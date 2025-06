Ramet canta a Yupanqui en Nueva York Antes de su viaje al país del norte, donde también hará un perfeccionamiento, lanzará EP y videoclip.

Ya hace tiempo que Belén Ramet bucea plácidamente en el legado del gran Atahualpa Yupanqui y con su estilo particular ha ido desgranando temas y videos en plataformas y redes sociales; repertorio al que sumará un EP y un videoclip que verán la luz el sábado. Este material será su último estreno antes de interpretarlo en Estados Unidos, adonde viajará en julio no solo para concretar otra instancia de perfeccionamiento, sino justamente para dar su primer recital. Será en Nueva York y, obviamente, con obras de Héctor Roberto Chavero, “Don Ata”, uno de sus referentes musicales.

“¡Sí! Voy a dar un concierto en el WorldUp Recirculation Project, un centro cultural y Biblioteca comunitaria que está en pleno Manhattan, en New York. Será el 3 de agosto, con Yupanqui de principio a fin. Bueno, también algunas cositas más, porque siendo argentina seguramente me pedirán algo de Gardel, Piazzolla… siempre están esas yapitas”, comentó a DIARIO DE CUYO Ramet, que aprovechará la oportunidad para dejar allá textos de poetas locales como “Chiquito” Escudero. “A mí me ilusiona mucho poder llevar la música argentina, que es lo que me identifica y lo que más me gusta hacer; poder compartirla allá, donde hay una comunidad latina muy grande, pero también con gente random a la que le interese conocer nuestra música”, agregó la cantante, que estará acompañada por el músico Pablo Maldonado y que bautizó a su recital “Yupanqui on the road”.

“Voy contando un poquito de cada canción, así que he armado un espectáculo para la gente que habla español y para la que no también, que nadie se quede afuera. Ojalá vayan muchos… Es muy emocionante para mí, es mi primer espectáculo en Estados Unidos ¡y espero que no sea el último!”, sonrió entusiasmada Belén, que para esa altura ya estará culminando el tramo más intenso de su perfeccionamiento.

“Es como el Capítulo 2 de mi formación en Broadway. Esta vez es una beca como exalumna del Programa TED para cantantes profesionales. Como audicioné y gané la beca en 2022, fui, la cumplí y recibí mi certificado, ahora me invitaron. La verdad que tenía muchas ganas de volver, hay cosas nuevas para aprovechar en ese mes intensivo, donde se trabajará desde técnica y salud vocal hasta la performática del artista en escena, es un programa muy completo”, describió. Mientras tanto, entre papeleos y valijas, objetivos cumplidos y sueños renovados, enfoca su corazón en el lanzamiento que tendrá lugar mañana, donde además estrena otra faceta.

“Grabamos el EP en 2023 con Rodrigo Collado, para Bonsai Estudios; un trabajo muy hermoso y concienzudo de la obra de Yupanqui que hice con Jonatan Vera (guitarra y arreglos). Se retrasó un poquito la salida por el viaje a Francia y otros proyectos; y además no quería presentarlo hasta tener el videoclip”, explicó en referencia a “El árbol que tú olvidaste”, del que participan Marcelo Lara Bubica (cámaras y dirección), Pablo Maldonado (producción) y Pablo Yamamoto (asesoramiento en la lengua japonesa). Un clip donde ella no solo canta.

“Siempre participé muy activamente en toda la producción, pero esta vez fui más allá y es la primera vez que escribo un guión para mi propio videoclip”, remarcó, feliz con la experiencia. “Me parece importante acompañar la música con imágenes, el lanzamiento del EP con un videoclip. Buscamos mucho esa locación, es en Ullum, hay un árbol muy impresionante que seguro van a reconocer, que se luce muchísimo, como todo el paisaje. Me parece que ha quedado tan unido al poema, ese árbol en la soledad, con esas raíces expuestas… Es un poema en sí mismo el árbol” se explayó la intérprete, para quien este EP deja “un mensaje muy bonito”: “Que no nos perdamos lo esencial, que no pasa ni por la imagen ni por lo que te quieren vender de afuera, sino por la interioridad. La verdad está ahí, me parece”, reflexionó la artista e investigadora, cuya difusión de la obra de Yupanqui cuenta con el guiño de su hijo, “Koya” Chavero, al tanto de su entrega, pasión y compromiso.