI, aunque aclaró que consideran la minería como una oportunidad de desarrollo. El referente dijo que es necesario dar un debate de “planificación desde el estado para el sector, que no inicia ahora y tiene una historia”. Señaló que hoy existe una recesión y que esto se podría evitar con industrialización local. Sumó que según empresas mineras en 2035 la demanda de cobre superará la oferta actual, por lo que no consideró que sea algo “urgente”.

Este último punto lo contestó el presidente del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, Francisco Almenzar. El profesional criticó esta visión y dijo que “las inversiones no son decisiones rápidas” a lo que sumó que esperar a 2035, cuando suba la demanda, no tiene sentido. Citó como ejemplo que hace años trabajó en un proyecto de plomo que abrió por el crecimiento de la demanda y que hoy “al plomo no lo quiere nadie”. También se refirió al litio, que alcanzó a valer más de 80.000 dólares la tonelada y cotiza en 9.000. Por eso, insistió, “no es posible esperar, la oportunidad es hoy, porque tenemos buenos valores y tenemos buenos yacimientos”.

Al igual que un representante de ingenieros, se sumaron también referentes de geólogos y biólogos. Los profesionales coincidieron en un punto central al hablar del RIGI: que la provincia ofrezca oportunidades laborales. Almenzar recordó que tuvo que irse de la provincia en los 90 por la falta de oportunidades y aseguró que tras Veladero pudo volver. Rodrigo Nievas, del Colegio de Ciencias Biológicas, dijo que la provincia logró formar una camada de “profesionales capacitados, que conocen nuestros recursos naturales” y también cómo trabajar en minería. A ambos se sumó Horacio Puidemenech, del consejo de Ciencias Geológicas, quien defendió que el régimen será una herramienta de competitividad para poder sumar inversiones.

> Agenda legislativa

MIRA TAMBIÉN Hace 190 años: Facundo Quiroga y Fray Justo Santa María de Oro en la boda de Benavides

El proyecto de adhesión de San Juan al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones debe todavía debatirse en siete comisiones legislativas, algo que es inédito en Diputados. Según confirmaron, desde hoy empezarán a trabajar en el interior de la cámara y no descartaron que continúen con reuniones hasta el mismo 15 de agosto, cuando está previsto el tratamiento en el recinto. Además de las charlas que se dieron abiertas, empresarios y profesionales se pusieron a disposición de las comisiones.