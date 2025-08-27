Receta para cocinar el amor En clave de una tragicomedia, el grupo Rugientes subirá a escena su primera apuesta con un doblete de funciones que serán este sábado.

La carne ni se entera de que la estás cocinando, tal vez podría ir muy bien como el nombre de algún plato gastronómico, pero no es eso precisamente. Se trata del título del primer unipersonal que presentará el elenco Rugientes Teatro este sábado en la sala El Invernadero a las 19:30 h, segunda función que habilitaron tras agotar el cupo para la primera prevista a las 21 h. Tras iniciarse el año pasado con una intervención sobre el contestatario poeta y escritor español Federico García Lorca en la Feria Flamenca que se realizó en San Juan, la compañía se encaminó y comenzó a preparar esta obra escrita y dirigida por Dana Botti, protagonizada por Nicolás Molina con producción general de Maru Pérez quien se sumó en 2024 a la agrupación.

“Es un texto que hice ya hace varios años, fue la primera pieza que escribí en 2013”, expresó Botti a DIARIO DE CUYO sobre las etapas que atravesó con distintos actores, previo a tomar esta forma de la que el público será testigo el sábado donde el personaje central llamado Emilio “está enamorado de una chica desde que eran niños. En la escena, él la esta esperando porque ella va a dejar a su esposo. O eso es lo que Emilio cree..”, adelantó dejando el suspenso para el final.

“El rumbo fue largo ya que en 2017 presentamos una versión breve con Emiliano Voiro en una varieté y en 2019 hicimos esa misma adaptación en una especie de microteatro en Salamanca, España, junto a Roberto García Encinas, un querido amigo actor de allá. En 2022 esa versión breve se presentó en Buenos Aires en la programación de La Pausa Teatral, la segunda edición del ciclo Teatro Flash. Allí estuvo un mes en cartel con la actuación de Leni Auletta y la dirección de Virginia Majluff gracias a una convocatoria de la misma sala en el que el guión quedó seleccionado, pero nunca pude viajar a verla y era la primera vez que la dirigía otra persona”, relató la autora en referencia a los caminos que tomó el escrito que fue parte de la antología local Disdascalias Compartidas. Mujeres y diversidades en la dramaturgia sanjuanina que compiló Patricia Gimeno.

Fue recién en 2023 que ella decidió tomar el toro por la astas y convertir el libreto en la puesta que ella siempre imaginó. Sin embargo, esta no es la primera incursión de Botti en el rubro teatral ya que también es la dramaturga de Marilyn en blanco y negro, unipersonal del que también estuvo a cargo de la dirección y cuya última función fue el pasado sábado en el Chalet Cantoni; además de ganar 2 premios en el concurso San Juan 2021 con Informe Baker y con Representantes, improvisaciones sobre el Preámbulo de la Constitución Argentina y “me gustaría destacar la publicación Muchos asesinos y pocos barman en la Antología Damaturgues Sanjuanines que compilamos con Juanfra López Búbica y otras obras sin editar todavía”, como añadió.

> Distintos fragmentos de la obra protagonizada por Nicolás Molina con la dirección de Dana Botti que comienza como una historia de amor hasta que toma otro color.

“¡Pero por fin pudimos darle forma a esto. Fue todo un proceso que comenzamos con Nico hace dos años con un montón de idas y vueltas porque en el medio él se fue a vivir a Rafaela en Santa Fe y yo a Villa Mercedes en San Luis. Y, bueno, fuimos haciendo malabares para trabajar en San Juan cuando coincidíamos para concretar esta puesta”, manifestó la creadora acerca de “la aventura” que emprendieron para que “La carne …” pudiera tener su estreno en medio de los viajes de cada uno por cuestiones laborales.

Licenciada en letras con un Máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, para la profesional esta pieza que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro es “una prueba que queremos hacer con muchas ganas porque hemos atravesado muchos obstáculos para lograrlo”, como dijo en torno a este bautismo de fuego de los tres integrantes de Rugientes.

“Me emociona tanto todo esto. Son muchos años de intentar poner esta apuesta de muchas maneras diferentes”, mencionó Dana entusiasmada por este anhelo que “ahora está por hacerse realidad” a modo de monólogo.

MIRA TAMBIÉN Ischigualasto ayudará a escuelas con lo recaudado en vacaciones de invierno

Una cena romántica está por comenzar. Pétalos de rosa, luz tenue, la carne en el horno y canciones de amor. Todo está listo. Solo falta que llegue la invitada. Mientras el enamorado espera y se confiesa, lo que parece una simple historia de amor, se deforma en un retrato obsesivo, desopilante y trágico; lo que da lugar a esta propuesta tan hilarante como perturbadora porque La carne ni se entera de que la estás cocinando, “abre la puerta a una intimidad delirante y peligrosa” porque “el amor cuando es solo de uno puede cocinarse a fuego lento hasta consumirse”, es lo que versa en el dosier de la iniciativa que cuenta con la mirada reflexiva de Botti acerca de las relaciones humanas.

> EL DATO

Para la obra que se presentará en El Invernadero (Rawson y Fray Mamerto Esquiú) los tickets para la función de las 19:30 h están a $10.000. Solo con reservas al 2645059498