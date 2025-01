“Quisiera dejar de cantar a la edad que McCartney lo deje de hacer” NITO MESTRE / El reconocido cantautor estará en el cierre de la Fiesta de Albardón

Cofundador junto a Charly García del legendario Sui Generis que marcó un antes y un después en la historia del rock nacional y de América Latina, el gran Nito Mestre retorna a San Juan. Sin embargo, en esta oportunidad, será la primera vez que subirá a escena en la Fiesta de Albardón esta noche, en el Parque Latinoamericano.

Y, contento por lo que se viene con el 50¦ aniversario de carrera que coinciden con la edición del álbum Vida y Confesiones de invierno, producciones emblemáticas por clásicos como Canción para mi muerte, Cuando me empiece a quedar solo y Rasguña las piedras; el cantautor -que cuenta con 23 discos y más de 114.000.000 reproducciones sólo en Spotify- dialogó con DIARIO DE CUYO acerca de la trascendencia de sus temas y las ganas de continuar en el ruedo.

– ¿Comenzó un año especial para usted?

– Sí, tengo muchos planes de seguir grabando, estamos viendo con quién. Ahora, estoy grabando una cosa para un artista que produce León Gieco, donde voy a estar con David Lebón.

– ¿Es consciente de la trascendencia de sus temas en los jóvenes?

– Eso pasó con mayor fuerza después de la pandemia y dos años de encierro. Obviamente, los jóvenes son muy curiosos, se meten a plataformas como YouTube o Spotify y empiezan a investigar sobre lo que se escucha, sobre qué es eso, qué hizo antes ese cantante…y así llegan a nuestros materiales ya que tuvieron mucho más tiempo de estar frente a la compu y al celular, investigando y preguntándose.

– ¿Con Charly García se imaginaban que sus producciones iban a tener esta repercusión?

– En realidad, es un regalito que nos dio el de arriba o el universo, algo hicimos bien. Es un regalo porque yo no pensaba ni a palos cuando tenía 22 o 23 años que iba a trascender 50 años. En ese momento más todavía, cuando no existía toda la parte digital ni cerca, la difusión era de otra manera, a través de la radio. Pero esto que pasó de gustar tanto y que, sobre todo, trascendió países y generaciones, es increíble.

– ¿Qué recuerda de aquellas épocas? ¿Fueron tiempos de excesos para ambos?

– Yo sufrí por el alcohol, algo que lo superé hace 27 años después de hacer un largo trabajo y de caminar. Al año y medio de la rehabilitación ya estaba volviendo a tocar de a poco y comencé una nueva vida. Hablo de mí, exclusivamente, no de otros. Y puede decir que hace mil años soy libre en ese sentido.

– ¿Qué representa la libertad para usted?

– Gracias a que agarré el toro por las astas e hice lo que tenía que hacer. Ahora, tengo 72 años y nado 60 a 70 piletas todos los días, camino 6 a 7 kilómetros como mínimo y ejercito la voz para estar bien entrenado y sano. Especialmente para vivir mejor. Si estuviese mal no podría estar saliendo a tocar yo no tengo dos tipos que me carguen las valijas atrás, yo hago todo, viajo, cambio hotel… Disfruto como un tipo de 40 años, pero tengo más.

– Lo importante es cómo se siente en su interior…

– Ah, yo me siento de 40 pero simplemente tengo más edad. Obviamente los huesos a veces duelen más, pero no les doy importancia. También hago duetos con voces más jóvenes que me gustan cuando salen orgánicamente.

– ¿Cómo sería eso?

– Me ha pasado de grabar con Milo J. con quien salió un video cantando Canción para mi muerte, algo que no fue premeditado y surgió porque había algo en común, fue en su cumpleaños; también me pasó con Kevin Johansen. Además, no lo hago por marketing para que me escuchen los más jóvenes, ellos escuchan lo que se les da la gana, pero es bueno descubrir la cantidad de trabajo que hay atrás.

– Algunos colegas suyos dicen que los jóvenes graban con un celular y una cámara…

– No es que agarran y cantan cualquier cosa. Hay muchos que hacen cualquier cosa, muchas copias y se piensa que es todo lo mismo. Pero Bizarrap tiene toda una producción atrás, es un tipo que estudió marketing, sabe de música, sabe de qué se trata; Milo J. canta muy bien y tiene una voz distintiva; Nicky Nicole se mueve bárbaro en el escenario. No es un invento, las cosas no pasan porque sí, ellos han revolucionado el mercado hasta el americano. Hay valores muy buenos que se están viniendo pero lo que no me gusta para nada y me parece horrible es el reggaeton.

– ¿Cómo vive este presente artístico?

– Estoy tocando, sigo grabando. Tengo un mánager que se ocupa súper bien de todo. Estoy muy bien y con muchos proyectos. Por eso no pienso tanto.

– ¿Cuándo cree que va a dejar de tocar?

– Cuando el de arriba disponga, seguramente alguna señal va a venir.

– ¿Y cuándo le gustaría bajarse de los escenarios?

– Quisiera dejar de cantar a la edad que McCartney lo deje de hacer, él cumple 82 años. Pero después, Dios dirá porque el que manda ya tiene todo escrito.

Hoy, Nito será la figura central de la Fiesta de Albardón que contará con artistas locales, patio de comidas y artesanos en el Parque Latinoamericano.

Por otro lado, esta tarde a las 18 hs. saldrá como invitado de Unísono, el programa que va por la TV Pública que en esta emisión tendrá como representantes de la provincia al Trío San Juan, conformado por Nahuel Méndez, Lucio Flores y Guillermo “Goku’ Illánes con la cueca Corazón de Saúl Quiroga.