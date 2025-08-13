Renuevan el Monumento a San Martín para darle visibilidad y accesibilidad Por primera vez este espacio histórico contará con iluminación y rampas en ambos extremos.

Este año, el Gobierno aspira a conmemorar el aniversario del fallecimiento de José de San Martín con una obra sin precedentes: la renovación del monumento en su honor, en el Parque de Mayo, que por primera tendrá iluminación y rampas. Roberto Jorquera, director de Espacios Verdes, dijo que el objetivo es ‘poner en valor’ este espacio histórico dándole visibilidad y accesibilidad. También agregó que calculan que los trabajos se inaugurarán el próximo domingo, 17 de agosto.

Según Roberto Jorquera, es la primera vez que al Monumento a San Martín se le hace una intervención de este tipo. ‘Estamos ejecutando una intervención integral en el área del Monumento al Libertador, con el foco puesto en la accesibilidad, la visibilidad, preservación del valor patrimonial y la mejora del entorno’, dijo el funcionario.

OBRA. Desde el Gobierno calculan que entre jueves y viernes concluirá la renovación del Monumento a San Martín.

En cuanto a la visibilidad, Jorquera dijo que por primera vez se iluminará este monumento, pero de manera no invasiva para que no altere estas instalaciones. Dijo que la mayoría de las luces estarán en el piso para iluminar de abajo hacia arriba, destacando algunos sectores como es el de las placas o el de los mástiles con banderas. Además, estarán acompañas por algunas farolas de baja altura alrededor del monumento.

La luz en el monumento se reforzará con el nuevo sistema de iluminación peatonal que se instalará en la vereda Norte de la Avenida Libertador, en el marco de la obra de mejora que se está realizando en el tramo comprendido entre este espacio histórico y el Club Lawn Tennis. Los trabajos consisten en el ensanche y nivelación de la acera, reemplazando tramos deteriorados por las raíces y corrigiendo desniveles que afectaban la seguridad de quienes la transitan a pie.

Jorquera también agregó que para resaltar la visibilidad y puesta en valor de este monumento se recurrirá al paisajismo. En este marco, se reemplazará el piso de cerámico actual por original por piedra laja, el material tradicional que devuelve al lugar su carácter original. Además, se incorporarán nuevos arbustos y señalética histórica, reforzando la identidad del lugar como punto de encuentro dentro del Parque de Mayo.

Jorquera agregó que por primera vez este monumento tendrá rampas en los extremos, permitiendo el acceso a personas que usan sillas de ruedas o que tienen dificultades físicas para subir escaleras. ‘Tenemos previsto finalizar esta intervención entre jueves y viernes para que el próximo domingo, 17 de agosto, quede inaugurada la renovación de este espacio emblemático que mostrará una nueva cara, más accesible, segura y respetuosa de su valor histórico’, sostuvo Jorquera.

> Un homenaje con fines solidarios

En el Auditorio Juan Victoria se realizará un homenaje al general José de San Martín, el próximo 17 de agosto, a las 21. Será un concierto de machas militares que interpretarán la Banda Militar El Tambolar del RIM 22 y la Banda de Música Francisco Colecchia de la Policía de San Juan. También habrá una intervención artística protagonizada por Guillermo Kuchen y Juan Claudio Becerra. La entrada es un bono contribución de $4.000 a beneficio de Cuvhoni.