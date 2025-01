Reconstrucción de la trama Inaugurará su temporada artística con una exposición de formas andinas en San Juan.

Después de un 2024 con compromisos en Ecuador donde trabajó en las ilustraciones de libros de Martín Cades y Mauricio Moreno Sánchez para la editorial Barahúnda; en Brasil, pintando y vendiendo obras; en Perú atravesada por un proyecto de poesía y pintura junto a un escritor y en Bolivia; en esta oportunidad, Emilce Fuenzalida escogió iniciar el 2025 con la apertura de su proyecto Kutt’ Ayaña que abrirá este lunes a las 20 hs. con el montaje de 15 obras que cobraron forma a cielo abierto en el territorio de Rodeo (Iglesia).

Con la temática de que los corazones son semillas que se siembran, 10 dibujos realizados en papel de algodón y tinta junto a 5 acrílicos y tintas sobre lienzo, serán los que podrán visitarse hasta el 15 de febrero, los lunes de 14 a 20 hs. y martes a sábados de 18 a 20 hs. con entrada gratis.

“Kutt Ayaña significa restitución en lengua Aymara y titula esta muestra que reflexiona el pensar en nuestra memoria de los Andes e interpela el tiempo que nuestra vida necesita para la reconstrucción de los vínculos que tejemos y que muchas veces se rompen por conductas que producen dolor. Y tiene relación también con el hecho que no hice público pero por el que busqué justicia luego que me dañaron tres dibujos en la exposición La Semilla que hice en 2022 en el Centro Cultural Estación San Martín. En compensación, esta nueva gestión me ofreció una sala para exhibir y así se originó esta muestra que de no pasar eso no hubiese nacido’, expresó a DIARIO DE CUYO, la pintora, grabadora y realizadora cinematográfica nacida en Buenos Aires que en 1994 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en 1995 obtuvo una beca con Pérez Celis y en 1998 egresó como profesora nacional en Pintura.

“La reconstrucción de la trama social está en los dibujos del corazón con semillas que dicen paz, hay abrazos que representan el afecto y hay justicia, afecto, contención y, sobre todo, amor’, mencionó la sanjuanina por adopción que se considera una habitante de Los Andes y siente que “Buenos Aires es lo que menos me identifica’, como añadió.

De este modo, en esta tierra en la que nació su bisabuela de raíz huarpe, Emilce estableció su taller al aire libre para profundizar su vínculo con sus antepasados y dejarse invadir por las musas.

“Es una experiencia maravillosa ir a la cordillera y dibujar ahí. Ahí me inspiro. Contemplando las montañas bien tempranito a la mañana fueron apareciendo las imágenes conectada con la naturaleza y la tierra. Así surgen mis dibujos, algunos de los que luego terminan convertidos en pinturas. Esta vez, el público se va a encontrar con la reflexión del pensar en el otro mirandolo como se ve uno mismo volviendo al amor por el otro y al pensar en comunidad que se hacía antes de la colonización’, evocó esta hacedora amante de la representación de las identidades latinoamericanas cuya fascinación por las tonalidades montañosas terminó de concretarse en 2020 cuando arribó a San Juan para exhibir una muestra en Rivadavia en el contexto de pandemia, de allí en más no pudo apartarse jamás del cuadro montañoso que sirve de iluminación a su creatividad con sello andino.

DATO

La inauguración de la muestra será este lunes a las 20 hs. en el Museo de la Historia Urbana (Parque de Mayo) donde podrá recorrerse hasta el 15 de febrero en distintos horarios.