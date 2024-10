Que las canciones viajen lejos El cantautor presenta 'Depurando Sueños', su nuevo disco para plataformas digitales.

Este sábado quedará disponible en línea la nueva producción musical de Claudio Rojas. El tanguero y cantor sanjuanino estuvo desarrollando el contenido de su nuevo álbum ‘Depurando Sueños’, que vendría a ser el tercer disco digital de su carrera, pero será el primero que estrena una nueva etapa de difusión en plataformas digitales a través de una nueva publicadora de contenidos en Internet. El cantante y compositor habló con DIARIO DE CUYO sobre esta nueva propuesta que estará pronto en la nube de Internet.

‘Si bien tenía música subida anteriormente, desde 2020, con los discos Tanguero cuyano y cantor y Desvariando, decidí terminar contrato con la empresa que se había encargado de la subida de ese material. Al retirarlos de las plataformas, me permitió realizar una selección de todas mis canciones que esta vez sí quedarán para siempre, publicadas definitivamente’, dijo. Según Rojas, la conexión que se da con sus trabajos anteriores es total. El disparador fue la época del aislamiento obligatorio durante la pandemia de COVID, donde vio una oportunidad para generar y componer nuevas obras. Eso posibilitó sacar los temas necesarios que conforman este álbum, que irá por un entrevero de temas folklóricos, tangueros y de otros ritmos como la murga, el tango electrónico y la balada.

Del resultado de este proceso vino la idea del nombre del disco, ‘Depurando’. “Cada una de las 15 canciones que lo integran están inspiradas en varios sueños artísticos. Hay una tonada inspirada en mi padre que se llama Destello hijo del sol, que habla de los músicos que no buscan la fama. Un gato inspirado en mi hijo y una cueca con Adrián Cuevas. No fue nada sencillo hacer esta selección, ya que tengo más de 40 composiciones realizadas, pero estoy seguro que más adelante y de a poco iré publicando más algunos temas que quedaron afuera esta vez, mezclados con algunos covers también’, dijo el tanguero.

También están incluidas Mi ciudad provinciana, que recientemente fue lanzada en un videoclip; Los detalles, junto a Giselle Aldeco; Una zamba, con Paola Hascher y Como el vino en tu boca, contando con la colaboración de varios colegas como Jorge Arredondo, Javier García y Jonatan Vera en los arreglos. Además, a 10 años de la milonga-rumba Se viene Messi, este tema también estará incluido en el disco.

Para Claudio refrescar su repertorio y que quede registrado no solo es importante en lo individual. ‘Intento que una poesía no quede en el papel y se pierda o se olvide. Una vez me dijo Mario Zaguirre que está bien que esa poesía se transforme en canción y que la misma circule entre los cantores para mantenerla viva. Ahora, con las producciones audiovisuales y la visibilidad que da una plataforma, no solo quedará entre los cantores, sino que estará al alcance de cualquiera, que con un teléfono lo podrá compartir. Es importante que la obra no se pierda, ese es el sueño, que otros colegas y otra gente, las canciones sean suyas también’, apuntó el músico. Y respecto a las ventajas que ofrece el soporte digital, comentó que trata de aprovechar todo lo que pueda ofrecer: ‘Antes el disco físico era el DNI del cantautor. Pero el disco ya no se puede escuchar, ni nosotros tenemos el aparato para usarlo. Y otra cosa, no se puede no estar en el registro digital, porque no existís. La plataforma digital es la ventana que te da presencia, por eso bendigo esta parte de la tecnología y me parece fantástica’, expresó.

DATO

“Depurando Sueños”. Lanzamiento digital , a partir del 19 de octubre puede accederse a través de Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music y Amazon Music.