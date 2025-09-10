Rivadavia inaugura hoy su primer polo comercial, con un fuerte perfil sustentable Está ubicado sobre calle Rastreador Calivar, muy cerca de la Ignacio de la Roza.

Hoy será una jornada especial para los rivadavienses, debido a que se llevará a cabo la inauguración del ‘Polo Comercial Rastreador Calivar’, el primero en su tipo de una serie de lugares que están previstos, dijo el intendente Sergio Miodowski. Se trata de un aglomerado de unos 80 locales comerciales, que se plantean como un nuevo eje urbano en el departamento, con apoyo promocional del municipio y un perfil de sustentabilidad ambiental.

Si bien esos negocios ya existían, lo que hace el polo comercial es brindar una prioridad urbana y un nuevo ordenamiento de puntos clave de la ciudad.

Rivadavia es un departamento que, a diferencia del resto, no tiene el tradicional planeamiento que se hizo desde la colonia hispánica, cuando en cada sitio, los conquistadores construían una plaza central y alrededor se edificaban los edificios de las principales instituciones. La historia de este departamento hizo que no fuera parte de ese común denominador de otras localidades urbanas. Fue así que recién el 19 de septiembre de 1942, pasó a ser uno de los 19 departamentos de la provincia. Desde entonces busca darle esa centralidad, un lugar que sea el centro de esa populosa zona del Oeste sanjuanino. Sin embargo, la visión actual y el proyecto a futuro tienden a ver a este departamento con polos comerciales, además de todas sus características como turismo, industria, cultura y deporte.

El Polo Comercial Calivar está ubicado en calle Calivar entre Valenzuela Varas e Ignacio de la Roza. Es decir, un lugar de fácil acceso para quienes transiten por la zona.

‘Se trata de una zona de cinco cuadras en las cuales hay alrededor de 80 comercios de distinto tipo como panaderías, dos heladerías, ferretería, entre otros rubros’, dijo Miodowski.

El Polo Comercial Calivar es sólo el primer paso para lo que pretende la gestión municipal actual. La intención es seguir abriendo polos comerciales en distintos puntos urbanos y neurálgicos para el comercio de las distintas zonas rivadavienses, como La Bebida, Marquesado, calle Sargento Cabral (ex Coll) y calle Comandante Cabot.

El espacio que inaugurarán hoy es el primero en su tipo dentro del departamento que está acondicionado para que sea ecológico, es decir que tienen paneles solares, con el fin de tener una fuente de energía que brinde una excelente iluminación a lo largo de cada noche, además de lugares cómodos para que circulen con facilidad personas con sillas de ruedas, espacios verdes para hacer más atractiva la zona. También bancos y otros elementos construidos con materiales reciclables, zonas de descanso y todo lo necesario para que el público haga un paseo de compras por la zona.

Todo fue hecho por el municipio, aunque no se detallaron los montos que se utilizaron para poner en servicio este polo comercial.

‘La idea es potenciar el comercio de este polo y los negocios de los alrededores, con el fin de que los comerciantes y emprendedores trabajen y logren el desarrollo de esta zona, teniendo en cuenta la cantidad de comercios que hay en la calle Calivar’, destacó el intendente.

El Polo Comercial Calivar tendrá el mismo horario de trabajo que el comercio provincial, salvo algunos negocios que suelen trabajar de noche como las heladerías. La inauguración está prevista para las 20 horas de hoy y se espera una gran cantidad de vecinos para conocer la zona abierta para el comercio.